Wielki zasięgowy skok Plusa. Jeszcze więcej nowych i ulepszonych stacji 5G. Czy Twoja miejscowość jest na liście?

Ta infrastrukturalna ofensywa przekłada się na realne wsparcie cyfrowe – obecnie zasięg nowoczesnej sieci 5G Plusa dociera już do blisko 28 milionów mieszkańców Polski, co stanowi 77% całej populacji kraju.

Klucz do sukcesu – nowe pasma i setki nowych obiektów

Strategia inwestycyjna operatora skupia się na stałym podnoszeniu pojemności oraz jakości połączeń. Obok dotychczas wykorzystywanych częstotliwości 2100 MHz oraz 2600 MHz, Plus coraz odważniej stawia na pasma 3600 MHz (tak zwaną prawdziwą pasmową pojemność 5G) oraz 700 MHz, które wyróżnia się znakomitym przenikaniem budynków i potężnym zasięgiem na obszarach pozamiejskich.

W ramach przeprowadzonego w ostatnich tygodniach programu inwestycyjnego wybudowano i uruchomiono od zera 233 nowe stacje bazowe. Liderem pod względem nowo powstałych obiektów okazało się województwo mazowieckie, gdzie stanęło aż 38 nowych nadajników. Bardzo mocny przyrost infrastruktury odnotowano również w województwach: łódzkim (25 nowych lokalizacji), podkarpackim (20 lokalizacji), lubelskim (19 lokalizacji) oraz podlaskim (16 lokalizacji).

Równolegle operator przeprowadził modernizację 131 istniejących stacji, doposażając je w najnowocześniejsze moduły nadawcze. W tej kategorii najwięcej prac wykonano w województwie małopolskim (27 zmodernizowanych stacji) oraz zachodniopomorskim (18 obiektów).

Gdzie stanęły 233 zupełnie nowe stacje Plusa?

Nowe obiekty nadawcze zostały uruchomione w następujących miejscowościach (dla porządku listę podzielono na województwa):

dolnośląskie: Biskupice Oławskie, Czarnoborsko, Grochowa, Krośnice (2 stacje), Parowa, Szczytna, Trzebieszowice, Wielowieś;

Biskupice Oławskie, Czarnoborsko, Grochowa, Krośnice (2 stacje), Parowa, Szczytna, Trzebieszowice, Wielowieś; kujawsko-pomorskie: Bagienica, Dębowa Łąka, Koronowo, Kosiory, Łabiszyn-Wieś, Mątawy, Obrowo, Smerzyn, Świecie nad Osą, Warząchewka Polska, Wieszczyce, Wilczewko;

Bagienica, Dębowa Łąka, Koronowo, Kosiory, Łabiszyn-Wieś, Mątawy, Obrowo, Smerzyn, Świecie nad Osą, Warząchewka Polska, Wieszczyce, Wilczewko; lubelskie: Baranów, Bełżyce, Brzostówka, Choroszczynka, Ciosmy, Frampol, Janów Lubelski, Jaski, Karczmiska Drugie, Piaski, Przychody, Rossosz, Siennica Różana, Sitno, Strzyżew, Szczygły Górne, Wrzelowiec, Zacisze, Żyrzyn;

Baranów, Bełżyce, Brzostówka, Choroszczynka, Ciosmy, Frampol, Janów Lubelski, Jaski, Karczmiska Drugie, Piaski, Przychody, Rossosz, Siennica Różana, Sitno, Strzyżew, Szczygły Górne, Wrzelowiec, Zacisze, Żyrzyn; lubuskie: Kaniów, Karszynek, Rąpin, Sieniawa Żarska, Sława, Stołuń, Sulęcin, Wschowa, Wymiarki;

Kaniów, Karszynek, Rąpin, Sieniawa Żarska, Sława, Stołuń, Sulęcin, Wschowa, Wymiarki; łódzkie: Andrzejów, Biała Druga, Brzyków, Chełmo, Gidle, Gumnisko, Idzikowice, Kamieniki, Klonowa, Konstantynów, Kuczki, Lubania, Makowiska, Miedźno, Modrzew, Niżankowice, Nowy Pudłów, Orzechów, Przerąb, Radzice Małe, Stryków, Tatar, Tuszyn, Ujazd, Wójcin;

Andrzejów, Biała Druga, Brzyków, Chełmo, Gidle, Gumnisko, Idzikowice, Kamieniki, Klonowa, Konstantynów, Kuczki, Lubania, Makowiska, Miedźno, Modrzew, Niżankowice, Nowy Pudłów, Orzechów, Przerąb, Radzice Małe, Stryków, Tatar, Tuszyn, Ujazd, Wójcin; małopolskie: Bieśnik, Budzów, Koniusza, Krzeszówka, Poręba, Suchy Grunt, Wieprz, Wola Lubecka;

Bieśnik, Budzów, Koniusza, Krzeszówka, Poręba, Suchy Grunt, Wieprz, Wola Lubecka; mazowieckie: Bończa, Borowie, Cieksyn, Cierpięta, Dębe Wielkie, Gałki, Garczyn Duży, Gładczyn Rządowy, Guzowatka, Kobylin, Kosierady Wielkie, Kraszewo Podborne, Kuczbork-Osada, Lipiny, Lipniki, Łąck, Marysin, Niechnabrz, Nowa Wieś, Nowa Wola, Nowy Duninów, Osówiec Kmiecy, Paplin, Pniewy (2 stacje), Strachów, Stupsk, Sulęcin Włościański, Szydłowo, Świdwiborek, Tłuszcz (2 stacje), Troszyn, Wasilew Szlachecki, Zaręby, Zawidz, Żelazna Rządowa;

Bończa, Borowie, Cieksyn, Cierpięta, Dębe Wielkie, Gałki, Garczyn Duży, Gładczyn Rządowy, Guzowatka, Kobylin, Kosierady Wielkie, Kraszewo Podborne, Kuczbork-Osada, Lipiny, Lipniki, Łąck, Marysin, Niechnabrz, Nowa Wieś, Nowa Wola, Nowy Duninów, Osówiec Kmiecy, Paplin, Pniewy (2 stacje), Strachów, Stupsk, Sulęcin Włościański, Szydłowo, Świdwiborek, Tłuszcz (2 stacje), Troszyn, Wasilew Szlachecki, Zaręby, Zawidz, Żelazna Rządowa; opolskie: Bierdzany, Kluczbork, Luboszyce, Namysłów, Poznowice, Radłów, Rudniki, Spórok, Szymonków, Trzebiszyn, Wierzbica Górna, Zębowice;

Bierdzany, Kluczbork, Luboszyce, Namysłów, Poznowice, Radłów, Rudniki, Spórok, Szymonków, Trzebiszyn, Wierzbica Górna, Zębowice; podkarpackie: Berezka, Bezmiechowa Górna, Białobrzegi, Bircza, Błędowa Zgłobieńska, Czarna, Dubiecko, Dukla, Duże Górki, Gawłuszowice, Jasło, Kurzyna Średnia, Mołodycz, Nowa Sarzyna, Raniżów, Sokołów Małopolski, Trójca, Wola Rusinowska, Wydrna, Żołynia;

Berezka, Bezmiechowa Górna, Białobrzegi, Bircza, Błędowa Zgłobieńska, Czarna, Dubiecko, Dukla, Duże Górki, Gawłuszowice, Jasło, Kurzyna Średnia, Mołodycz, Nowa Sarzyna, Raniżów, Sokołów Małopolski, Trójca, Wola Rusinowska, Wydrna, Żołynia; podlaskie: Choroszcz, Ciechanowiec, Czartosy, Dudki, Grymiaczki, Klukowo, Kolnica, Pawełki, Ruda, Siemiatycze, Sosnowo, Stare Krzewo, Sytki, Sztabin, Tajno Podjeziorne, Wiercień Duży;

Choroszcz, Ciechanowiec, Czartosy, Dudki, Grymiaczki, Klukowo, Kolnica, Pawełki, Ruda, Siemiatycze, Sosnowo, Stare Krzewo, Sytki, Sztabin, Tajno Podjeziorne, Wiercień Duży; pomorskie: Bartel Wielki, Nowa Cerkiew;

Bartel Wielki, Nowa Cerkiew; śląskie: Ćwiklice, Kłomnice, Kośmidry, Rudno, Wąsosz Dolny, Zborowskie;

Ćwiklice, Kłomnice, Kośmidry, Rudno, Wąsosz Dolny, Zborowskie; świętokrzyskie: Bogoria, Czermno, Ćmielów, Dobrowoda, Jakubowice, Jamskie, Obrazów, Pilczyca, Rytwiany, Słupia (Konecka);

Bogoria, Czermno, Ćmielów, Dobrowoda, Jakubowice, Jamskie, Obrazów, Pilczyca, Rytwiany, Słupia (Konecka); warmińsko-mazurskie : Bredynki, Dobrocin, Godzikowo, Górkowo, Kalinowo, Małdyty, Milewo, Płośnica, Powierz, Ramsowo, Stawnica, Stożne;

: Bredynki, Dobrocin, Godzikowo, Górkowo, Kalinowo, Małdyty, Milewo, Płośnica, Powierz, Ramsowo, Stawnica, Stożne; wielkopolskie: Babiak, Baszków, Chełst, Dąbrowice Częściowe, Jaraczewo, Jarocin, Kobylin, Kopaszyn, Krzymów, Kuklinów, Kwiejce, Lewice, Międzylesie, Nowy Tomyśl (2 stacje), Ostrowo, Parkowo, Perzów, Przybyszewo, Rogoźno, Siedlików, Smolarnia, Święciechowa, Trzcianka, Włoszakowice, Zatom Stary, Zbąszyń;

Babiak, Baszków, Chełst, Dąbrowice Częściowe, Jaraczewo, Jarocin, Kobylin, Kopaszyn, Krzymów, Kuklinów, Kwiejce, Lewice, Międzylesie, Nowy Tomyśl (2 stacje), Ostrowo, Parkowo, Perzów, Przybyszewo, Rogoźno, Siedlików, Smolarnia, Święciechowa, Trzcianka, Włoszakowice, Zatom Stary, Zbąszyń; zachodniopomorskie: Grabowo, Kamień Pomorski, Karsko, Kołobrzeg, Laski, Żabów, Żółte.

Gdzie zmodernizowano 131 istniejących stacji?

Przebudowę i unowocześnienie przeszły obiekty w następujących miejscowościach:

dolnośląskie : Bolesławiec, Grębocice, Jelenia Góra, Laski, Mazurowice, Rząsiny, Szklary-Huta, Trzebcz, Wrocław (2 stacje), Złotoryja;

: Bolesławiec, Grębocice, Jelenia Góra, Laski, Mazurowice, Rząsiny, Szklary-Huta, Trzebcz, Wrocław (2 stacje), Złotoryja; kujawsko-pomorskie : Bysław, Dobrzyń nad Wisłą, Gnojno, Janowiec Wielkopolski, Radońsk;

: Bysław, Dobrzyń nad Wisłą, Gnojno, Janowiec Wielkopolski, Radońsk; lubelskie : Turka;

: Turka; lubuskie : Borowina, Gajec, Gorzów Wielkopolski, Krzeszyce, Lubikowo, Przyczyna Górna, Rzeczyca, Wierzbnica;

: Borowina, Gajec, Gorzów Wielkopolski, Krzeszyce, Lubikowo, Przyczyna Górna, Rzeczyca, Wierzbnica; łódzkie : Brzeźnio, Gieczno, Grabów, Ozorków, Pabianice, Sielec, Sławno, Trębaczew, Warta, Witonia, Wólka Karwicka;

: Brzeźnio, Gieczno, Grabów, Ozorków, Pabianice, Sielec, Sławno, Trębaczew, Warta, Witonia, Wólka Karwicka; małopolskie : Bochnia, Dobra, Filipowice, Górka, Góry Luszowskie, Juszczyn, Kraków, Krzykawa, Limanowa, Lusina, Łowczówek, Ochotnica Górna, Oświęcim, Pogórska Wola, Poręba Wielka, Rupniów, Sękowa, Sidzina, Spytkowice, Stare Żukowice, Stróża, Szczyrzyc, Tarnowiec, Tarnów, Trzemeśnia, Wolbrom, Wysoka;

: Bochnia, Dobra, Filipowice, Górka, Góry Luszowskie, Juszczyn, Kraków, Krzykawa, Limanowa, Lusina, Łowczówek, Ochotnica Górna, Oświęcim, Pogórska Wola, Poręba Wielka, Rupniów, Sękowa, Sidzina, Spytkowice, Stare Żukowice, Stróża, Szczyrzyc, Tarnowiec, Tarnów, Trzemeśnia, Wolbrom, Wysoka; mazowieckie : Otwock;

: Otwock; opolskie : Dobrzeń Wielki, Rudniki, Zalesie;

: Dobrzeń Wielki, Rudniki, Zalesie; podkarpackie : Bachlawa, Błażowa Górna, Borek Mały, Borowa, Cholewiana Góra, Krosno, Łęki Dukielskie, Mirocin, Płazów, Tarnobrzeg, Wiśniowa;

: Bachlawa, Błażowa Górna, Borek Mały, Borowa, Cholewiana Góra, Krosno, Łęki Dukielskie, Mirocin, Płazów, Tarnobrzeg, Wiśniowa; podlaskie : Drogoszewo;

: Drogoszewo; pomorskie : Starogard Gdański;

: Starogard Gdański; śląskie : Bujaków, Chybie, Gilowice, Lubliniec, Łojki, Mikołów, Piekary Śląskie, Pławniowice, Sierakowice, Sosnowiec, Wiśnicze, Zajączki Pierwsze, Załęże;

: Bujaków, Chybie, Gilowice, Lubliniec, Łojki, Mikołów, Piekary Śląskie, Pławniowice, Sierakowice, Sosnowiec, Wiśnicze, Zajączki Pierwsze, Załęże; świętokrzyskie : Mąchocice Kapitulne, Połaniec, Starachowice;

: Mąchocice Kapitulne, Połaniec, Starachowice; warmińsko-mazurskie : Dźwierzuty, Małdyty, Olsztyn, Parcz, Pietrasze, Rapaty, Świątki, Tylkowo;

: Dźwierzuty, Małdyty, Olsztyn, Parcz, Pietrasze, Rapaty, Świątki, Tylkowo; wielkopolskie : Kalisz, Kamionna, Kramsk, Okonek, Rzgów, Skórka, Swarzędz, Wieleń, Witkowo;

: Kalisz, Kamionna, Kramsk, Okonek, Rzgów, Skórka, Swarzędz, Wieleń, Witkowo; zachodniopomorskie: Biały Bór, Czarnowęsy, Dobrzany, Gryfino, Kalisz Pomorski, Krągłe, Krzywin, Maszewo, Poźrzadło Wielkie, Przybkowo, Rąbino, Rusinowo, Słowino, Strumiany, Tanowo, Trzechel, Tymień, Żółwino.

Źródło: Plus