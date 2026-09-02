Inteligentniej, nowocześniej i taniej. Promocja Back to School od marki OSCAL

Z myślą o uczniach, studentach oraz rodzicach szukających wszechstronnego sprzętu bez drenażu kieszeni, marka OSCAL przygotowała wielką wyprzedaż z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

W dniach od 1 do 15 września marka obniża ceny wybranych smartfonów, tabletów, smartwatchy oraz akcesoriów audio nawet o 50 procent. Wszystkie promocyjne urządzenia oferowane są w pełnych wersjach europejskich, więc nie ma się co martwić o działanie w naszych sieciach i gotowość do pracy od razu po wyjęciu z pudełka.

Tablety do nauki i kreatywnej zabawy

Największe cięcia cenowe objęły kategorię tabletów, które z powodzeniem zastępują w szkolnej torbie ciężkie książki i bloki rysunkowe:

OSCAL PAD 200: Flagowa propozycja dla wymagających. Urządzenie wyposażono w potężny, 13,4-calowy ekran o częstotliwości odświeżania 120 Hz z certyfikatem ochrony oczu TÜV SÜD Low Blue Light. Przed promocją trzeba było zapłacić 264,28 euro, a po promocji kosztuje on 179,99 euro. System DokeOS 5.0 wspierany przez pakiet Doke AI 2.0 oraz tryb PC Mode 3.0 zmienia tablet w przenośną stację roboczą do wielozadaniowej nauki i tworzenia materiałów wideo.

Flagowa propozycja dla wymagających. Urządzenie wyposażono w potężny, 13,4-calowy ekran o częstotliwości odświeżania 120 Hz z certyfikatem ochrony oczu TÜV SÜD Low Blue Light. Przed promocją trzeba było zapłacić 264,28 euro, a po promocji kosztuje on 179,99 euro. System DokeOS 5.0 wspierany przez pakiet Doke AI 2.0 oraz tryb PC Mode 3.0 zmienia tablet w przenośną stację roboczą do wielozadaniowej nauki i tworzenia materiałów wideo. OSCAL PAD 100: Świetna opcja dla osób szukających ekranu 2K o przekątnej 12 cali i odświeżaniu 120 Hz. Przed promocją trzeba było zapłacić 264,28 euro, a po promocji cena spadła do 179,99 euro. Pojemny akumulator 9000 mAh, fabryczny pakiet WPS Office, obsługa rysika oraz praca na podzielonym ekranie czynią z niego wszechstronnego asystenta do robienia notatek.

Świetna opcja dla osób szukających ekranu 2K o przekątnej 12 cali i odświeżaniu 120 Hz. Przed promocją trzeba było zapłacić 264,28 euro, a po promocji cena spadła do 179,99 euro. Pojemny akumulator 9000 mAh, fabryczny pakiet WPS Office, obsługa rysika oraz praca na podzielonym ekranie czynią z niego wszechstronnego asystenta do robienia notatek. OSCAL PAD 90: Model z wyświetlaczem 10,9 cala, wbudowaną łącznością 4G Dual SIM oraz baterią 7700 mAh. Przed promocją trzeba było zapłacić za niego 228,24 euro, a po promocji kupimy go za 139,99 euro, co oznacza aż 55 procent rabatu.

OSCAL PAD 60 Kids: Propozycja stworzona dla najmłodszych użytkowników. Przed promocją trzeba było zapłacić 163,37 euro, a po promocji cena wynosi zaledwie 109,99 euro. Ekran 10,1 cala, smukła obudowa, głośniki stereo oraz bateria 5100 mAh idealnie sprawdzą się podczas lekcji online, czytania i bezpiecznej zabawy.

Niezawodne smartfony na każdą kieszeń

Wśród promocyjnych smartfonów na szczególną uwagę zasługują warianty łączące łączność 5G, spory zapas pamięci oraz wydajne baterie:

OSCAL TIGER 8: Pełnoprawny smartfon 5G przeceniony dokładnie o połowę. Przed promocją trzeba było zapłacić 219,99 euro, a po promocji zapłacimy jedynie 119,99 euro. Oferuje duży, 6,88-calowy ekran 120 Hz, do 24 GB pamięci RAM (z wykorzystaniem pamięci wirtualnej), pojemną baterię 5000 mAh oraz głośniki Smart-K, tworząc bezkonkurencyjną propozycję w klasie budżetowej.

OSCAL TIGER 13: Elegancki model dla miłośników fotografii mobilnej i oszczędności. Przed promocją trzeba było zapłacić 219,99 euro, a po promocji cena wynosi 164,99 euro. Aparat główny 50 MP z obsługą wideo w jakości 4K, ekran 90 Hz oraz moduł 5G zamknięto w smukłej, dopracowanej wizualnie obudowie.

OSCAL FLAT 2: Prosta, ultratania propozycja na co dzień. Przed promocją trzeba było zapłacić 162 euro, a po promocji kosztuje on zaledwie 86,99 euro. Oferuje płynny wyświetlacz 90 Hz, baterię 5000 mAh oraz możliwość rozbudowy pamięci kartą TF aż do 2 TB, więc miejsca na dane tu na pewno nie zabraknie

Bezpieczeństwo najmłodszych i dźwięk bez kabli

Wyprawkę dopełniają urządzenia z kategorii wearables oraz audio. Dla rodziców szukających stałego kontaktu z dziećmi przygotowano zegarki z serii Kids Smartwatch. Za mocny model T1 z baterią 900 mAh i normą IP68 przed promocją trzeba było zapłacić 55,99 euro, a po promocji kosztuje 49,99 euro. Z kolei za lekki model T2 z potrójnym systemem pozycjonowania GPS zapłacimy teraz 54,99 euro (zamiast 65,99 euro).

Miłośnicy muzyki ucieszą się z dousznych słuchawek bezprzewodowych OSCAL HiBuds 5, wyposażonych w przetworniki Hi-Fi 13 mm, hybrydową redukcję szumów oraz odporność na zachlapania w klasie IPX4 – przed promocją trzeba było za nie zapłacić 39,99 euro, a po promocji ich cena spada do 34,99 euro.

Pamiętajcie tylko, że promocyjne ceny obowiązują na stronie oficjalnego sklepu marki OSCAL do 15 września, a ostateczne kwoty w koszyku mogą ulec dodatkowemu obniżeniu przy użyciu dedykowanych kodów rabatowych.

Źródło: OSCAL