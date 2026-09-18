To koniec ery OxygenOS. OnePlus przechodzi na ColorOS 17 i zmienia interfejs

Oba systemy operacyjne od 2022 roku dzieliły wspólny kod źródłowy, więc dla większości użytkowników przeskok nie będzie szokiem. Jednak nowa odsłona oprogramowania przynosi wyrazistą zmianę estetyczną, do której fani klasycznego wyglądu będą musieli się przyzwyczaić.

Stylistyka “Liquid Acrylic”

Z tego, co już wiemy wynika, że o ile ogólny układ pulpitów czy ikonek pozostaje zbliżony do ubiegłorocznego wydania, o tyle odświeżenie systemowych aplikacji głęboko zmienia odczucia z codziennej obsługi smartfona. Oppo postawiło na całkowicie nowe podejście do projektowania wizualnego określane jako Fluid Design.

Główne zmiany dotknęły fabrycznych aplikacji, takich jak Galeria, panel powiadomień oraz menu Ustawień Systemowych. Wszystkie przyciski, pola tekstowe oraz suwaki oparto na elementach graficznych nawiązujących do fizyki cieczy i akrylu, funkcjonujących pod nazwą Liquid Acrylic. Ten język projektowania charakteryzuje się mocno zaokrąglonymi rogami, zmienną przezroczystością oraz efektem trójwymiarowych, miękkich bąbli reagujących na dotyk. Co ciekawe, dolne paski nawigacyjne w aplikacjach nie są już na stałe przytwierdzone do krawędzi ekranu – zamiast tego zawisły tuż nad nią w formie pływających, półprzezroczystych paneli, które delikatnie odkształcają się podczas przewijania treści.

Użytkowników w Europie z pewnością ucieszy fakt, że z międzynarodowych wydań systemu całkowicie usunięto agresywne funkcje reklamowe i rekomendacyjne, które w chińskich wersjach obecne są w ekranie blokady, centrum gier czy sklepie App Market.

Potężny harmonogram wdrażania systemowego

Oppo oficjalnie zaprezentowało też harmonogram wdrażania systemu ColorOS 17 w Chinach, ujawniając, że aktualizacja trafi na potężną listę blisko 90 urządzeń z ekosystemu Oppo, OnePlus oraz Realme. Zgodnie z tradycją, międzynarodowe warianty smartfonów zaczną otrzymywać pakiet aktualizacji w kilka tygodni po starcie oficjalnej dystrybucji na rynku chińskim.

Oficjalna rozpiska wydań w Chinach prezentuje się następująco:

Od 8 października:

Oppo: seria Find N6 (w tym wariant Satellite Edition), seria Find X9 (Find X9, X9 Pro, X9s Pro, X9 Ultra)

seria Find N6 (w tym wariant Satellite Edition), seria Find X9 (Find X9, X9 Pro, X9s Pro, X9 Ultra) OnePlus: modele 15 oraz 15T

modele 15 oraz 15T Realme: seria GT 8 Pro (w tym limitowana edycja Aston Martin F1)

Od 16 października:

Oppo: seria Find N5, seria Find X8 (X8, X8 Pro, X8s, X8s+, X8 Ultra), tablety Pad 5 Pro, Pad Mini oraz Pad Mini Soft Light Edition

seria Find N5, seria Find X8 (X8, X8 Pro, X8s, X8s+, X8 Ultra), tablety Pad 5 Pro, Pad Mini oraz Pad Mini Soft Light Edition OnePlus: modele 13, 13T oraz tablet Pad 3 Pro

modele 13, 13T oraz tablet Pad 3 Pro Realme: modele GT7 Pro, GT7 Pro Racing Edition, GT8 oraz Neo8

Od 20 i 22 października:

Oppo: zegarki Watch X3 i Watch X3 Mini (od 20 października); smartfony Reno 16 oraz Reno 16 Pro (od 22 października)

zegarki Watch X3 i Watch X3 Mini (od 20 października); smartfony Reno 16 oraz Reno 16 Pro (od 22 października) OnePlus: seria Ace 6 (Ace 6, Ace 6 Ultra, Ace 6T oraz edycja Genshin Impact)

Od 30 października:

Oppo: zegarki Watch X2 i Watch X2 Mini

Od 26 listopada:

Oppo: seria składaków Find N3, seria Find X7 Ultra, linia Reno 15 (Reno 15, 15 Pro, 15c), linia Reno 14, seria K15 oraz tablety z serii Pad 4, Pad 5 i Pad 6

seria składaków Find N3, seria Find X7 Ultra, linia Reno 15 (Reno 15, 15 Pro, 15c), linia Reno 14, seria K15 oraz tablety z serii Pad 4, Pad 5 i Pad 6 OnePlus: flagowy model OnePlus 12, seria Ace 5 (Ace 5, Ace 5 Pro, Ace 5 Ultra, Racing Edition), linia Turbo 6 / 6V oraz tablety Pad 2 i Pad 2 Pro

flagowy model OnePlus 12, seria Ace 5 (Ace 5, Ace 5 Pro, Ace 5 Ultra, Racing Edition), linia Turbo 6 / 6V oraz tablety Pad 2 i Pad 2 Pro Realme: seria Neo7 (w tym wersje Turbo, SE i Bad Guys Limited Edition), linia Realme 15 oraz warianty 15 Pro i 15T

Od 26 grudnia:

OnePlus: starsze flagowce OnePlus 11 (w tym wersja Jupiter Rock), Ace 3 Pro, Ace 3V, linia Turbo 6X oraz tablety Pad i Pad Pro

starsze flagowce OnePlus 11 (w tym wersja Jupiter Rock), Ace 3 Pro, Ace 3V, linia Turbo 6X oraz tablety Pad i Pad Pro Realme: modele z serii GT 6, GT Neo6, Neo7x, linia Realme 14 oraz budżetowe warianty V70 i V70s

Chociaż rozpiski dla globalnych modeli nie znamy, to raczej niewiele się tu zmieni. Odpadną jedynie urządzenia, które w naszym regionie nie są dostępne. Mimo iż odejście OxygenOS może być dla wieloletnich fanów OnePlus przykrym momentem, to przejście na ColorOS nie powinno być aż takim szokiem, a to wbrew pozorom bardzo istotne w przypadku smartfonów – nasza interakcja z nimi opiera się w dużej mierze na pamięci mięśniowej i do wszelkich zmian w nawigacji dość ciężko przywyknąć. Miejmy nadzieję, że tu nie będzie takiego problemu.