Elektronika gotowa na piekło. Silniki odrzutowe, piece i odwierty wytrzyma hafnia

Nie tak dawno pisałem o tlenku galu, który może namieszać w elektronice mocy, ale kierunek walki o takie wytrzymałe chipy jest znacznie szerszy. Zamiast ciągle chronić elektronikę przed ekstremalnymi warunkami, naukowcy próbują teraz sprawić, żeby w końcu przestała się ich bać. Najnowsze badanie tlenku hafnu jest kolejnym krokiem właśnie w tę stronę.

Zamiast chłodzić elektronikę, możemy nauczyć ją znosić temperaturę

Skala problemu jest większa, niż może się wydawać. NASA od lat rozwija elektronikę z węglika krzemu, czyli SiC, właśnie dlatego, że klasyczny krzem źle znosi ekstremalne środowiska. Układy stworzone w Glenn Research Center pracują przy temperaturze przekraczającej 500°C, a specjalistyczne konstrukcje testowano nawet w okolicach 600-650°C. Co więcej, NASA ma już za sobą ponad roczną pracę zapakowanych układów scalonych w temperaturze 500°C.

Czytaj też: Elektronika dostała paradoksalny dopalacz. Słabość zmienili w potęgę

Nie jest to więc futurystyczna zabawa materiałoznawców. Elektronika odporna na setki stopni pozwala umieszczać czujniki i układy sterujące bliżej turbin, komór spalania, instalacji energetycznych czy narzędzi opuszczanych do głębokich odwiertów. Zamiast budować cały system po to, żeby elektronika znajdowała się daleko od najgorętszego miejsca, można w przyszłości przesunąć ją bezpośrednio tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Tyle że tranzystory są tylko częścią takiego urządzenia. Potrzebujemy również kondensatorów, pamięci, elementów odpowiadających za magazynowanie energii i całej reszty elektronicznej układanki. Tutaj właśnie robi się ciekawie.

Hafnia wytrzymała coś więcej niż tylko miniaturyzację

Zespół naukowców związanych przede wszystkim z University of Nebraska-Lincoln wykazał, że tlenek hafnu, czyli HfO2 zwany hafnią, jest prawdziwym antyferroelektrykiem. Nie brzmi to może jak odkrycie, które zmieni nasze życie, ale hafnia ma jedną ogromną przewagę nad wieloma laboratoryjnymi cudami – już jest dobrze znana branży półprzewodników i kompatybilna ze współczesnymi procesami CMOS.

Antyferroelektryczność oznacza w uproszczeniu, że wewnątrz materiału występują dipole elektryczne ustawione przeciwnie do siebie. Przyłożenie pola elektrycznego może wymusić zmianę tego układu, a po jego usunięciu materiał wraca do wcześniejszego stanu. Daje to interesujące możliwości w kondensatorach o wysokiej gęstości energii, pamięciach oraz chłodzeniu ciała stałego. Do tej pory wokół hafnii pozostawało jednak podstawowe pytanie – czy rzeczywiście obserwujemy jej naturalną antyferroelektryczność, czy jedynie inne zjawiska, które wyglądają podobnie?

Czytaj też: Elektrony uciekły na krawędź materiału. Kwantowa elektronika dostała nową ścieżkę

Nowe badanie opublikowane w “Science” zamyka sporą część tej dyskusji. Naukowcy potwierdzili strukturę atomową materiału oraz jego charakterystyczną odpowiedź elektryczną i uznali dowody za wystarczające do sklasyfikowania hafnii jako prawdziwego antyferroelektryka.

Dla mnie ciekawsze jest jednak coś innego – warstwa hafnii zachowywała swoje właściwości nawet wtedy, gdy jej grubość została zmniejszona do zaledwie 0,6 nanometra. Ba, działo się coś sprzecznego z intuicją, bo ściskanie struktury sprawiało, że wraz ze zmniejszaniem grubości porządek antyferroelektryczny stawał się bardziej stabilny. W granicy zbliżonej do materiału dwuwymiarowego temperatura uporządkowania sięgnęła aż 850°C.

Naukowcy nie stworzyli układu scalonego działającego przy 850°C, bo nadal nie wsadzili pamięci albo procesora do rozgrzanego pieca i nie odpalili na nim systemu operacyjnego. Wynik dotyczy temperatury utrzymania uporządkowania antyferroelektrycznego odpowiednio przygotowanej warstwy hafnii, a jest to ogromna różnica, bo kompletne urządzenie składa się jeszcze z elektrod, połączeń, tranzystorów, podłoża, obudowy i całej masy innych elementów, z których każdy może skapitulować znacznie wcześniej.

Elektronika może wreszcie wejść prosto w ogień

Przez lata przyjmowaliśmy za oczywistość, że projektując maszynę pracującą w ekstremalnej temperaturze, musimy znaleźć sposób na odizolowanie od niej elektroniki. Coraz więcej badań sugeruje jednak, że przyszłość może wyglądać zupełnie odwrotnie. Zamiast zmieniać całe urządzenie pod wymagania delikatnych układów, będziemy zmieniać same układy tak, żeby środowisko przestało robić na nich wrażenie.

Czytaj też: Naukowcy dali tranzystorowi pamięć i poczucie czasu. Tak zmienia się elektronika

Wyobraźcie sobie silnik odrzutowy, w którym elektronika pomiarowa znajduje się znacznie bliżej najgorętszych elementów turbiny. Odwiert geotermalny z czujnikami schodzącymi głębiej bez gigantycznej infrastruktury chroniącej je przed temperaturą. Linie przemysłowe i piece, których stan jest monitorowany dokładnie tam, gdzie zachodzi proces, zamiast z bezpiecznej odległości. O to wszystko walczą aktualnie naukowcy, ale sama hafnia nie sprawi nagle, że jutro zaczniemy montować komputery wewnątrz turbin. Może jednak dostarczyć kolejnego elementu potrzebnego do budowania elektroniki, która nie wymaga ciągłego ratowania przed miejscem swojej pracy.

Źródła: PubMed, University of Nebraska-Lincoln , NASA Glenn