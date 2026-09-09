Brak zasięgu na szlaku to już przeszłość. MeowGo G50 Max łączy sieć 5G z łącznością satelitarną

A gdyby tak jedno małe urządzenie w kieszeni załatwiało absolutnie każdy problem z siecią, niezależnie od tego, czy stoimy w korku pod Warszawą, przemierzamy dzikie szlaki, czy nawet będziemy lecieć samolotem na wysokości dziesięciu tysięcy metrów? Na targach MWC 2026 pojawił się sprzęt, który dokładnie to oferuje. MeowGo G50 Max został zapowiedziany jako pierwszy na świecie hybrydowy hotspot mobilny napędzany sztuczną inteligencją, łączący superszybkie 5G z łącznością satelitarną.

Jedno konto, by skończyć z męczącym logowaniem

Projektanci z MeowGo zaczęli od wyeliminowania czegoś, co doprowadza do szału chyba każdego podróżnika, czyli ciągłego klepania haseł, logowania się do hotelowych stron powitalnych czy kupowania lokalnych kart SIM na każdym lotnisku. Urządzenie wykorzystuje unikalny system Unified Access. Działa to tak, że hot-spot loguje się automatycznie do zaufanych sieci, domowego internetu, publicznych hotspotów czy sieci roamingowych pod jednym, spójnym kontem.

Co więcej, za sprawą autorskiej technologii CloudSIM 5G urządzenie korzysta z wirtualnej infrastruktury kart SIM, co z miejsca daje nam automatyczny dostęp do topowych sieci 5G i 4G w ponad dwustu krajach i regionach świata bez konieczności kupowania fizycznych plastików czy bawienia się w konfigurowanie profili eSIM. Po prostu włączamy sprzęt i mamy internet. Brzmi świetnie, ale na tym nie koniec.

Ciekawie rozwiązano też kwestię lotów pasażerskich. MeowGo G50 Max potrafi automatycznie łączyć się z pokładowym Wi-Fi u większości popularnych linii lotniczych, takich jak chociażby Lufthansa, Cathay Pacific czy Singapore Airlines. Zamiast męczyć się z logowaniem każdego urządzenia z osobna, hotspot uwierzytelnia się raz i rozprowadza stabilny sygnał po wszystkich naszych urządzeniach: laptopie, tablecie i telefonie.

Prawdziwa magia kryje się jednak w hybrydowej architekturze łączności

Warto pochylić się też nad specyfikacją, która jest tu najważniejsza. Urządzenie napędza 4-nanometrowy procesor Qualcomm SM4490, co przekłada się na oszałamiające prędkości pobierania sięgające do 3,4 Gbps w sieci 5G oraz do 2,9 Gbps w standardzie Wi-Fi 6. Jest to więc łączność, z której będziemy korzystać przez większość czasu przebywania w „cywilizacji”.

Gdy jednak zejdziemy z wydeptanych ścieżek, wkroczymy w głęboką głuszę albo będziemy wędrować po terenach, gdzie klasyczne przekaźniki komórkowe po prostu nie sięgają, sprzęt bezszelestnie aktywuje satelitarny tryb NTN (zgodny ze standardami 3GPP Rel-17 IoT-NTN). Łącząc się z infrastrukturą satelitarną Skylo w 38 krajach, hotspot dba o to, byśmy nigdy nie zostali całkowicie odcięci od świata. Awaryjne wiadomości tekstowe, powiadomienia SOS i kluczowe komunikaty przechodzą bez problemu nawet z samego środka niczego.

Sztuczna inteligencja jest ostatnio wpychana dosłownie wszędzie i MeowGo G50 Max też ją ma, ale nie jako zbędne dodatki, tylko coś przydatnego. Inteligentny silnik AI HyperConn odpowiada za to, żebyśmy nie musieli ręcznie zastanawiać się, która sieć w danym momencie jest najlepsza. AI na bieżąco i w czasie rzeczywistym analizuje siłę sygnału, opóźnienia, zatłoczenie pasma oraz koszty, a następnie sama płynnie przełącza się między 5G, LTE, publicznym Wi-Fi a łącznością satelitarną. Po prostu pracujemy lub przeglądamy sieć, a ruter w tle dba o brak jakichkolwiek przerw w transmisji.

Do tego dochodzi funkcja mobilnego huba – do urządzenia możemy podpiąć jednocześnie aż 16 różnych urządzeń bez obawy o spadek wydajności. Wbudowana bateria o pojemności 4850 mAh zapewnia do 15 godzin ciągłej pracy na jednym ładowaniu, a szybkie ładowanie o mocy 18 W pozwala sprawnie postawić sprzęt na nogi.

MeowGo G50 Max to jednak coś więcej niż tylko potężna antena w kieszeni

Żeby wszystkim sterować, na pokładzie znalazł się dotykowy, okrągły ekranik MOLED o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466 na 466 pikseli – jest to więc raczej smartwatchowy format. Wyświetla on nie tylko status sieci i stan baterii, ale daje nam dostęp do wbudowanego asystenta podróży napędzanego AI.

Z poziomu malutkiego ekranu możemy korzystać z tłumacza głosowego w czasie rzeczywistym, co bywa wybawieniem podczas rozmów z lokalnymi mieszkańcami, na lotniskach czy w taksówkach. Do tego dostajemy podgląd harmonogramu lotów, przypomnienia o podróży i wsparcie konsekutywne. W efekcie zyskujemy jedno małe urządzenie, które zastępuje osobne aplikacje, dodatkowe rutery i zamieszanie z kartami SIM.

Ten mały ekranik może być trochę niewygodny, bo nie da się ukryć, że ogarnianie tego wszystkiego z poziomu panelu jak w zegarku może być kłopotliwe. Jednak ma to sens, gdy spojrzymy na to z innej strony. MeowGo G50 Max ma towarzyszyć nam zwłaszcza podczas wypraw w miejsca, gdzie oprócz zasięgu nie ma też stałego dostępu do prądu. Dlatego właśnie producent poszedł tu na kompromis, ponieważ większy panel zwyczajnie zjadałby za dużo baterii. I w sumie doskonale rozumiem takie podejście, bo lepiej nieco wytężyć wzrok, ale mieć stały kontakt ze światem niż większy ekran, który szybko nad tej łączności pozbawi.

Źródło: GlocalMe