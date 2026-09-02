Six seven dotarło do laptopów. Lenovo zamienia mem w całkiem konkretny cashback

W ramach nowej promocji za każde pełne 500 zł wydane na wybrane produkty Lenovo można otrzymać 67 zł cashbacku. Maksymalny zwrot wynosi 2 000 zł. Six seven przestało więc na chwilę być wyłącznie hasłem wykrzykiwanym przez nastolatków i dostało wartość wyrażoną w złotówkach.

Six seven właściwie nic nie znaczy. I właśnie dlatego działa

Jeżeli ktoś nadal zastanawia się, skąd wzięło się całe six seven, odpowiedź może być lekko rozczarowująca. Trend wyrósł z fragmentu utworu Doot Doot Skrilli i został mocno podkręcony przez krótkie filmy związane z koszykówką. Szczególną rolę odegrały montaże z LaMelo Ballem, mierzącym 6 stóp i 7 cali wzrostu. Z czasem do liczebników dołączył charakterystyczny ruch dłoni, a 6-7 stało się jednym z tych internetowych kodów, które są zabawne głównie dlatego, że rozumieją je ci, którzy są w środku żartu.

Znaczenie jest płynne, czasami wręcz żadne. I chyba właśnie w tym tkwi sekret jego popularności. Każde pokolenie miało przecież własny język, którego starsi słuchali z mieszaniną zdziwienia i lekkiego niepokoju. Różnica polega na tym, że dzisiaj szkolny żart w ciągu kilku tygodni może obiec planetę, a później trafić do kampanii dużej firmy technologicznej.

Lenovo zrobiło tutaj rzecz dość sprytną. Zamiast próbować tłumaczyć żart albo budować wokół niego rozbudowaną opowieść, wykorzystało po prostu liczbę 67.

Wydajesz 500 zł, wraca 67 zł

Mechanizm promocji jest prosty. Przy zakupie produktów objętych akcją za co najmniej 500 zł przysługuje 67 zł zwrotu. Każde kolejne pełne 500 zł zwiększa cashback o kolejne 67 zł. Przy wydatku od 1 000 do 1 499,99 zł można więc otrzymać 134 zł, przy 2 000-2 499,99 zł będzie to 268 zł, a przy zakupach od 5 000 do 5 499,99 zł – 670 zł.

Górny limit ustalono na 2 000 zł i osiąga się go przy zakupach za co najmniej 15 tysięcy zł.

To całkiem zauważalna kwota, szczególnie gdy ktoś i tak planował zakup laptopa, monitora albo tabletu przed rozpoczęciem roku szkolnego czy akademickiego. Promocje cashback mają zresztą tę przewagę nad prezentami dodawanymi do zestawu, że nie trzeba się zastanawiać, co właściwie zrobić z kolejnymi słuchawkami lub plecakiem. Pieniądze na koncie są wyjątkowo uniwersalnym akcesorium.

Akcja obejmuje między innymi monitory, tablety, laptopy, komputery stacjonarne, akcesoria oraz sprzęt gamingowy Lenovo. Zakupy z jednego dowodu zakupu można sumować przy ustalaniu wartości zwrotu.

Tablet, lekka Yoga albo Legion do grania

Wśród przykładów objętych promocją pojawia się Lenovo Tab Plus Gen 2 za 1999 zł. W tym przypadku cashback wynosi 201 zł. Tablet ma 12,1-calowy ekran i rozbudowany, dziewięciogłośnikowy zestaw JBL Pro z osobnym głośnikiem niskotonowym. Może też działać jako głośnik Bluetooth dla innych urządzeń. To ciekawa konstrukcja zwłaszcza dla osób, które tablet traktują równie często jako ekran do seriali i muzyki, jak narzędzie do notatek czy nauki.

Znacznie bardziej klasycznym szkolno-studenckim wyborem jest Lenovo Yoga Slim 7 14AGP11. Laptop kosztuje 4299 zł, co przekłada się na 536 zł zwrotu. Waży od 1,15 kg, ma 14-calowy ekran OLED WUXGA i procesor AMD Ryzen AI 5 430. Przy codziennym noszeniu komputera między domem, uczelnią i biblioteką masa potrafi mieć większe znaczenie niż kolejna efektowna funkcja wpisana w specyfikację.

Dla osób szukających większej mocy jest Legion 5 15AHP11 z procesorem AMD Ryzen 7 250 i grafiką GeForce RTX 5060. Przy cenie 5649 zł zwrot wynosi 737 zł. Gamingowy laptop podczas roku szkolnego może oczywiście służyć do niezwykle poważnych projektów edukacyjnych, a wieczorem zupełnym przypadkiem uruchomić Cyberpunka. To akurat tradycja starsza niż jakikolwiek trend z TikToka.

Jest cashback, ale trzeba pamiętać o formalnościach

Zakupu trzeba dokonać między 17 sierpnia a 13 września 2026 roku u jednego z partnerów uczestniczących w akcji. Na liście znajdują się między innymi Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, X-kom, Komputronik, Morele oraz operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Zgłoszenie należy zarejestrować do 4 października. Potrzebny będzie dowód zakupu, a także zdjęcie wyciętej z opakowania etykiety zawierającej kod kreskowy oraz numer seryjny produktu. Dopiero po weryfikacji zgłoszenia uczestnik podaje dane potrzebne do wykonania przelewu.

Warto więc nie wyrzucać pudełka pięć minut po rozpakowaniu laptopa. Internetowe trendy przemijają szybko, regulaminy promocji zdecydowanie wolniej.