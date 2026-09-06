Przełom w robotyce głębinowej. Eureka II samodzielnie wraca na pokład statku

Podejmowanie pojazdów podwodnych (recovery) to od lat najtrudniejszy, najbardziej ryzykowny i generujący największe koszty etap misji oceanicznych. Silne prądy, falowanie oraz dryf jednostki macierzystej wymuszają angażowanie wykwalifikowanej załogi pokładowej w niebezpiecznych warunkach. Sukces robota Eureka II eliminuje ten słaby punkt, otwierając drogę do ciągłych, bezzałogowych operacji na otwartych akwenach.
Kluczem do udanej demonstracji w rejonie Halifaxu była wieloetapowa procedura naprowadzania. Zamiast sterowania radiowego czy kablowego, pojazd polegał wyłącznie na własnych algorytmach:
- Faza daleka (podwodna): nawigacja hydroakustyczna wyznaczyła kierunek i doprowadziła robota w pobliże kadłuba statku-matki.
- Faza bliska (podejście): systemy wizji komputerowej przejęły kontrolę, korygując pozycję na podstawie optycznych fiducjali (znaczników AprilTag) zamontowanych na górnym poszyciu.
- Faza dokowania: mechanizm chwytający SmartHook automatycznie zabezpieczył jednostkę i uniósł ją z wody bezpośrednio na pokład techniczny.
Sama platforma Eureka II to ciężki, oceaniczny pojazd klasy AUV (Autonomous Underwater Vehicle). Maszyna o masie niemal 4 ton (3950 kg) i kubaturze zbliżonej do małego vana (3,2 × 1,95 × 1,93 m) została zaprojektowana do pracy w strefie abisalnej, na głębokościach sięgających 6000 metrów. Zasila ją pakiet akumulatorów o pojemności 14,4 kWh, a jej główne wyposażenie stanowią trzy precyzyjne manipulatory hydrauliczne przeznaczone do selektywnego pobierania konkrecji polimetalicznych z dna oceanu.
Jak podkreślają inżynierowie z Impossible Metals, bezawaryjne, automatyczne dokowanie w realnych warunkach morskich było brakującym ogniwem technologicznym. Zastąpienie kosztownej logistyki załogowej pełną automatyzacją nie tylko drastycznie obniży koszt pozyskiwania danych batymetrycznych i surowców krytycznych, ale również zminimalizuje ryzyko wypadków morskich i ograniczy ślad środowiskowy ekspedycji głębinowych.