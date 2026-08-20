Tradycyjny kluczyk odchodzi do lamusa. Samsung i Volkswagen ułatwiają życie kierowcom

Odpowiedzią na te wyzwania jest rozszerzenie współpracy między Samsungiem a Volkswagenem. Koreański gigant technologiczny i niemiecki producent aut ogłosili właśnie oficjalną integrację cyfrowego kluczyka w aplikacji Samsung Wallet dla elektrycznych modeli z rodziny ID. Dzięki temu właściciele wybranych samochodów mogą całkowicie zrezygnować z fizycznego pilota, kontrolując dostęp do pojazdu z poziomu swojego smartfona Galaxy.

Jeszcze większa wygoda, ale i dbałośc o bezpieczeństwo

Nowa funkcja opiera się na dwóch uzupełniających się technologiach: NFC oraz superszybkiej łączności ultraszerokopasmowej (UWB). Zastosowanie modułu UWB sprawia, że samochód rozpoznaje obecność właściciela i automatycznie odblokowuje zamki, gdy ten po prostu zbliża się do drzwi – bez konieczności wyciągania telefonu z kieszeni czy torebki. Z kolei moduł NFC pozwala na szybkie otwarcie i uruchomienie auta poprzez przyłożenie smartfona do klamki lub dedykowanego czytnika.

Cyfrowy kluczyk w Samsung Wallet to jednak coś więcej niż tylko otwieranie drzwi. Aplikacja oferuje funkcję zdalnego sterowania bagażnikiem oraz niezwykle wygodną opcję cyfrowego udostępniania klucza zaufanym osobom. Z poziomu telefonu możemy przyznać członkowi rodziny lub znajomemu dostęp do samochodu na określony czas, ustalić zakres jego uprawnień, a w razie potrzeby cofnąć upoważnienie jednym kliknięciem.

Duże wrażenie robi też podejście do kwestii bezpieczeństwa, które w przypadku zdalnego dostępu do auta budzi zazwyczaj najwięcej obaw. Dane klucza są przechowywane bezpośrednio na urządzeniu i chronione przez platformę Samsung Knox ze spełnieniem wyśrubowanych norm certyfikacji EAL6+. Z kolei technologia UWB działa w oparciu o standardy Car Connectivity Consortium (CCC), co skutecznie chroni przed próbami przechwycenia sygnału przez złodziei. W przypadku zgubienia lub kradzieży telefonu, klucz można błyskawicznie zablokować lub wykasować na odległość przy użyciu usługi Samsung Find.

Elektryczna rodzina ID. gotowa na cyfrową rewolucję

Oczywiście, tu trzeba pamiętać, że w tym scenariuszu dostęp do samochodu uzależniony jest od stanu naładowania baterii w telefonie, ale cóż, każda technologia ma swoje minusy. Mimo wszystko, cyfrowe kluczyki coraz śmielej wkraczają do naszego życia i korzystający z nich kierowcy są zadowoleni z tego rozwiązania. Przeniesienie kontroli nad pojazdem do cyfrowego portfela to naturalny krok w stronę bezszelestnej, wygodnej codzienności, w której przed wyjściem z domu sprawdzamy już tylko jedną rzecz – czy mamy ze sobą telefon.

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Nowość jest sukcesywnie wdrażana na rynku europejskim i obejmuje całą gamę elektrycznych modeli Volkswagena z oprogramowaniem ID. w wersji 6.0.1 – w tym modele ID.Polo, ID.Cross, ID.3neo, ID.4, ID.5, ID.7 oraz kultowego ID.Buzz.

Źródło: Samsung