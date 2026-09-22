Zapomnij o ładowaniu na długie tygodnie. Amazfit przedstawia pancerny zegarek T-Rex Dual Solar

Marka Amazfit postawiła na zasilanie. Podczas gdy inne modele oferują co najwyżej kilkanaście dni na jednym ładowaniu, to najnowszy Amazfit T-Rex Dual Solar pozostawia konkurencję całkowicie w tyle.

Do 180 dni bez ładowania. No, przynajmniej tego klasycznego

Amazfit postawił tutaj na zupełnie nowy sposób pozyskiwania energii słonecznej. Zamiast jednego, skromnego ogniwa, producent użył dwóch niezależnych paneli fotowoltaicznych. Pierwszy z nich został zintegrowano bezpośrednio przednim panelem. Drugi, oferujący zauważalnie większą powierzchnię roboczą, umieszczono na ceramicznym deklu urządzenia – pozwala on na wydajne i szybkie podładowywanie baterii po zdjęciu zegarka z nadgarstka i skierowaniu go w stronę słońca.

Standardowe ogniwo litowo-jonowe o pojemności 660 mAh bez udziału słońca zapewnia doskonałe 25 dni typowego użytkowania lub do 41 godzin trybie śledzenia GPS. Prawdziwa magia zaczyna się jednak wtedy, gdy zegarek wystawimy na działanie światła słonecznego. Przykładowo, wystarczą zaledwie trzy godziny ekspozycji dziennie na poziomie 50 000 luksów (co odpowiada delikatnie zachmurzonemu niebu), aby wydłużyć standardowy czas pracy do 34 dni przy użyciu przedniego panelu lub do 51 dni przy wykorzystaniu ładowania tylnego.

W najbardziej oszczędnym trybie GPS przy ciągłym dostępie do energii słonecznej za pośrednictwem tylnego panelu, Amazfit T-Rex Dual Solar potrafi działać nawet do 180 dni. Co więcej, w przypadku całkowitego rozładowania baterii w głębokiej dziczy, promienie słoneczne są w stanie reaktywować urządzenie i przywrócić do działania kluczowe funkcje nawigacyjne, gwarantując poczucie bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach.

Wytrzymałość na najwyższym poziomie

Jako pełnoprawny przedstawiciel pancernej serii T-Rex, wersja Dual Solar została stworzona z myślą o stawianiu czoła najbardziej ekstremalnym warunkom. Pierścień koperty oraz fizyczne przyciski wykonano z niezwykle wytrzymałego tytanu 5. stopnia, natomiast front zabezpiecza odporne na zarysowania szkło szafirowe. Tył zegarka wykończono odporną ceramiką. Konstrukcja charakteryzuje się klasą wodoszczelności 10 ATM, wspiera nurkowanie do głębokości 50 metrów i bezproblemowo radzi sobie z pracą w temperaturach od -30°C do aż 70°C.

Do dyspozycji dostajemy ekran AMOLED o średnicy 1,32”, osiągający szczytową jasność na poziomie aż 3 000 nitów. Taka wartość gwarantuje perfekcyjną czytelność kolorowych map topograficznych, poziomic czy szlaków narciarskich nawet w pełnym, ostrym słońcu na ośnieżonym stoku. Zegarek wyposażono również w nawigację zakręt po zakręcie, wbudowaną latarkę ze specjalnym czerwonym światłem chroniącym adaptację wzroku do ciemności oraz funkcję LiveShare, pozwalającą na bieżąco udostępniać swoją pozycję towarzyszom wyprawy.

Od strony analityczno-treningowej Amazfit T-Rex Dual Solar oddaje do dyspozycji użytkownika zaawansowany ekosystem. Dostępne na pokładzie narzędzia Hybrid Training, wskaźniki Training Balance oraz Weekly Focus pozwalają na pogłębioną analizę regeneracji i wydolności organizmu. Co niezwykle istotne w dzisiejszych czasach, pełen dostęp do wszystkich kompleksowych analiz w aplikacji Zepp App otrzymujemy całkowicie za darmo – bez konieczności opłacania jakichkolwiek miesięcznych abonamentów. Uzupełnieniem funkcji sportowych są udogodnienia codzienne, w tym dostęp do sklepu z aplikacjami oraz wbudowany moduł NFC pozwalający na wygodne realizowanie płatności zbliżeniowych.

Cena i dostępność w Polsce

Globalna premiera zegarka odbyła się 22 września 2026 roku – producent celowo powiązał debiut z równonocą jesienną, podkreślając symboliczny balans między światłem słonecznym a długowieczną energią urządzenia. Polska premiera rynkowa zaplanowana jest na październik 2026 roku. Urządzenie trafi do oficjalnej sprzedaży na stronie amazfitpolska.pl, a sugerowana cena detaliczna na polskim rynku wyniesie 2 799 złotych.

Źródło: Amazfit