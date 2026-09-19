Megawatowe ładowanie w 20 minut. BYD prezentuje elektryczny ciągnik siodłowy

Kluczowym elementem nowej konstrukcji jest zintegrowany system zasilania oparty na baterii Blade o pojemności 651 kWh, pracującej w architekturze 851 V. Zastosowanie dedykowanej platformy elektrycznej pozwoliło osiągnąć moc znamionową napędu na poziomie około 733 KM oraz moc szczytową sięgającą 986 KM.

Na jednym ładowaniu pojazd jest w stanie pokonać do ok. 600 km. Podczas gdy standardowe złącze CCS2 o mocy 420 kW wymaga około godziny na doładowanie akumulatorów od 20% do 80%, wdrożenie technologii Megawatt Charging System (MCS) o mocy przekraczającej 1,5 MW skraca ten proces do niespełna jednej trzeciej godziny, co przekłada się na odzyskanie około 400 km zasięgu w trakcie regulaminowej pauzy kierowcy.

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Pojazd, skonfigurowany w układzie osi 4×2 i dedykowany dla przewozów regionalnych oraz dalekobieżnych, wyposażono w seryjny pakiet systemów asystujących, w tym tempomat adaptacyjny, autonomiczne hamowanie awaryjne, asystenta pasa ruchu oraz monitorowanie martwego pola.

Aby przełamać obawy operatorów flotowych dotyczące degradacji chemicznej ogniw w warunkach tak intensywnego ładowania, producent objął baterię Blade standardową, bezpłatną gwarancją na okres 10 lat lub przebieg 1,2 mln km, co znacząco przewyższa rynkowe standardy europejskie.

Premiera ciągnika ETT 44 to część szerszej ekspansji chińskiego producenta na europejskim rynku pojazdów użytkowych, zorganizowanej przez VDA co dwa lata w Hanowerze. W ramach zaprezentowanej 14 września gamy o masie od 3,9 do 48,5 tony znalazły się również podwozia ciężarowe 4×2 i 6×2 (w wersjach pod zabudowy wymienne i hakowe), elektryczny ciągnik terminalowy EYT 2.0 oraz lekki samochód dostawczy E-Vali, przeznaczony do logistyki miejskiej i zadań komunalnych.

Strategia koncernu, którego pojazdy użytkowe jeżdżą już w ponad 400 miastach w 100 krajach, zakłada odejście od prostej sprzedaży taboru na rzecz zintegrowanego modelu Total Cost of Mobility. Łącząc w jednym pionowo zintegrowanym ekosystemie pojazdy, stacjonarne magazyny energii, infrastrukturę megawatową, zarządzanie taryfami energetycznymi oraz usługi finansowe, producent zamierza obniżyć barierę wejścia dla rentownej elektryfikacji flot komercyjnych na Starym Kontynencie.