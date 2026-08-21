Warsaw Tech Week 2026 przypomina, że cztery filary cyfrowej przyszłości spotkają się pod Warszawą

W dniach 22-24 września Ptak Warsaw Expo zgromadzi przedstawicieli branży technologicznej, biznesu, administracji, nauki oraz organizacji zajmujących się cyfrową transformacją. W ramach jednego bloku targowego odbędą się cztery wyspecjalizowane wydarzenia: World of AI & Big Data Expo, Cyber Security Expo Poland, Data Center Expo Poland oraz HR Tech World. Każde z nich skupi się na innym obszarze technologicznej transformacji, ale razem pokażą, że sztuczna inteligencja, infrastruktura, bezpieczeństwo i organizacja pracy nie mogą być już rozwijane w całkowitym oderwaniu od siebie.

World of AI & Big Data Expo – od eksperymentów do rzeczywistych wdrożeń

World of AI & Big Data Expo będzie częścią Warsaw Tech Week skoncentrowaną na sztucznej inteligencji, analizie danych oraz praktycznym wykorzystaniu automatyzacji. Tematyka wydarzenia ma wyjść poza podstawowe pytanie o to, co potrafią współczesne modele. Znacznie ważniejsze będą kwestie związane z ich zastosowaniem w przedsiębiorstwach, kosztami działania, jakością danych oraz realną opłacalnością wdrożeń.

Jedną z konferencji przygotują Łukasiewicz – AI oraz Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. W programie znajdą się zagadnienia dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie, cyfrowych bliźniaków, finansowania innowacji oraz odpowiedzialnego projektowania nowych technologii. Istotną częścią całej dyskusji będzie rola danych i bardzo dobrze, bo nawet najbardziej zaawansowany model nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeśli zostanie oparty na niekompletnych, błędnie opisanych albo niewłaściwie zabezpieczonych informacjach. Firmy muszą więc patrzeć na AI nie jak na pojedyncze narzędzie, ale jako na element większego procesu obejmującego zbieranie, porządkowanie i analizowanie danych.

Osobną część programu przygotuje Poznaj AI. Ta konferencja będzie poświęcona przykładom automatyzacji i wdrożeń sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Uczestnicy mają poznać sposoby dobierania modeli do konkretnych zastosowań oraz oceny, czy wykorzystanie AI rzeczywiście przynosi firmie wymierne korzyści.

Na scenie pojawią się również Andrzej Dragan i Maciej Kawecki. Andrzej Dragan podejmie temat “Czy maszyny mogą myśleć?”, a Maciej Kawecki opowie o wpływie nowych technologii i sztucznej inteligencji na biznes, edukację oraz codzienne życie. W rozwój części merytorycznej zaangażowane są także Związek Cyfrowa Polska i Fundacja Candela.

Cyber Security Expo Poland – cyfrowa transformacja potrzebuje ochrony

Im większe staje się znaczenie technologii w działalności przedsiębiorstw i instytucji, tym poważniejsze są konsekwencje ewentualnego ataku. Cyberzagrożenie nie musi już oznaczać wyłącznie utraty hasła czy zainfekowania komputera pracownika. Może doprowadzić do zatrzymania produkcji, zablokowania systemów, przejęcia danych albo przerwania dostępu do usług kluczowych dla klientów i obywateli.

Dlatego też Cyber Security Expo Poland będzie wydarzeniem poświęconym ochronie systemów, danych oraz infrastruktury cyfrowej. W programie znajdą się zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, reagowaniem na incydenty, przygotowaniem procedur awaryjnych oraz budowaniem odporności organizacji. Wydarzenie ma połączyć przedstawicieli biznesu, administracji, nauki i firm dostarczających technologie bezpieczeństwa. Zaplecze merytoryczne tworzą między innymi Women Go Cyber, Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Handlu, Obserwatorium Bezpieczeństwa oraz Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej.

Jednym z ważnych wątków będzie prawdopodobnie przygotowanie organizacji na sytuację, w której zabezpieczenia okażą się niewystarczające. Nie istnieje bowiem system całkowicie odporny na ataki. Liczy się więc nie tylko zapobieganie atakom, ale też szybkie wykrycie incydentu, ograniczenie jego zasięgu oraz przywrócenie normalnego działania. Dobrze to słyszeć, bo cyberbezpieczeństwo coraz rzadziej jest wyłącznie zadaniem działu IT. Wymaga współpracy osób odpowiedzialnych za zarządzanie, finanse, prawo, komunikację oraz szkolenie pracowników. Nawet zaawansowane systemy ochronne mogą okazać się nieskuteczne, jeśli pracownicy nie rozpoznają próby wyłudzenia danych albo organizacja nie posiada procedury reagowania na kryzys.

Data Center Expo Poland – fundamenty cyfrowego świata

Data Center Expo Poland skoncentruje się z kolei na technologiach wykorzystywanych przy projektowaniu, budowie i utrzymaniu centrów danych. Wśród poruszanych tematów znajdą się systemy zasilania, rozwiązania chłodzące, monitoring infrastruktury, ochrona fizyczna i cyfrowa oraz technologie zapewniające ciągłość działania. Musimy bowiem pamiętać, że usługi chmurowe, modele sztucznej inteligencji oraz platformy wykorzystywane przez miliony użytkowników tylko sprawiają wrażenie niematerialnych. W rzeczywistości opierają się na rozbudowanych centrach danych, w których pracują serwery, systemy pamięci masowej, urządzenia sieciowe oraz rozwiązania odpowiadające za zasilanie, chłodzenie i bezpieczeństwo.

Znaczenie tego sektora rośnie razem z zapotrzebowaniem na moc obliczeniową. Rozwój sztucznej inteligencji wymaga coraz większych klastrów serwerowych wyposażonych w wydajne procesory i akceleratory. Takie urządzenia zużywają dużo energii i generują ogromne ilości ciepła, dlatego tradycyjne podejścia do projektowania centrum danych mogą okazać się niewystarczające. W programie wydarzenia znajdzie się również konferencja organizowana przez Fundację Candela. Uczestnicy będą mogli poznać technologie działające za kulisami usług cyfrowych oraz problemy związane z przechowywaniem i przetwarzaniem coraz większej ilości danych.

Program Data Center Expo Poland będzie skierowany nie tylko do inżynierów i administratorów. Skorzystają z niego również przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji edukacyjnych, mediów i sektora innowacji. Wydarzenie może zainteresować także studentów oraz osoby rozpoczynające pracę w branży infrastruktury IT.

HR Tech World – technologia zmienia również organizację pracy

Czwartym wydarzeniem składającym się na Warsaw Tech Week będzie HR Tech World. Jego tematyka obejmie technologie wykorzystywane w zarządzaniu personelem, rekrutacji, rozwoju kompetencji oraz organizacji procesów wewnątrz przedsiębiorstw i instytucji. Świetnie to słyszeć, bo cyfrowa transformacja zmienia nie tylko narzędzia pracy, ale również oczekiwania wobec pracowników. Automatyzacja może przejmować część powtarzalnych obowiązków, jednocześnie zwiększając zapotrzebowanie na osoby potrafiące analizować dane, nadzorować systemy i podejmować decyzje na podstawie informacji generowanych przez technologie.

HR Tech World ma pokazać, w jaki sposób organizacje mogą przygotowywać się do takich zmian. Kluczowe będzie nie tylko wdrażanie kolejnych platform i aplikacji, ale również rozwijanie kompetencji pracowników oraz odpowiednie zarządzanie zmianą. Najlepszy system nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeśli jego użytkownicy nie rozumieją sposobu działania albo postrzegają go wyłącznie jako dodatkowe utrudnienie. Właśnie dlatego transformacja technologiczna coraz częściej wymaga współpracy działów IT, HR i kierownictwa przedsiębiorstwa.

Warsaw Tech Week 2026 pokaże zależności między technologiami

Najważniejszym założeniem Warsaw Tech Week ma być połączenie tematów, które często przedstawia się jako osobne segmenty rynku. Sztuczna inteligencja potrzebuje danych oraz mocy obliczeniowej. Moc obliczeniową zapewniają centra danych, które muszą być odpowiednio zasilane, chłodzone i chronione. Bezpieczeństwo zależy natomiast nie tylko od zastosowanych narzędzi, ale również od procedur i kompetencji pracowników.

Cztery wydarzenia mają tym samym tworzyć jeden technologiczny ekosystem, a wy możecie wziąć w nich udział już wkrótce. Warsaw Tech Week 2026 odbędzie się bowiem w dniach 22-24 września w Ptak Warsaw Expo. Rejestracja jest dostępna na stronie Warsaw Tech Week.