Mechanika inspirowana naturą. Nowa generacja mikrorobotów kroczy jak owady

W skali milimetrowej tradycyjne silniki elektromagnetyczne, przekładnie zębate i łożyska stają się nieefektywne – generują zbyt duże straty tarcia i gwałtownie zwiększają masę konstrukcji. Zamiast miniaturyzować skomplikowane mechanizmy znane z dużych maszyn, inżynierowie sięgnęli po siłowniki piezoelektryczne lub polimerowe (tzw. sztuczne mięśnie) zintegrowane bezpośrednio ze sprężystym szkieletem zewnętrznym robota.

Kluczowym elementem projektu jest rezygnacja ze sztywnych przegubów na rzecz elastycznych zawiasów podatnych (compliant mechanisms). Taka architektura naśladuje chitynowy pancerz i stawy owadów, pozwalając na magazynowanie i błyskawiczne uwalnianie energii sprężystości podczas każdego kroku.

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Dzięki temu mikrorobot potrafi:

Utrzymywać stabilną fazę chodu: sekwencja ruchu odnóży (np. w układzie naprzemiennego trójnogu) zapewnia ciągły kontakt z podłożem i zapobiega wywróceniu nawet na nierównych powierzchniach.

sekwencja ruchu odnóży (np. w układzie naprzemiennego trójnogu) zapewnia ciągły kontakt z podłożem i zapobiega wywróceniu nawet na nierównych powierzchniach. Kompensować nierówności terenu bez udziału procesora: mechaniczna podatność odnóży działa jak naturalne zawieszenie, absorbując uderzenia i drgania bez konieczności angażowania energochłonnych czujników i pętli sprzężenia zwrotnego.

mechaniczna podatność odnóży działa jak naturalne zawieszenie, absorbując uderzenia i drgania bez konieczności angażowania energochłonnych czujników i pętli sprzężenia zwrotnego. Osiągać wysoką dynamikę przy minimalnym poborze prądu: rezonansowa praca układu napędowego pozwala na przemieszczanie się z prędkościami rzędu kilkunastu długości ciała na sekundę.

Stworzenie stabilnie poruszającego się bota w skali owada to przełom wykraczający poza same laboratoria robotyki. Takie autonomiczne jednostki docelowo znajdą zastosowanie w inspekcji ciasnych przestrzeni przemysłowych (np. wnętrz turbin lotniczych czy przewodów instalacyjnych bez konieczności ich demontażu), w poszukiwaniach pod gruzowiskami na terenach katastrof, a po dalszej miniaturyzacji – w precyzyjnym monitoringu środowiskowym i rolnictwie precyzyjnym. Biomimetyka po raz kolejny udowadnia, że ewolucyjne rozwiązania wypracowane przez miliony lat są najprostszą i najbardziej energooszczędną drogą do zaawansowanej technologii.