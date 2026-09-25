Najbardziej opłacalne produkty Apple w Lantre – 5 faworytów redakcji

Sprzęt Apple od lat słynie z wydajności i długowieczności, ale też z wysokiego progu wejścia. Najczęstszym pytaniem czytelników jest więc “jak wejść w ten ekosystem bez przepłacania”? Przeanalizowaliśmy aktualną ofertę autoryzowanego sprzedawcy Lantre – ze szczególnym uwzględnieniem okazji Hot Deal oraz segmentu urządzeń odnowionych (Apple CPO i Lantre Certified). Wybraliśmy 5 produktów, które oferują obecnie absolutnie najlepszy stosunek ceny do możliwości.

Najnowsza generacja dla wymagających – MacBook Air 13″ M5 16 GB RAM / 1 TB SSD

Cena w Lantre: 6 799 zł w Hot Deal (cena producenta: 7 999 zł – oszczędność 1 200 zł)

Dla poszukujących sprzętu najnowszej generacji, flagowy MacBook Air z czipem Apple M5 (10-rdzeniowy CPU + 10-rdzeniowy GPU + 16-rdzeniowy Neural Engine) jest (do 30 września lub wyczerpania zapasów) dostępny w cenie zauważalnie niższej niż w innych sieciach handlowych. Model ten posiada 16 GB zunifikowanej pamięci RAM, dysk 1 TB SSD, łączność Wi-Fi 7 oraz dwa porty Thunderbolt 4 umożliwiające podłączenie dwóch zewnętrznych monitorów. Cicha konstrukcja bez wentylatora, kamera Center Stage 12 MP z funkcją Widok blatu oraz czas pracy na baterii do 18 godzin czynią go bezkonkurencyjnym ultrabookiem do codziennych zadań i edycji wideo. Sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnej polskiej dystrybucji.

Najsmuklejszy smartfon z tytanem i A19 Pro – iPhone Air 256 GB (Gwiezdna czerń)

Cena w Lantre: 4 499 zł (cena producenta: 5 799 zł – oszczędność 1 300 zł)

iPhone Air redefiniuje pojęcie mobilności dzięki smukłej obudowie o grubości zaledwie 5,64 mm i wadze 165 gramów. Zastosowano w nim superlekki tytanowy korpus oraz powłokę Ceramic Shield 2 o trzykrotnie wyższej odporności na zarysowania z przodu. Za wydajność odpowiada czip A19 Pro z 12 GB RAM, co zapewnia płynną obsługę funkcji Apple Intelligence oraz wymagających aplikacji. Smartfon oferuje ekran OLED Super Retina XDR 6,5″ z ProMotion do 120 Hz, system aparatu Fusion 48 MP z 2x zoomem optycznym, przednią kamerę Center Stage 18 MP, modem Apple C1X 5G, łączność Wi-Fi 7 oraz baterię pozwalającą na do 27 godzin odtwarzania wideo.

Cena w Lantre: 3 199 zł (cena producenta: 3 499 zł – oszczędność 300 zł)

To doskonała alternatywa dla nowego modelu z M4, bo oferuje podobną wydajność z dużo niższej cenie. IPad Air to wszechstronny tablet, który dobrze sprawdzi się zarówno w pracy i nauce, jak i podczas korzystania z multimediów. Wersja ta ma Wi-Fi + Cellular z obsługą 5G, co może być szczególnie przydatne w podróży lub podczas pracy mobilnej, gdy jesteśmy poza zasięgiem sieci Wi-Fi. Dodatkowo ten model obsługuje Apple Pencil Pro i klawiaturę Magic Keyboard, dzięki czemu w razie potrzeby może pełnić rolę lekkiego, mobilnego narzędzia do pracy, notowania czy tworzenia treści.

Flagowy smartwatch w połowie ceny – Watch Series 10 GPS + Cellular 46 mm Tytan (CPO)

Cena w Lantre: 1 549 zł (cena producenta: 3 099 zł – oszczędność 1 550 zł).

Ten smartwatch w wersji Apple Certified Pre-Owned (CPO) to najwyższa półka wykonania w cenie podstawowego modelu aluminiowego. Zegarek posiada prestiżową tytanową kopertę 46 mm w kolorze złota, niegasnący wyświetlacz Retina OLED LTPO3 oraz łączność komórkową GPS + Cellular. Jako produkt CPO przeszedł kompleksowy proces regeneracji w Apple, ma fabrycznie nową baterię i obudowę, komplet akcesoriów oraz jest objęty 24-miesięczną rękojmią sprzedawcy. Oferuje zaawansowane funkcje zdrowotne, w tym badanie EKG, monitorowanie tętna, natlenienia krwi oraz powiadomienia o bezdechu sennym, a jego bateria ładuje się do 80% w około 30 minut.

Potężna konfiguracja za ułamek ceny – MacBook Air 13,6″ M2 16 GB RAM / 1 TB SSD (Odnowiony)

Cena w Lantre: 4 499 zł (cena producenta: 6 199 zł – oszczędność 1 700 zł)

Dla osób szukających ultrawydajnego laptopa do pracy i nauki, ta wersja Lantre Certified jest jedną z najlepszych okazji cenowych. Komputer jest wyposażony w układ Apple M2 (8-rdzeniowy CPU + 10-rdzeniowy GPU), aż 16 GB zunifikowanej pamięci RAM i pojemny dysk 1 TB SSD. Urządzenie jest z kategorii odnawianych, ale to de facto nowy sprzęt z wymienioną, oryginalną baterią. Laptop nie był nigdy aktywowany, wygląda jak nowy oraz pełną 12-miesięczną gwarancję producenta i 24-miesięczną rękojmię. Wyświetlacz Liquid Retina 13,6″ True Tone i czas pracy na baterii sięgający 18 godzin gwarantują pełny komfort mobilnej pracy, co potwierdzają entuzjastyczne opinie użytkowników.

Dodatkowa rekomendacja od Lantre

Piotr Stawiarz, Manager Biura Obsługi Klienta w Lantre, zapytany czy uzupełniłby jakimś produktem powyższą listę, dodaje:

Tak naprawdę oferta Hot Deals w Lantre jest na tyle bogata, że ta lista mogłaby się wydłużyć o kolejne produkty z kategorii MacBook Pro, iPad czy iPhone. Niemal codziennie pojawiają się nowe, limitowane czasowo i ilościowo oferty, więc warto obserwować nasz sklep, jeśli chce się upolować Apple w naprawdę dobrej cenie. Ale poza sprzętem chciałabym dodać jedną rzecz. Każdy wie, jak problematyczny i nieprzyjemny potrafi być moment, gdy wymaga on naprawy. Dlatego kupując Apple, zwłaszcza droższe komputery, warto rozważyć dedykowany pakiet ochrony Service Pack. Zapewnia on od 1 do 4 lata opieki serwisowej realizowanej w autoryzowanych serwisach Apple, bezpłatny transport door-to-door oraz wydanie sprzętu zastępczego na czas naprawy, co gwarantuje pełną ciągłość pracy bez nieplanowanych przestojów.

Podsumowanie

Aktualna oferta autoryzowanego sprzedawcy Lantre stanowi świetną okazję, by wejść w ekosystem Apple bez przepłacania. Wskazane powyżej produkty z akcji Hot Deal oraz z segmentu urządzeń odnowionych Apple CPO i Lantre Certified łączą wysoką jakość z doskonałym stosunkiem ceny do możliwości. Dopełnieniem oferty jest elastyczne finansowanie, czyli raty 0%, wygodny leasing czy Lantre Plan, czyli opcji wzięcia sprzętu bez kosztów i opłat przez rok (można powiedzieć, że częściowo polski odpowiednik Apple Upgrade – usługi, która aktualnie nie jest dostępna na naszym rynku.