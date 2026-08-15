Sekretne życie DNA. Poza ikoniczną podwójną helisą

Najnowsze badania, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nucleic Acids Research, rzucają nowe światło na „niekanoniczne” formy DNA, zwane DNA nie-B. Te alternatywne struktury, dotąd niedostrzegalne w pełni, mogą zajmować aż 13 procent ludzkiego genomu i mieć kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia i ewolucji. Naukowcy, korzystając z przełomowych technologii, w końcu są w stanie odkryć, gdzie i dlaczego powstają.

Genom, który ukrywał swoje sekrety

Kiedy w 2001 roku opublikowano pierwszą wersję ludzkiego genomu, była ona, jak przyznaje biolog Kateryna Makova z Pennsylvania State University, “niekompletna”. Brakowało około 8 procent danych, głównie powtarzalnego DNA. Było to niczym układanka, której kilka kluczowych elementów zaginęło w akcji.

Czytaj także: Fizycy przepisali magnetyczne DNA materiału. Sądzono, że nigdy się to nie uda

Dzięki gigantycznym wysiłkom badawczym, których zwieńczeniem było przedsięwzięcie konsorcjum Telomere-to-Telomere (T2T), luki te sukcesywnie uzupełniano. W 2022 roku ogłoszono najbardziej kompletną referencyjną sekwencję ludzkiego genomu, a ostatni brakujący fragment – dotyczący chromosomu Y – został zsekwencjonowany w 2023 roku. Ale to nie koniec! W 2025 roku naukowcy z T2T poszli o krok dalej, finalizując referencyjne genomy dla sześciu gatunków naczelnych: szympansa, bonobo, goryla, orangutana borneańskiego, orangutana sumatrzańskiego i siamanga. To był moment, na który czekaliśmy – kompletny obraz, otwierający drzwi do bezprecedensowych odkryć.

Przełom w sekwencjonowaniu odsłania ukryte formy

Kluczem do zrozumienia tych “niestandardowych” form DNA są nowe technologie sekwencjonowania długołańcuchowego. Wcześniejsze metody, oparte na krótkich odczytach, tworzyły fragmentaryczny obraz, utrudniając złożenie całości i przeoczając kluczowe elementy. Jak wyjaśnia Linnéa Smeds, główna autorka badania, dzięki możliwości sekwencjonowania genomów w mniejszych, dłuższych segmentach, naukowcy mogli “skutecznie oddalić się i przeanalizować więcej kodu genetycznego jednocześnie”.

To właśnie ta zdolność pozwoliła zespołowi Makovy na analizę kompletnych genomów referencyjnych ludzi i sześciu gatunków małp. Wyniki były zaskakujące: dane długołańcuchowe ujawniły znacznie więcej sygnatur niekanonicznego DNA, niż sugerowały poprzednie, fragmentaryczne informacje. “Odkryliśmy nadreprezentację większości typów motywów DNA nie-B w nowo dodanych sekwencjach ludzkiego genomu T2T” – piszą badacze w swojej pracy.

Gdzie ukrywa się „niestandardowe” DNA?

Analizy wykazały, że wiele motywów DNA nie-B w ludzkim genomie znajduje się w tak zwanym DNA satelitarnym – powtarzających się sekcjach niekodującego DNA, często zaangażowanych w organizację i stabilność chromosomów. W genomach małp motywy te były rozmieszczone nierównomiernie, co sugeruje intrygujące różnice ewolucyjne.

Niekanoniczne formacje DNA mogą przybierać liczne kształty, daleko odbiegające od klasycznej podwójnej helisy. Należą do nich zagięte DNA, spinki do włosów (hairpins), G-kwadrupleksy (G4s) oraz DNA-Z. Szacuje się, że te alternatywne formy stanowią 13 procent ludzkiego genomu. Ich obecność nie jest bez znaczenia – dowody sugerują, że mogą mieć wielorakie skutki w komórkach ssaków, wpływając na replikację DNA, ochronę chromosomów, regulację transkrypcji DNA oraz procesy metylacji.

Dwa oblicza niekanonicznego DNA: Od ewolucji po choroby

Potencjał DNA nie-B jest dwojaki. Z jednej strony, niektóre badania wskazują na pozytywne efekty, takie jak napędzanie ewolucji genomu. Z drugiej strony, istnieje również coraz więcej dowodów sugerujących, że niekanoniczne formy DNA mogą mieć szkodliwy potencjał. “Struktury nie-B mogą utrudniać replikację oraz zwiększać mutagenezę i niestabilność genomu” – ostrzega zespół badawczy, wskazując, że te alternatywne kształty mogą przyczyniać się do rozwoju nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych i zaburzeń genetycznych, takich jak zespół Wernera.

Czytaj także: DNA idealnym nośnikiem danych. Dokonano znaczącego przełomu!

Jak podkreśla Kateryna Makova, “nastąpiła ostatnio zmiana w sposobie myślenia o funkcji genomu, aby wyjść poza sekwencję i objąć strukturę”. To zrozumienie jest kluczowe. Nadzieja naukowców jest taka, że rosnąca wiedza o DNA nie-B i jego lokalizacji w ludzkim genomie ostatecznie pomoże nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób te niekanoniczne kształty mogą wpływać na nasze zdrowie. Badania te stanowią kamień milowy i “posłużą jako trampolina dla dalszych badań nad funkcją tych nowatorskich cech strukturalnych w genomie.”

To odkrycie otwiera zupełnie nowy rozdział w biologii. Nasze DNA jest jeszcze bardziej złożone i fascynujące, niż kiedykolwiek przypuszczaliśmy, a zrozumienie jego ukrytych form to klucz do przyszłych przełomów w medycynie.