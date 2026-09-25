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Gwiazda neutronowa pożera… wiatr. Fenomenalna obserwacja astronomów 

Aleksander Kowal
25.09.2026|3 min
Badacze kosmosu po raz pierwszy bezpośrednio zaobserwowali, jak materia wyrzucana przez potężną gwiazdę trafia na powierzchnię towarzyszącej jej gwiazdy neutronowej. Wykorzystując dane z obserwatorium rentgenowskiego XRISM, naukowcy zarejestrowali gaz pędzący w kierunku pulsara z prędkością około 540 000 km/h. Obserwacja pozwala zajrzeć w etap akrecji, który do tej pory pozostawał trudny do bezpośredniego zbadania.
Gwiazda neutronowa pożera… wiatr. Fenomenalna obserwacja astronomów 
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Badany układ, oznaczony jako BP Crucis, znajduje się około 13 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, w gwiazdozbiorze Krzyża Południa. Tworzą go dwie niezwykle różne gwiazdy. Pierwsza, Wray 977, jest błękitnym nadolbrzymem o masie około 40 razy większej od masy Słońca i rozmiarach sięgających około 60 średnic naszej gwiazdy. Tak masywne i gorące obiekty nieustannie tracą materię w postaci silnego wiatru gwiazdowego. 

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Drugim składnikiem układu jest GX 301-Z, czyli gwiazda neutronowa powstała po eksplozji supernowej. Choć ma masę większą od Słońca, jej średnica wynosi zaledwie około 20 kilometrów. Obiekt obraca się raz na około 11 minut i emituje wiązkę promieniowania rentgenowskiego, dlatego astronomowie klasyfikują go jako pulsara. To właśnie ekstremalna grawitacja sprawia, że część materii wyrzucanej przez Wray 977 może zostać przechwycona. 

GX 301-2 okrąża swoją ogromną towarzyszkę w ciągu 41,5 dnia. W określonych punktach orbity pulsar przechodzi przez szczególnie gęsty strumień plazmy. Wtedy ilość przechwytywanej materii gwałtownie rośnie, powodując silne rozbłyski promieniowania rentgenowskiego. 

Kluczową rolę w obserwacji odegrał instrument Resolve znajdujący się na pokładzie XRISM, wspólnej misji NASA i JAXA. Teleskop został skierowany na BP Crucis 1 lutego ubiegłego roku i obserwował układ przez około 16 godzin, gdy trwał jeden z silniejszych rozbłysków. Szczegółowe widmo promieniowania rentgenowskiego pozwoliło naukowcom przeanalizować linie absorpcyjne wysoko zjonizowanego żelaza. Ich przesunięcie dostarczyło informacji o kierunku i prędkości przemieszczającego się gazu. 

Wynik był wyjątkowo wyraźny: materia kierowała się w stronę gwiazdy neutronowej z prędkością około 540 000 km/h. Naukowcy mogli dzięki temu stwierdzić, że wiatr gwiazdowy jest przechwytywany, a dodatkowo zobaczyć, co dzieje się z nim w bezpośrednim otoczeniu pulsara. Według modelu opracowanego przez autorów początkowo przechwycony gaz tworzy chaotyczny dysk akrecyjny, który stopniowo kieruje materię w stronę gwiazdy neutronowej. 

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Gdy pulsar zagłębia się w gęsty strumień plazmy, dysk traci warunki potrzebne do utrzymania swojej struktury i zanika. Wtedy materia może opadać znacznie bardziej bezpośrednio na gwiazdę neutronową. Pod koniec przejścia przez strumień dysk ponownie się formuje, a następnie znów zanika, gdy pulsar opuszcza gęsty obszar. Cały proces trwa około czterech dni. Obserwacja wypełnia istotną lukę w wiedzy o akrecji. Wcześniejsze badania pozwalały obserwować materię znajdującą się bardzo blisko gwiazdy neutronowej albo znacznie dalej od niej. XRISM umożliwił natomiast zbadanie obszaru pośredniego, oddalonego od pulsara o setki tysięcy do około miliona kilometrów. Dzięki temu astronomowie mogą dokładniej prześledzić drogę materii od wiatru gwiazdowego do powierzchni ekstremalnie gęstego obiektu.

Źródło: Science Advances

Aleksander KowalA
Napisane przez

Aleksander Kowal

Redaktor
Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
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