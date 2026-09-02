POCO F9 Ultra i POCO F9 Pro już w sprzedaży. POCO F9 Ultra 512 GB za 2999 zł

Wydajność, gry, czas pracy, fotografia i rozrywka zostały tutaj potraktowane równie poważnie. Istotna jest także pojemność pamięci. W czasie, gdy smartfony z dużym magazynem danych stają się coraz droższe, wariant POCO F9 Ultra z 512 GB pamięci jest dostępny na start za 2999 zł. Oferta premierowa obowiązuje przez ograniczony czas.

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Flagowa wydajność i granie w 185 FPS – POCO F9 Ultra stawia na pełne wykorzystanie możliwości sprzętu

POCO F9 Ultra wykorzystuje platformę mobilną Snapdragon® 8 Elite Gen 5, której towarzyszą VisionBoost D8 i WildBoost Optimization. Procesor stanowi fundament wydajności, VisionBoost D8 odpowiada za rozwiązania poprawiające jakość obrazu, takie jak AI Super Resolution, Smart Frame Rate oraz Game HDR w kompatybilnych zastosowaniach. WildBoost zajmuje się natomiast optymalizacją działania gier, temperatury oraz zużycia energii.

Za chłodzenie odpowiada technologia LiquidCool. Konstrukcja łączy powierzchnię LHP wynoszącą 6300 mm² z 17 820 mm² powierzchni grafitowej. Ma to pomagać w utrzymaniu wydajności podczas dłuższych sesji z wymagającymi grami i aplikacjami.

Dopełnieniem tego zestawu jest ekran AMOLED 185 Hz. POCO F9 Ultra pozwala na rozgrywkę z płynnością sięgającą 185 FPS oraz oferuje szybkie sterowanie dotykowe. Zgodnie z oficjalnymi informacjami o kompatybilności seria POCO F9 obsługuje natywne 185 FPS w 24 tytułach, a wybrane popularne gry mogą działać z płynnością 165 FPS.

Sporo uwagi poświęcono również reakcji panelu dotykowego. POCO F9 Ultra obsługuje częstotliwość próbkowania dotyku do 480 Hz dla dziesięciu punktów oraz chwilową częstotliwość próbkowania do 4800 Hz. Odpowiednie funkcje wymagają aktywowania w trybie Game Turbo i mają zapewniać szybszą reakcję podczas dynamicznych stuknięć, przesunięć oraz sterowania wieloma palcami.

Platforma sprzętowa, zarządzanie zasobami, chłodzenie, wysoka częstotliwość odświeżania i szybka reakcja na dotyk tworzą tu rozbudowany zestaw skierowany przede wszystkim do osób, które dużo grają na smartfonie.

Bateria 8050 mAh pozwala dłużej korzystać z pełnej wydajności

Wysoka wydajność i duży ekran 185 Hz mają swoją cenę w postaci zapotrzebowania na energię. POCO F9 Ultra wyposażono więc w krzemowo-węglową baterię o pojemności 8050 mAh, zawierającą 16% krzemu i oferującą gęstość energii 809 Wh/l.

Większa pojemność daje dodatkowy zapas podczas wielogodzinnego grania, korzystania z nawigacji w podróży, nagrywania filmów, intensywnego używania transmisji danych czy oglądania materiałów wideo. Pozwala też rzadziej sięgać po ograniczenia częstotliwości odświeżania, jakości grafiki albo trybów wydajności wyłącznie po to, by wydłużyć czas pracy.

POCO F9 Ultra obsługuje przewodowe ładowanie HyperCharge o mocy 100 W oraz bezprzewodowe ładowanie 50 W. Duża bateria ma wydłużać czas pomiędzy kolejnymi ładowaniami, 100 W pozwala szybko uzupełnić energię przewodowo, a ładowanie bezprzewodowe zapewnia większą wygodę podczas codziennego korzystania ze smartfona.

Taki zestaw ma odpowiadać zarówno na potrzeby graczy, jak i osób intensywnie korzystających z telefonu przez cały dzień.

Aparat 200 MP i peryskopowy teleobiektyw 5x obejmują bliski i daleki plan

POCO F9 Ultra otrzymał aparat główny 200 MP z optyczną stabilizacją obrazu, peryskopowy teleobiektyw 50 MP z 5-krotnym zoomem optycznym i OIS oraz aparat ultraszerokokątny 50 MP. Zestaw obejmuje więc podstawowe ogniskowe potrzebne zarówno w codziennej fotografii, jak i podczas fotografowania odległych obiektów.

Główny aparat 200 MP pozwala zachować dużą ilość informacji w zdjęciu i daje większą swobodę podczas późniejszego kadrowania. Teleobiektyw 50 MP z 5-krotnym zoomem może przydać się podczas fotografowania krajobrazów, koncertów, detali architektury czy portretów wykonywanych z większej odległości. Obsługuje również 10-krotny zoom bezstratny, portrety teleobiektywem, tryb makro oraz nagrywanie wideo 4K przy 60 klatkach na sekundę.

W smartfonie mocno nastawionym na wydajność i gry fotografia nie została potraktowana jako dodatek. Połączenie aparatu 200 MP i peryskopowego teleobiektywu 5x ma zapewnić możliwości oczekiwane od urządzenia pełniącego rolę głównego telefonu na co dzień.

Ekran AMOLED 6,9 cala 185 Hz i dźwięk Bose 2.1 rozszerzają możliwości multimedialne

POCO F9 Ultra ma 6,9-calowy ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania do 185 Hz. Duży panel i wysoka częstotliwość przydają się podczas grania, ale również podczas oglądania filmów, krótkich materiałów wideo czy zwykłego przewijania treści.

Za dźwięk odpowiada system Sound by Bose. Dwa symetryczne głośniki 1115D współpracują z osobnym głośnikiem niskotonowym 1620, tworząc zestaw 2.1.

W grach bardziej czytelne odgłosy kroków, dźwięki otoczenia czy wskazówki dotyczące położenia przeciwników mogą zwiększać poczucie przestrzeni. Podczas oglądania filmów i słuchania muzyki zestaw ma zapewniać głębszy bas, szerszą scenę oraz stabilniejszy efekt stereo.

Połączenie ekranu 185 Hz z systemem Sound by Bose 2.1 tworzy więc zestaw przygotowany zarówno do grania, jak i codziennej rozrywki.

512 GB za 2999 zł – flagowe podzespoły spotykają się z ofertą premierową

Wariant POCO F9 Ultra wyposażony w 512 GB pamięci jest dostępny w ofercie premierowej za 2999 zł. Taka pojemność pozwala przechowywać więcej dużych gier, zdjęć, nagrań 4K oraz aplikacji i ogranicza konieczność regularnego zwalniania miejsca podczas dłuższego użytkowania telefonu.

Cena dotyczy przy tym urządzenia, którego możliwości opierają się na całym zestawie rozwiązań. Snapdragon® 8 Elite Gen 5, granie z płynnością do 185 FPS, ekran AMOLED 185 Hz, bateria 8050 mAh, przewodowe ładowanie 100 W i bezprzewodowe 50 W, aparat główny 200 MP, peryskopowy teleobiektyw 50 MP z 5-krotnym zoomem oraz system Sound by Bose 2.1 wspólnie składają się na wyposażenie POCO F9 Ultra.

Patrząc na kompletną specyfikację, oferta premierowa wariantu 512 GB obejmuje zarówno wydajność i możliwości gamingowe, jak i czas pracy, fotografię, multimedia oraz duży magazyn danych. Cena 2999 zł obniża próg wejścia w przypadku tej konfiguracji podczas pierwszego okresu sprzedaży.

POCO F9 Pro debiutuje obok Ultra i odpowiada na inne preferencje dotyczące rozmiaru i wyposażenia

Razem z POCO F9 Ultra na rynek trafia POCO F9 Pro. Model ma 6,59-calowy ekran AMOLED 185 Hz, procesor Snapdragon® 8 Elite Gen 5, seria V (SM8850-1-AB), VisionBoost D8, baterię o pojemności 6330 mAh, aparat główny 200 MP z OIS oraz pływający teleobiektyw 50 MP z 2,5-krotnym zoomem.

POCO F9 Pro również obsługuje Sound by Bose, przewodowe ładowanie HyperCharge 100 W oraz ładowanie bezprzewodowe 50 W. W ofercie premierowej kosztuje od 2599 zł i jest propozycją dla osób preferujących bardziej poręczny format oraz zrównoważoną konfigurację.

Oba smartfony odpowiadają na różne oczekiwania dotyczące rozmiaru i sposobu korzystania z urządzenia. Dla użytkowników, którzy stawiają na duży ekran do gier, większą baterię, fotografowanie z dużych odległości oraz rozbudowane możliwości multimedialne, POCO F9 Ultra pozostaje najwyżej pozycjonowaną konfiguracją tej generacji.

Seria POCO F9 jest dostępna w początkowym okresie sprzedaży. POCO F9 Ultra kosztuje w ofercie premierowej od 2799 zł, natomiast wariant 512 GB jest dostępny za 2999 zł. Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych cen oraz dodatkowych korzyści można sprawdzić na oficjalnej stronie produktu przed wyborem konkretnej wersji.