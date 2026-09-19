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Farmy słoneczne zabijają bez zabijania. Badania z Francji ujawniają szokującą prawdę o OZE

Monika Wojciechowska
19.09.2026|2 min
Wielkoskalowe elektrownie słoneczne uznawano dotąd za inwestycje sprzyjające bioróżnorodności, zwłaszcza w rejonach pustynnych, gdzie zacienienie stymuluje wzrost roślinności. Jednak w umiarkowanym klimacie Europy Południowej ta sama infrastruktura wywołuje zupełnie odwrotny skutek ekologiczny. Badania opublikowane w czasopiśmie Biological Conservation wykazały, że instalacje fotowoltaiczne w południowej Francji doprowadziły do załamania aktywności owadów zapylających bez bezpośredniego spadku ich populacji.
Zdjęcie poglądowe

Zdjęcie poglądowe

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Zespół naukowców przeanalizował 20 farm fotowoltaicznych, odnotowując pod panelami spadek wizyt zapylaczy (głównie pszczół i motyli) na kwitnących roślinach o 76 do aż 86 procent w porównaniu z otaczającymi terenami referencyjnymi. Stopień unikania kwiatów ściśle koreluje z poziomem zacienienia: flora rosnąca bezpośrednio pod panelami była niemal całkowicie ignorowana przez owady, podczas gdy roślinność w przestrzeniach międzyrzędowych, podlegająca jedynie częściowemu zacienieniu, cieszyła się umiarkowaną frekwencją, choć wciąż niższą niż na stanowiskach w pełni nasłonecznionych.

Paradoksalnie, załamanie liczby interakcji zapylacz–roślina nie wynika z gwałtownego wymierania samych owadów na danym obszarze, lecz ze zmian mikroklimatycznych i behawioralnych. Panele fotowoltaiczne drastycznie obniżają temperaturę otoczenia, tworząc chłodne mikroklimaty, których owady zmiennocieplne instynktownie unikają. Dodatkowo panele stanowią fizyczną barierę przestrzenną ograniczającą korytarze przelotu motyli, a zmiana bilansu wilgotności gleby w cieniu skutkuje gorszą kondycją roślin – kwiaty produkują mniej nektaru i pyłku, stając się dla owadów mało atrakcyjnym źródłem pokarmu.

Badanie przyniosło również zaskakujące wnioski w kwestii zarządzania terenem pod instalacjami OZE. Powszechnie zakładano, że ekologiczny wypas zwierząt na terenie farm słonecznych będzie korzystniejszy dla entomofauny niż mechaniczne koszenie. Pomiary wykazały zjawisko dokładnie odwrotne – wypas doprowadził do jeszcze silniejszego spadku liczebności zapylaczy, eliminując kluczowe zasoby florystyczne.

Wobec planowanej, dynamicznej rozbudowy parków fotowoltaicznych w całej Europie autorzy publikacji apelują o wstrzymanie intuicyjnych metod renaturyzacji i pilne zebranie danych behawioralnych w ujęciu gatunkowym. Bez precyzyjnego zrozumienia reakcji poszczególnych owadów na sztucznie wygenerowany mikroklimat i rygorystycznych wytycznych inżynieryjnych dla zarządców gruntów, masowa transformacja energetyczna może skutkować nieodwracalną utratą bioróżnorodności i załamaniem usług ekosystemowych w rolniczym krajobrazie kontynentu.

Monika WojciechowskaM
Napisane przez

Monika Wojciechowska

Redaktor
Najbliższe są mi tematy związane z technologią, gadżetami, nowoczesnym AGD i motoryzacją. Interesują mnie rozwiązania, które nie tylko dobrze wyglądają na papierze, ale przede wszystkim realnie wpływają na komfort, wygodę i sposób, w jaki korzystamy z technologii na co dzień. Ukończyłam studia dziennikarskie oraz szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji. Prywatnie uwielbiam gry i muzykę.
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