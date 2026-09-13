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Curiosity dostrzegł nieznane otwory na Marsie. Planetolodzy nie mają pojęcia, co to jest

Aleksander Kowal
13.09.2026|3 min
Łazik Curiosity, który od 14 lat przemierza powierzchnię Czerwonej Planety, natrafił na szereg niewielkich, płytkich zagłębień w marsjańskim podłożu. Same otwory nie są na Marsie czymś niezwykłym. Tym razem uwagę badaczy zwrócił jednak ich nietypowy kształt oraz brak oczywistego wyjaśnienia ich pochodzenia.
Curiosity dostrzegł nieznane otwory na Marsie. Planetolodzy nie mają pojęcia, co to jest
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Curiosity odkrył zagadkowe formacje podczas przejazdu przez Valle Grande, szeroką dolinę znajdującą się na zboczach Mount Sharp w kraterze Gale. Wznosząca się na około 5,5 kilometra ponad dno krateru góra jest jednym z najważniejszych celów misji. Jej kolejne warstwy skalne zachowują zapis zmian, jakie zachodziły na Marsie miliardy lat temu, kiedy planeta była znacznie bardziej wilgotnym i aktywnym geologicznie światem.

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Jedno z zaobserwowanych zagłębień ma około centymetra średnicy. Mimo niewielkich rozmiarów formacje wzbudziły zainteresowanie zespołu odpowiedzialnego za misję, ponieważ różnią się od typowych niewielkich otworów spotykanych na powierzchni Marsa. Są stosunkowo szerokie i płytkie, a w ich pobliżu nie widać obiektów, które mogłyby wyjaśnić ich powstanie.

Na Marsie niewielkie zagłębienia mogą powstawać w stosunkowo prosty sposób. W skałach mogą znajdować się bardziej odporne na erozję kamienie lub mineralne konkrecje. Kiedy otaczający je materiał stopniowo ulega niszczeniu, takie fragmenty mogą ostatecznie wypaść, pozostawiając po sobie niewielkie wnęki. W przypadku nowych otworów instrumenty Curiosity nie uwieczniły jednak charakterystycznych pozostałości, które wskazywałyby na taki mechanizm.

Naukowcy postanowili więc przyjrzeć się im z bliska. Narzędzie MAHLI (Mars Hand Lens Imager) posłużyło do wykonania szczegółowych zdjęć powierzchni. Jednocześnie kamery Mastcam sfotografowały otoczenie z różnych perspektyw. Połączenie tych danych pozwoli stworzyć trójwymiarowe modele zagłębień i dokładnie określić ich kształt, głębokość czy rozmieszczenie.

Dopiero takie pomiary mają pomóc ustalić, co właściwie wydarzyło się w tym miejscu. Jedną z możliwości jest nieznany wcześniej proces erozyjny. Naukowcy nie wykluczają również, że nietypowa forma otworów może mieć związek z właściwościami chemicznymi lub fizycznymi skał, przez które obecnie przejeżdża łazik. Teren, który bada Curiosity, jest bardzo cenny z punktu widzenia historii Marsa. Łazik wcześniej przemierzał obszar charakterystycznych struktur przypominających pajęczynę. Zdaniem uczonych powstały one w wyniku procesów związanych z wodą gruntową, która miliardy lat temu przepływała przez skały. Obecnie Curiosity wspina się wyżej, badając kolejne, bogate w siarczany warstwy Mount Sharp.

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Zmiany obserwowane w skałach sugerują, iż środowisko, w którym powstawały, nie było jednorodne. Różnią się między sobą zarówno wyglądem, jak i odpornością na erozję. Zespół badawczy analizuje również ich skład chemiczny, aby ustalić, w jakich warunkach powstały. Tajemnicze otwory są więc kolejnym elementem większej układanki, choć nie ma obecnie dowodów na to, by miały jakikolwiek związek z aktywnością biologiczną. Najbardziej prawdopodobne jest naturalne wyjaśnienie związane z geologią Marsa, lecz na razie nie wiadomo, jaki dokładnie proces odpowiada za ich powstanie.

Źródło: Science Alert

Aleksander KowalA
Napisane przez

Aleksander Kowal

Redaktor
Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
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