Ta forma lodu jest nie z tego świata. Istnieje w temperaturze tysięcy stopni Celsjusza

Zespół pod zarządem Alexisa Forestiera poddali wodę działaniu ekstremalnych warunków, przypominających te panujące we wnętrzach lodowych olbrzymów. Próbka trafiła pomiędzy diamentowe kowadła, a następnie została wystawiona na potężne ciśnienie. W eksperymencie osiągnęło ono nawet 230 gigapaskali, czyli około 2,3 miliona razy więcej niż ciśnienie atmosferyczne na powierzchni Ziemi.

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Jednocześnie naukowcy ogrzewali próbkę za pomocą laserów. W szczytowym momencie eksperymentu temperatura osiągnęła około 2350 stopni Celsjusza. W normalnych warunkach woda w takiej temperaturze dawno zamieniłaby się w parę. Ogromne ciśnienie całkowicie zmieniło jednak jej zachowanie. Zamiast tego powstał lód superjonowy, czyli niezwykły stan materii, który łączy cechy ciała stałego i cieczy. Atomy tlenu pozostają ułożone w regularną, sztywną sieć krystaliczną, natomiast jądra wodoru mogą swobodnie przemieszczać się wewnątrz tej struktury.

Taka budowa sprawia, że superjonowy lód może przewodzić prąd elektryczny w bardzo nietypowy sposób. Właśnie dlatego jego istnienie jest szczególnie interesujące dla planetologów. Naukowcy podejrzewają, iż podobna forma wody może znajdować się głęboko pod powierzchnią Urana i Neptuna. Odtworzenie panujących tam warunków było rzecz jasna wielkim wyzwaniem. Do realizacji tego celu posłużyła wiązka promieniowania rentgenowskiego generowana w synchrotronie. Pozwoliło to sprawdzić, jak atomy tlenu układają się pod wpływem zmieniającego się ciśnienia i temperatury.

Wyniki ujawniły heksagonalną strukturę, której istnienie przewidywały wcześniejsze modele teoretyczne, choć dotąd nie udało się jej jednoznacznie potwierdzić w warunkach eksperymentalnych. Wcześniej naukowcy obserwowali przede wszystkim superjonowy lód o strukturze sieci regularnej o innym sposobie ułożenia atomów tlenu.

Jak relacjonują sami zainteresowani, wraz ze wzrostem ciśnienia i temperatury struktura heksagonalna stawała się coraz wyraźniejsza. Przy ciśnieniu 155 gigapaskali i temperaturze nieco ponad 1700 stopni Celsjusza naukowcy obserwowali jednocześnie sygnały wskazujące na obie wspomniane struktury. Po zwiększeniu ciśnienia do 197 gigapaskali i temperatury do niecałych 2000 stopni struktura heksagonalna zaczęła wyraźnie dominować. Przy 219 gigapaskalach i ponad 2350 stopniach Celsjusza niemal całkowicie wyparła wcześniejszą formę.

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Co ciekawe, badacze podejrzewają, że podobną strukturę mogli uzyskać już podczas wcześniejszych eksperymentów. Po ponownym przeanalizowaniu dawnych danych zauważyli sygnał w widmie promieniowania rentgenowskiego, którego wcześniej nie potrafili jednoznacznie wyjaśnić. Teraz sądzą, że mógł być śladem właśnie struktury heksagonalnej lodu. To istotne doniesienia, jeśli myślimy o badaniu wnętrza Urana i Neptuna. Obie planety mają bardzo nietypowe pola magnetyczne, które są silnie nachylone względem osi ich obrotu i mają skomplikowaną strukturę. Przewodzące właściwości superjonowego lodu mogą odgrywać istotną rolę w procesach zachodzących głęboko pod powierzchnią tych planet.

Źródło: Nature Communications