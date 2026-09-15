Wydajność, cena czy design? Dreame prezentuje trzy nowe roboty sprzątające

Niezależnie od tego, czy szukacie przystępnej cenowo alternatywy dla topowych flagowców, szalenie wydajnej i smukłej konstrukcji, czy dyskretnego sprzętu do zabudowy, w tym zestawieniu znajdziecie coś dla siebie.

Dreame L60 Ultrato flagowe technologie w rozsądnej budżetowej odsłonie

Pierwsza z nowości, czyli model Dreame L60 Ultra, została zaprojektowana z myślą o osobach, które pragną najwyższej jakości sprzątania bez wydawania fortuny. Urządzenie czerpie garściami z rozwiązań znanego i cenionego modelu X60 Pro, oferując imponującą siłę ssania na poziomie 35 000 Pa oraz w pełni zautomatyzowaną stację bazową PowerDock. Stacja ta nie tylko samodzielnie opróżnia pojemnik na kurz, ale również pierze pady mopujące w wodzie rozgrzanej aż do 100°C.

Za inteligentne omijanie przeszkód odpowiada zaawansowany system AI-Enhanced 3D ToF Vision, który bez trudu rozpoznaje ponad 280 różnego rodzaju obiektów pozostawionych na podłodze. Z kolei dzięki technologii Dual Flex Arm robot potrafi automatycznie wysuwać zarówno boczną szczotkę, jak i pad mopujący, precyzyjnie docierając do krawędzi ścian i narożników. Pomyślano tu także o właścicielach czworonogów, dodając dedykowany pakiet funkcji Pet-Friendly Care, w tym robienie zdjęć czy dodatkowe czyszczenie w miejscach, gdzie pupil najwięcej przebywa.

Z okazji rynkowego debiutu producent przygotował nawet specjalną promocję. Do 30 września 2026 roku kupując L60 Ultra w cenie 3799 zł, można otrzymać kompaktową suszarkę do włosów Dreame Mini za symboliczny 1 zł.

Dreame X50s Ultra, czyli niezwykła moc zamknięta w ultra-smukłej konstrukcji

Dla bardziej wymagających użytkowników, którzy poszukują idealnego wyważenia między mocą a mobilnością, stworzono model Dreame X50s Ultra. Ten robot charakteryzuje się niezwykle smukłym profilem – jego wysokość wynosi zaledwie 7,95 cm, co pozwala mu bez problemu wjeżdżać pod wyjątkowo niskie kanapy, szafki i łóżka. Z kolei nowatorski system ProLeap sprawia, że urządzenie potrafi pokonywać progi i przeszkody o wysokości dochodzącej aż do 8,8 cm.

Proces mopowania podłóg w tym modelu wkracza na całkowicie nowy poziom dzięki zastosowaniu termicznych padów, które dociskają do podłoża z siłą 15 N. Nawigacja opiera się na dwóch kamerach AI 4.0, a kompletna stacja bazowa PowerDock pierze i suszy pady w 100°C, automatycznie dozuje detergent i opróżnia zbiornik. Cała praca robota odbywa się przy wyjątkowo niskim poziomie hałasu wynoszącym zaledwie 55 dB, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by urządzenie pracowało także wtedy, gdy my śpimy.

W premierowej ofercie obowiązującej do 30 września br. model ten wyceniono na 3399 zł, natomiast jego regularna cena katalogowa wynosić będzie 3799 zł.

Dreame X60 Pro Master – dyskrecja, zabudowa i absolutny rekord mocy

Dla miłośników nowoczesnego designu oraz minimalistycznych wnętrz też coś przygotowano. Dreame X60 Pro Master usuwa problem wielkich, stojących na środku pokoju stacji dokujących. Urządzenie wyposażono w ultra-kompaktową stację PowerDock o wysokości zaledwie 24,9 cm. Nie została ona jednak pozbawiona funkcji, tylko przebudowana z myślą o montażu pod meblami lub bezpośrednio w zabudowie kuchennej i oferuje możliwość stałego podłączenia do domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, czyniąc proces czyszczenia w 100% bezobsługowym.

Dyskretny wygląd idzie tu w parze z kosmiczną wydajnością. Robot generuje potężną siłę ssania sięgającą aż 42 000 Pa, więc żaden paproch mu się nie oprze. Udoskonalony system Dual UltraExtend Arm pozwala wysunąć boczną szczotkę na odległość 12 cm, a pad mopujący aż do 18 cm. Do tego mamy też technologię Thermal Deep Mop, przemywając podłogę podgrzaną do 40°C wodą w trakcie sprzątania. Całością zarządza zaawansowana analityka otoczenia AI OmniSight 3.0.

Jeśli jednak nie zależy wam na bezpośrednim przyłączu hydraulicznym i kompaktowej stacji do zabudowy (lub nie macie jak jej zamontować), to nie ma się co maretwić. Te same fenomenalne parametry techniczne znajdziecie w modelu X60 Pro Ultra Complete ze standardową stacją bazową. Flagowy model X60 Pro Master trafił do sprzedaży w sugerowanej cenie 6799 zł.