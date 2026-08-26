Po wakacjach dom znowu zaczyna żyć według grafiku. Te kamery mogą pomóc go ogarnąć

Wrzesień potrafi szybko przypomnieć, jak dużo codziennych spraw dzieje się wtedy, gdy jesteśmy gdzie indziej. Dlatego domowy monitoring coraz częściej kojarzy mi się przede wszystkim z wygodą. Dobrze skonfigurowana kamera pozwala sprawdzić sytuację w kilka sekund, a inteligentne wykrywanie zdarzeń ogranicza potrzebę ciągłego zaglądania do aplikacji.

Reolink wykorzystuje okres back to school do promocji wybranych kamer. Obniżone ceny będą obowiązywały od 24 sierpnia do 14 września, a wśród przecenionych urządzeń są zarówno niewielkie modele do mieszkania, jak i kamery przeznaczone do ochrony posesji czy miejsc pozbawionych stałego Wi-Fi.

Reolink E321 może mieć oko na to, co dzieje się w domu

Reolink E Series E321 kosztuje podczas promocji 99 zł zamiast 139 zł. To niewielka kamera przeznaczona do wnętrz, wyposażona w matrycę 3 MP oraz ruchomą głowicę. Może obracać się w zakresie 355 stopni i pochylać do 50 stopni, dzięki czemu jedna kamera jest w stanie objąć dużą część pokoju.

Znacznie ciekawsze od samego zakresu ruchu są jednak funkcje automatyczne. E321 rozpoznaje ludzi i zwierzęta, śledzi poruszające się obiekty, a także wykrywa płacz dziecka. Dwukierunkowa komunikacja pozwala dodatkowo odezwać się do osoby znajdującej się w pomieszczeniu.

W okresie szkolnym łatwo znaleźć dla niej praktyczne zastosowanie. Rodzic może sprawdzić, czy dziecko dotarło już do domu, zajrzeć do zwierzaka albo upewnić się, że po porannym zamieszaniu wszystko wygląda tak, jak powinno. Nagrania można przechowywać na karcie microSD, urządzeniu Reolink NVR/NVS lub w chmurze.

Za 99 zł jest to też najtańsza propozycja z całej czwórki. Przy takiej cenie kamera może być pierwszym elementem domowego monitoringu, zamiast od razu wymagać budowania rozbudowanego systemu.

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MediaExpert

Allegro

X-Kom

F751W pilnuje szerokiego obszaru i od razu go oświetla

Przy domu wymagania szybko rosną. Kamera przy podjeździe albo wejściu powinna obejmować możliwie dużą przestrzeń, dobrze radzić sobie po zmroku i reagować wtedy, gdy w jej polu widzenia pojawi się człowiek, samochód albo zwierzę.

Reolink Floodlight Series F751W nagrywa obraz w rozdzielczości 8 MP 4K i oferuje kąt widzenia 180 stopni. Tak szeroki kadr może ograniczyć liczbę martwych stref wokół bramy, garażu czy frontu domu.

Do tego dochodzą dwa mocne reflektory o łącznej jasności 3000 lumenów. Pozwalają uzyskać kolorowy obraz po zmroku, a samo uruchomienie intensywnego światła może być dodatkowym elementem ochrony posesji.

Kamera rozpoznaje ludzi, pojazdy i zwierzęta, obsługuje komunikację dwukierunkową i ma klasę odporności IP66. Nagrania mogą trafiać na kartę microSD, urządzenie Reolink NVS albo Home Hub.

Cena promocyjna wynosi 709 zł zamiast 849 zł, czyli o 16% mniej.

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MediaExpert

Allegro

X-KOM

G430 przyda się tam, gdzie kończy się zasięg domowego Wi-Fi

Reolink Go Series G430 wydaje mi się szczególnie ciekawy, bo odpowiada na problem dobrze znany właścicielom działek, domków letniskowych i większych posesji. Kamera obsługuje łączność 4G LTE, a energię może czerpać z dołączonego panelu solarnego.

Dzięki temu miejsce montażu nie musi znajdować się w zasięgu domowego routera ani tuż obok gniazdka. To otwiera znacznie więcej możliwości niż klasyczna kamera Wi-Fi.

G430 rejestruje obraz w rozdzielczości 2K+, obraca się w zakresie 355 stopni i pochyla do 140 stopni. Taki zakres pozwala obserwować pełne 360 stopni wokół urządzenia i sprawdzać większy teren bez instalowania kilku kamer.

System wykrywania rozpoznaje ludzi i zwierzęta, pomagając ograniczyć liczbę zbędnych powiadomień. Jest też dwukierunkowa komunikacja oraz zdalny dostęp przez aplikację Reolink.

Regularnie model kosztuje 999 zł. W ramach promocji jego cena spada do 699 zł, czyli o 30%.

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Allegro

RTV EURO AGD

E430 jest prostym sposobem na monitoring wokół domu

Reolink Lumus Series E430 kosztuje w promocji 149 zł zamiast 199 zł. To kompaktowa kamera zewnętrzna nagrywająca obraz w rozdzielczości 4 MP i obsługująca Wi-Fi 2,4 oraz 5 GHz.

Model oferuje kolorowy tryb nocny i rozpoznaje ludzi, samochody oraz zwierzęta. Zastosowano w nim również czujnik PIR, który reaguje na ruch. Wbudowane światło oraz syrena mogą zostać wykorzystane do zwrócenia uwagi na aktywność przed domem.

E430 ma klasę odporności IP65, obsługuje dwukierunkową komunikację oraz sterowanie głosowe przy pomocy Asystenta Google. Nagrania mogą być przechowywane na karcie microSD lub w urządzeniu Reolink NVR.

Widzę ją przede wszystkim przy drzwiach wejściowych, na tarasie, przy garażu albo w miejscu, które chcemy objąć dodatkowym podglądem bez inwestowania kilkuset złotych.

Linki do zakupu:

MediaExpert

Allegro

Komputronik

X-KOM

Powrót do szkoły dotyczy całego domu

Back to school zwykle sprzedaje nam obraz dziecka z nowym plecakiem. Z perspektywy rodziców wrzesień wygląda bardziej jak wielka operacja logistyczna. Godziny lekcji, zajęcia dodatkowe, dojazdy, praca, zakupy i kilka osób pojawiających się w domu o zupełnie różnych porach.

W takim rytmie możliwość szybkiego sprawdzenia, co dzieje się w mieszkaniu albo wokół domu, zwyczajnie bywa wygodna. Jeszcze bardziej przydatne są powiadomienia, które potrafią odróżnić człowieka od zwierzęcia czy samochodu. Telefon ma wtedy informować o konkretnym zdarzeniu, zamiast co kilka minut reagować na poruszającą się gałąź.

Cztery przecenione modele Reolink odpowiadają przy tym na różne potrzeby. E321 sprawdzi się w mieszkaniu, F751W może obserwować szeroki podjazd, E430 daje niedrogi sposób na dołożenie kamery na zewnątrz, a G430 pozwala objąć monitoringiem także miejsca oddalone od domowej sieci.

Promocja Reolink potrwa od 24 sierpnia do 14 września.