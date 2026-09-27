Nad Pacyfikiem na granicy kosmosu. Stratosferyczny sterowiec Sceye kończy rekordowy przelot transkontynentalny

Bezzałogowa platforma klasy HAPS (High Altitude Platform Station) pokonała blisko 30 000 kilometrów w locie trans oceanicznym z Nowego Meksyku do Japonii i z powrotem, udowadniając pełną dojrzałość technologii autonomicznych stacji przekaźnikowych zawieszonych na skraju atmosfery.

Kluczowym elementem próby była integracja pokładowego systemu telekomunikacyjnego SceyeCELL z rdzeniową siecią komórkową SoftBanku. W odróżnieniu od klasycznych satelitów geostacjonarnych, platformy HAPS operują na pułapie zaledwie kilkunastu do dwudziestu kilometrów nad Ziemią – czyli około 1800 razy bliżej powierzchni niż orbita GEO. Pozwala to na bezpośrednie dostarczanie szerokopasmowego internetu mobilnego do standardowych, niemodyfikowanych smartfonów i urządzeń końcowych, bez konieczności stosowania specjalnych anten czy terminali satelitarnych.

Zasięg pojedynczej platformy odpowiada powierzchni pokrywanej przez około 500 tradycyjnych, naziemnych masztów bazowych, co czyni ją idealnym narzędziem do szybkiej odbudowy łączności krytycznej podczas katastrof naturalnych.

Podczas pobytu w przestrzeni powietrznej Japonii system przetestował zaawansowaną architekturę obliczeniową typu edge computing. Bezpośrednio na pokładzie sterowca zainstalowano serwer przetwarzania danych zintegrowany z siecią szkieletową, co pozwoliło na realizację pełnego cyklu zapytania i odpowiedzi bez konieczności przesyłania pakietów przez naziemne chmury internetowe. Zapewniło to średni czas odpowiedzi w obie strony (RTT) na poziomie 68 milisekund, co oznacza skrócenie opóźnień transmisji o ponad 40 procent. Udowodniono również sprawną koordynację wymiany danych z bezzałogowymi aparatami latającymi (dronami), co stanowi fundament pod budowę wielopoziomowej sieci trójwymiarowej (3D communications network).

Wyprawa ST1 wystartowała 9 sierpnia 2026 roku z bazy w Moriarty w Nowym Meksyku, osiągając rejon Japonii po 13 dniach lotu. Po przeprowadzeniu serii testów nad Pacyfikiem platforma skierowała się w drogę powrotną, ponownie wkraczając w kontynentalną przestrzeń powietrzną Stanów Zjednoczonych 4 września, by dzień później zakończyć trwający niemal miesiąc lot planowanym, kontrolowanym zejściem w pobliżu swojej bazy macierzystej. Zdolność do ciągłego utrzymywania pułapu operacyjnego w cyklu dobowym dzień-noc przy ułamku kosztów infrastruktury orbitalnej potwierdza, że stratosfera staje się optymalnym pomostem pomiędzy infrastrukturą naziemną a kosmiczną.