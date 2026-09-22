Żadnych padów i kontrolerów, tylko czysta zabawa. Blackview prezentuje rodzinną konsolę AI PlayPop 8

Nowa konsola Blackview PlayPop 8 AI Motion Gaming Console nie potrzebuje padów i kontrolerów, bo do sterowania grą wykorzystujemy… nasze ciało.

Jak to w ogóle działa?

Głównym założeniem konstruktorów PlayPop 8 było całkowite usunięcie z rąk graczy jakichkolwiek fizycznych kontrolerów, opasek czy dołączanych czujników. Konsola wykorzystuje natomiast ultraszerokokątną kamerę o kącie widzenia aż 176 stopni oraz zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, które w czasie rzeczywistym analizują 17 kluczowych punktów ludzkiego ciała.

Dzięki temu, aby sterować postacią w grze, wystarczy stanąć przed ekranem telewizora, monitora lub projektora i wykonywać naturalne ruchy – skakać, robić uniki, machać rękami, biegać w miejscu czy tańczyć. Precyzja śledzenia ruchu sprawia, że gra reaguje błyskawicznie na gesty użytkownika, a sama obsługa interfejsu staje się intuicyjna. Co ciekawe, machając dłonią w powietrzu, możemy bez problemu przeglądać menu, wybierać tryby zabawy czy pauzować rozgrywkę bez konieczności sięgania po pilota.

Szeroki kąt obiektywu zaprojektowano z myślą o typowych warunkach domowych, a urządzenie wspiera jednoczesną zabawę aż do 4 osób na jednym ekranie, nie wymagając przy tym przesuwania mebli czy przemeblowania całego salonu.

Oczywiście, te funkcje są ważne, ale to jedynie połowa sukcesu. Blackview zadbało o to, by było tu też w co grać i żeby w zabawie mogli uczestniczyć wszyscy, niezależnie od wieku. Oferta obejmuje sześć głównych kategorii: gry rodzinne, zręcznościowe, wyzwania sportowe i fitness, gry muzyczno-taneczne, przygodowe oraz akcję.

Bezpośrednio po wyjęciu z pudełka użytkownicy otrzymują dostęp do pięciu darmowych gier preinstalowanych – w tym kultowego Fruit Ninja, Whack-a-Mole, Basketball Master, Thunder Fighter oraz Rhythm Step. Już od pierwszej chwili można więc zacząć aktywną zabawę, bo po stronie konfiguracji musimy jedynie podłączyć kabel HDMI do ekranu i połączyć się z domową siecią Wi-Fi. To wszystko.

Nikogo tu raczej nie zdziwi fakt, że pełnię możliwości konsoli odblokowujemy dopiero po opłaceniu subskrypcji PlayPop GamePass. Tam dostajemy dostęp do stale rosnącego katalogu tytułów premium (takich jak Bowling Strike, Happy Parkour, Candy Defender czy Crazy Racing). Producent zapowiedział regularne, kwartalne aktualizacje treści, wydarzenia sezonowe oraz nowe wyzwania, co gwarantuje, że konsola nie znudzi się po kilku tygodniach.

Bezpieczeństwo i ochrona prywatności na pierwszym miejscu

Obecność inteligentnej kamery skierowanej w stronę domowników i dzieci od razu budzi obawy o kwestie prywatności. W końcu wprowadzamy do salonu coś, co potencjalnie może nas podglądać. Blackview nie zignorowało tych naturalnych obaw i podeszło do tego poważnie, łącząc zabezpieczenia sprzętowe z tymi fizycznymi.

Przede wszystkim, cała analiza danych dotyczących ułożenia ciała i rozpoznawania ruchu odbywa się wyłącznie lokalnie, bezpośrednio na procesorze konsoli. Żadne nagrania wideo ani dane dotyczące geometrii twarzy nie są zapisywane w pamięci urządzenia ani przesyłane do serwerów w chmurze. Dodatkowo, obudowę wyposażono w fizyczną przesłonę kamery, więc po skończonej zabawie wystarczy zsunąć mechaniczną zaślepkę, aby uzyskać bezwzględną pewność, że obiektyw został całkowicie odcięty.

By można było cieszyć się zabawą nie tylko w domu, ale też na wyjeździe, producent postawił też na kompaktowość. Konsola wygląda jak kostka o wymiarach zaledwie 76 × 76 × 76 mm, dzięki czemu bez problemu zmieści się w małej torbie czy plecaku. Możemy łatwo podłączyć je nie tylko do telewizora w salonie, ale również zabrać na działkę czy połączyć z przenośnym projektorem podczas wakacyjnego biwakowania pod gołym niebem.

Sugerowana cena regularna konsoli Blackview PlayPop 8 została ustalona na poziomie 1 799,00 złotych, a to całkiem sporo. Nie martwcie się jednak, bo w ramach oficjalnej promocji premierowej trwającej od 20 do 30 września 2026 roku, urządzenie można kupić w mocno obniżonej cenie wynoszącej zaledwie 1 129,69 złotych. Lepiej więc nie zwlekać, bo czasu zostało niewiele.

Źródło: Blackview