Sprzedajesz auto lub motocykl? Allegro rozdaje darmowe ogłoszenia dla użytkowników Smart!

Każdy użytkownik serwisu posiadający aktywną usługę Allegro Smart! może teraz opublikować swoje ogłoszenie motoryzacyjne za okrągłe zero złotych, docierając przy tym ze swoją ofertą do wielomilionowej bazy kupujących w całym kraju.

Pakiet Nitro ze Smart! zupełnie za darmo

W ramach nowo ogłoszonej akcji promocyjnej wszyscy uprawnieni subskrybenci Smart! otrzymują szansę darmowego opublikowania ogłoszenia na platformie Allegro Lokalnie. Takie ogłoszenie pozostanie aktywne przez 30 dni. Tak, dobrze czytacie – mowa tu o pełnym pakiecie ogłoszeniowym nazwanym “Nitro ze Smart!”, którego regularna rynkowa cena wynosi 59,99 zł. Oznacza to, że pełnowartościowe wystawienie z wyróżnieniem zgarniamy w pętli korzyści abonamentowych całkowicie gratis.

Co istotne dla zasięgu naszej oferty, ogłoszenie opublikowane za pośrednictwem Allegro Lokalnie nie zostaje zamknięte w małej, niszowej zakładce. Jest ono automatycznie widoczne dla wszystkich użytkowników przeglądających główny serwis Allegro. Wokół akcji nie ma też skomplikowanych wymogów – jeśli zdecydujesz się na aktywację abonamentu Allegro Smart! dopiero w trakcie trwania promocji, darmowe ogłoszenie zostanie przypisane do Twojego konta automatycznie w ciągu 24 godzin od opłacenia usługi.

Promocja potrwa do 31 grudnia 2026 roku, więc czasu jest jeszcze sporo, byle nie zapomnieć, że taką opcję mamy. Akcja obejmuje większość kluczowych podkategorii pojazdów. Na liście znalazły się kategorie:

samochody osobowe i dostawcze,

motocykle, skutery oraz quady,

maszyny budowlane i rolnicze,

przyczepy oraz naczepy,

łodzie i sprzęt wodny.

Kompletny ekosystem korzyści dla kierowców

Allegro stawia ostatnio duży nacisk na rozwijanie platformy pod kątem kierowców i pasjonatów szeroko pojętej motoryzacji, a taka promocja zdecydowanie w tym pomaga. Oczywiście w drugą stronę, jeśli chcecie coś kupić, to wybór jest naprawdę duży. Platforma stawia na potężny asortyment ponad 100 milionów ofert w sekcji motoryzacyjnej – od fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych jakości OE dostarczanych bezpośrednio przez autoryzowanych dealerów, po opony, akcesoria oraz specjalistyczny sprzęt do domowych i profesjonalnych warsztatów.

Do tego ciężko tu narzekać na ceny, bo zgodnie z raportem firmy Modvise, w aż 77% porównań identycznych produktów Allegro wypada taniej niż konkurencyjne sklepy internetowe w Polsce, a w samej kategorii “Pojazdy i części” wskaźnik niższych cen sięga wręcz 92%, co robi duże wrażenie.

Allegro Smart! cały czas stawia na korzyści dla kierowców i fanów motoryzacji, bo zyskać możemy:

zniżki na paliwo na stacjach MOL sięgające do 40 groszy na litrze paliwa standardowego i premium EVO oraz do 20 groszy na litrze gazu LPG,

10% rabatu na zakup nowej polisy OC lub pełnego pakietu OC/AC w firmie Link4,

i najważniejsze, czyli dostęp do flagowych udogodnień programu, takich jak darmowe dostawy kurierskie i do automatów paczkowych, bezpłatne zwroty oraz zbieranie Smart! Monet.

Trzeba przyznać, że Allegro – rozwijając swoją ofertę – nie zapomina o żadnej grupie klientów. Jeśli więc planowaliście w najbliższym czasie zmienić środek transportu lub pozbyć się tego, co zalega w garażu, platforma Lokalnie będzie do tego idealnym miejscem, zwłaszcza że wystawienie ogłoszenia nic nie będzie was kosztować.