Przełom w robotyce głębinowej. Eureka II samodzielnie wraca na pokład statku

Podejmowanie pojazdów podwodnych (recovery) to od lat najtrudniejszy, najbardziej ryzykowny i generujący największe koszty etap misji oceanicznych. Silne prądy, falowanie oraz dryf jednostki macierzystej wymuszają angażowanie wykwalifikowanej załogi pokładowej w niebezpiecznych warunkach. Sukces robota Eureka II eliminuje ten słaby punkt, otwierając drogę do ciągłych, bezzałogowych operacji na otwartych akwenach.

Kluczem do udanej demonstracji w rejonie Halifaxu była wieloetapowa procedura naprowadzania. Zamiast sterowania radiowego czy kablowego, pojazd polegał wyłącznie na własnych algorytmach:

Faza daleka (podwodna): nawigacja hydroakustyczna wyznaczyła kierunek i doprowadziła robota w pobliże kadłuba statku-matki.

nawigacja hydroakustyczna wyznaczyła kierunek i doprowadziła robota w pobliże kadłuba statku-matki. Faza bliska (podejście): systemy wizji komputerowej przejęły kontrolę, korygując pozycję na podstawie optycznych fiducjali (znaczników AprilTag) zamontowanych na górnym poszyciu.

systemy wizji komputerowej przejęły kontrolę, korygując pozycję na podstawie optycznych fiducjali (znaczników AprilTag) zamontowanych na górnym poszyciu. Faza dokowania: mechanizm chwytający SmartHook automatycznie zabezpieczył jednostkę i uniósł ją z wody bezpośrednio na pokład techniczny.

Sama platforma Eureka II to ciężki, oceaniczny pojazd klasy AUV (Autonomous Underwater Vehicle). Maszyna o masie niemal 4 ton (3950 kg) i kubaturze zbliżonej do małego vana (3,2 × 1,95 × 1,93 m) została zaprojektowana do pracy w strefie abisalnej, na głębokościach sięgających 6000 metrów. Zasila ją pakiet akumulatorów o pojemności 14,4 kWh, a jej główne wyposażenie stanowią trzy precyzyjne manipulatory hydrauliczne przeznaczone do selektywnego pobierania konkrecji polimetalicznych z dna oceanu.

Jak podkreślają inżynierowie z Impossible Metals, bezawaryjne, automatyczne dokowanie w realnych warunkach morskich było brakującym ogniwem technologicznym. Zastąpienie kosztownej logistyki załogowej pełną automatyzacją nie tylko drastycznie obniży koszt pozyskiwania danych batymetrycznych i surowców krytycznych, ale również zminimalizuje ryzyko wypadków morskich i ograniczy ślad środowiskowy ekspedycji głębinowych.