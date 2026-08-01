RockIT Science: od fascynacji technologią do kompetencji przyszłości

Gaming napędza rozwój technologii

Współczesny sektor rozrywki interaktywnej przestał być jedynie obszarem konsumpcji treści – stał się jednym z głównych motorów napędowych globalnej innowacji. Zaawansowana grafika trójwymiarowa, generowana w czasie rzeczywistym, sieciowa architektura rozproszona obsługująca miliony jednoczesnych połączeń czy skomplikowane systemy sztucznej inteligencji to efekty pracy interdyscyplinarnych zespołów inżynierów.

Wiele technologii rozwijanych z myślą o gamingu szybko trafia do zupełnie innych sektorów. Granica między światem gier a resztą branży technologicznej praktycznie przestała istnieć.

Współczesny biznes poszukuje specjalistów, którzy rozumieją technologie, a także potrafią tworzyć i wdrażać innowacyjne rozwiązania. Co ciekawe, to właśnie wśród graczy i pasjonatów coraz częściej dostrzega osoby z potencjałem do rozwoju kompetencji poszukiwanych w branżach przyszłości.

RockIT Science: od użytkownika do twórcy

To właśnie na tej obserwacji opiera się kampania RockIT Science, realizowana przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Nie chodzi o to, by każdy gracz został programistą. Kampania zwraca uwagę na coś innego – że zainteresowanie technologią może być pierwszym krokiem do kariery jako inżynier.

Strategiczne myślenie, analityczne podejście do problemów, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji czy zwykła ciekawość tego, jak działają współczesne technologie – to cechy, które coraz częściej okazują się wartościowe również poza światem cyfrowej rozrywki.

Kompetencje, których potrzebuje rynek

Studia inżynierskie w ramach kampanii RockIT Science odpowiadają na zapotrzebowanie współczesnego biznesu. Informatyka rozwija kompetencje związane z tworzeniem oprogramowania i zarządzaniem projektami IT. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe oraz Programowanie z elementami AI przygotowują do projektowania systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję i analizę danych. Cyberbezpieczeństwo koncentruje się na ochronie infrastruktury cyfrowej przed coraz bardziej zaawansowanymi zagrożeniami. Grafika komputerowa z elementami UX & UI łączy projektowanie interfejsów z tworzeniem intuicyjnych cyfrowych środowisk. Mechatronika pozwala rozwijać kompetencje na styku elektroniki, mechaniki i oprogramowania. Natomiast Inżynieria genetyczna i biotechnologia molekularna pokazuje, jak nowoczesne technologie przenikają dziś również do nauk biologicznych.

Są to specjalizacje, które bezpośrednio odpowiadają za architekturę współczesnego świata technologii – od systemów bankowych, przez autonomiczny przemysł, aż po zaawansowane projekty z sektora gamingowego.

Nauka dopasowana do współczesnego świata

Tempo zmian w branży technologicznej sprawia, że równie ważny, co program studiów, staje się sposób zdobywania wiedzy. WSKZ stawia na nowoczesną edukację z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Studenci otrzymują całodobowy dostęp do platformy online. Taka formuła pozwala na indywidualizację tempa nauki i dopasowanie jej do dynamicznego stylu życia.

Materiały edukacyjne tworzą praktycy i eksperci ze świata technologii, dzięki czemu studenci poznają rozwiązania oraz narzędzia wykorzystywane na co dzień w środowisku zawodowym.

Wysoki poziom merytoryczny oraz korzyści płynące z takiego rozwiązania potwierdzają również sami studenci i absolwenci Uczelni:

– Jestem zadowolona z elastyczności wykładów, która pozwoliła mi w każdej chwili usiąść do nauki. Materiały dydaktyczne i wykłady zostały precyzyjnie przygotowane. Z pełnym przekonaniem mogę polecić tę Uczelnię – podkreśla Bożena Bock, absolwentka WSKZ.

RockIT Science jako przestrzeń debaty o technologii

RockIT Science nie ogranicza się wyłącznie do promowania studiów. Integralną częścią kampanii jest podcast prowadzony przez Wojciecha „Beziego” Wróbla, twórcę kanału „Nie wiem, ale się dowiem!”.

Gośćmi programu są twórcy internetowi i eksperci technologiczni, którzy rozmawiają o sztucznej inteligencji, przyszłości branży IT, rozwoju nowych technologii i wyzwaniach stojących przed osobami planującymi karierę w tym sektorze. W pierwszych odcinkach pojawili się m.in. Łukasz „CzugA” Maczuga, Michał Tekieli, Nikodem „Szhakal” Rudziński oraz Beniamin „Technokrata” Jursa.

Za każdą technologią stoją inżynierowie

Za każdym cyfrowym rozwiązaniem, z którego korzystamy – od aplikacji mobilnych, po zaawansowane systemy sterowania – stoją inżynierowie. Kampania RockIT Science zachęca, by spojrzeć na zainteresowanie technologią nie tylko jak na hobby, ale także jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju.

Rekrutacja na studia inżynierskie w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego jest otwarta. Proces odbywa się w pełni online i obejmuje 3 proste kroki – wybór studiów, wypełnienie formularza i finalizację zapisu.

Szczegółowe informacje na temat kampanii RockIT Science oraz dostęp do podcastu można znaleźć na stronie: https://studia-online.pl/rockit-science.