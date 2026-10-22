Fotosmartfon, który przekracza granice. Zdjęcia HUAWEI Pura 90s Pro Max mogą was zaskoczyć

Wszystko zaczęło się w 2024 roku. To wtedy Huawei zdecydował się przemianować markę swoich smartfonów z oznaczenia P na Pura. To miał być czysty start, ale bez porzucenia dawnych ideałów. Producent od zawsze stawiał bowiem na jak najlepsze wykorzystanie fotograficznych możliwości i to się nie zmieniło.

Drogę do fotograficznego panaceum rozpoczął HUAWEI Pura 70 Ultra. To w nim producent postawił na matrycę typu 1″, co pozwoliło na uzyskanie niespotykanej szczegółowości i detali. Do tego postawiono na mechaniczną, zmienną przysłonę, o czym niektórzy fani innych marek dowiedzieli się dopiero w tym roku. Huawei ma już to od lat i pozwala zmieniać rozmycie za obiektem na wiele sposobów.

Producent opracował formułę, która pozwoliła mu się wspiąć na szczyt rankingu fotograficznego DXOMARK, ale w tej rywalizacji stale trzeba się starać i modyfikować. Przy okazji premiery serii Pura 80 Ultra dokonano więc pewnej zmiany i postawiono na dwa aparaty tele — jeden z zoomem optycznym 3,7x, a drugi z aż 9,4-krotnym przybliżeniem optycznym, co jest niemal niespotykane we współczesnych smartfonach.

Zestaw fotograficzny HUAWEI Pura 90s Pro Max

Jeśli więc ktoś miał wątpliwości, że Huawei liczy się w fotograficznej rywalizacji, to chyba nie powinien ich mieć. Zwłaszcza, że modelem HUAWEI Pura 90s Pro Max po raz kolejny podnosi poprzeczkę. Tym razem producent podszedł do tematu fotograficznych możliwości jeszcze inaczej niż przed laty, dopieszczając formułę zarówno od strony technicznej, jak i po stronie oprogramowania. A wiem to, bo spędziłem z HUAWEI Pura 90s Pro Max już dwa tygodnie.

W tym roku Huawei postawił na teleobiektyw o rozdzielczości 200 Mpix

Niektórzy podczas testów poprzednika wskazywali, że drugi teleobiektyw daje duże przybliżenie, ale ze względu na swoją przysłonę rejestruje ciemniejsze zdjęcia. Jako, że w obecnej sytuacji niezwykle trudne jest postawienie na adaptacyjny, przesuwający się teleobiektyw w smartfonie, który zaoferowałby dobrą jasność i rozdzielczość jednocześnie, producent znalazł rozwiązanie, które mnie skutecznie zadowoliło. HUAWEI Pura 90s Pro Max korzysta z matrycy o rozmiarze 1/1,28″ oraz rozdzielczości 200 Mpix.

Smartfon HUAWEI Pura 90s Pro Max

Wysoka rozdzielczość ma niepodważalną zaletę — pozwala na przycinanie części obrazu rejestrowanego przez matrycę po to, by osiągnąć efekt przybliżenia bez utraty jakości. Jeżeli jako rozdzielczość wynikową traktujemy, jak najczęściej ma miejsce w smartfonach, 12 Mpix, to wtedy możemy, przynajmniej w teorii, uzyskać 4-krotny bezstratny zoom cyfrowy.

Zdjęcia z teleobiektywu HUAWEI Pura 90s Pro Max

Tyle teorii, a najważniejsza przecież jest praktyka. Ta z HUAWEI Pura 90s Pro Max odbywa się w najlepszy sposób. Nie tylko rozdzielczość wspiera tu robienie zdjęć z daleka, ale i mocna stabilizacja optyczna aparatu przybliżającego. Teleaparat oferuje stabilizację, która w testach otrzymała współczynnik CIPA 7.0 (Od “Camera & Imaging Products Association”).

Różne oblicza aparatu tele w HUAWEI Pura 90s Pro Max

Oznacza to, że smartfon może naświetlać zdjęcie dłużej aż o 7 stopni ekspozycji (EV) bez ryzyka rozmycia obrazu wywołanego drganiem rąk niż bez stabilizacji. To dawało mi większą pewność i pozwalało naturalnie regulować kadr.

Zoom 4x Zoom 10x Zoom 4x Zoom 8x Zoom 4x Zoom 10x Zdjęcia zarejestrowane z wykorzystaniem HUAWEI Pura 90s Pro Max

Oprócz tego HUAWEI Pura 90s Pro Max zaczyna swoje powiększenie od 4x (ekwiwalent 89 mm), co jest wyższą wartością niż zazwyczaj stosowane u konkurencji trzykrotne przybliżenie (około 72 mm). Spadek szczegółowości następuje więc póżniej niż w innych smartfonach. Jest to ogniskowa będąca blisko popularnych w fotografii portretowej obiektywów 85 mm, więc i pod tym względem smartfon potrafi zaserwować miłe w odbiorze zdjęcia.

Aparat przybliżający HUAWEI Pura 90s Pro Max może być wykorzystany do zbliżeń makro

Zdjęcia, jakie rejestruje teleaparat HUAWEI Pura 90s Pro Max mają sporo detali, zarówno nocą, jak i za dnia. 10-krotne przybliżenie w dalszym ciągu zapewnia wysoką szczegółowość. Do tego producent dba o to, by kolory były wierne rzeczywistości, nad czym pieczę sprawuje dodatkowy sensor True-to-Colour Camera 2.0. Do tego aparat można wykorzystać w zbliżeniach makro. To narzędzie, które ma wiele oblicz, a dzięki wysokiej jakości zyskuje rozmaite zastosowania.

Huawei dba o jakość zdjęć z głównego aparatu

HUAWEI Pura 90s Pro Max stawia na ten sam system ze zmienną przysłoną przechodzącą od f/1.4 do f/4. To pozwala na uzyskanie większej ilości światła w ciemniejszych warunkach oraz zmniejszenie ilości wpadajacego światła, gdy to jest szczególnie jasne.

Mamy dwie możliwości regulacji przysłony

Efektem towarzyszącym temu rozwiązaniu jest także większe rozmycie poza obszarem ostrzenia, który zawęża się odwrotnie proporcjonalnie do otwarcia przysłony. Proces ten pozwala na tworzenie efektu głębi w sposób kontrolowany — możemy zdecydować, czy chcemy mieć mniej czy bardziej rozmyte tło. To z kolei może okazać się przydatne nie tylko z perspektywy artystycznej, ale i praktycznej. W końcu czasem chodzi nam tylko o detal, a nie tłumy osób, które go obserwują.

2x 4x 6x Po lewej zdjęcie z przysłoną f/4., po prawej z przysłoną f/1.4

Większość smartfonów pozwala kontrolować ten parametr za pośrednictwem oprogramowania, a HUAWEI Pura 90s Pro Max daje nam dwa narzędzia – cyfrowe i fizyczne. Wprawieni fotografowie mogą skorzystać z precyzyjnej regulacji rozchylenia listków w trybie profesjonalnym, ale dostęp jest też prostszy, bo uzyskamy go też w trybie “Przysłona”.

Zdjęcia z aparatu głównego HUAWEI Pura 90s Pro Max

Na co dzień do fotografowania bliskich obiektów wykorzystywałem najczęściej teleaparat, gdyż działa on także w trybie makro. Gdy jednak chciałem uwiecznić szerszy plan przy zachowaniu mocnego rozmycia, np. przy uchwyceniu logo samochodu, główny aparat był znacznie ciekawszą opcją.

Tryb profesjonalny w HUAWEI Pura 90s Pro Max

Tu jednak możliwości HUAWEI Pura 90s Pro Max się nie kończą. Producent wyposażył urządzenie w tryb profesjonalny zarówno dla zdjęć, jak i wideo, a z ustawień skorzystają wszystkie trzy aparaty. Co ciekawe, także w trybie profesjonalnym możemy skorzystać z jednego z trzech ustawień przetwarzania kolorów XMAGE. Możemy wybrać oryginalne ustawienia albo postawić na bardziej jaskrawą albo jaśniejszą reprodukcję szczegółów.

Nie musisz być profesjonalistą, by wykorzystać możliwości HUAWEI Pura 90s Pro Max

Tak bardzo, jak doceniam możliwości techniczne, tak zdaję sobie też sprawę z tego, że dla wielu robienie zdjęć jest szybką czynnością, której potrzebują przede wszystkim do uwieczniania chwil. Dopiero później może przyjść refleksja na temat estetyki ujęcia i ewentualna edycja. Henri Cartier-Bresson mówił, że pierwszych 10000 zdjęć jest najgorszych, a wiem, że nie każdy ma czas i chęci, by fotografować tak dużo.

Tryb kompozycji AI

Dlatego też pozwoliłem sobie kilka razy skorzystać z ustawień zaszytych w aplikacji aparatu jako “Kompozycja AI”. To narzędzie, które w czasie rzeczywistym przygląda się temu, co znajduje się w kadrze i dobiera odpowiednią kompozycję. Nie tylko proponuje, ale i aktywnie przełącza się, także między różnymi aparatami. Wystarczy, że naprowadzimy telefon do wskaźnika, który jest kropką. Czasem trudno odnaleźć tę jedną linię wiodącą w kadrze i wtedy to rozwiązanie może uczynić nasze zdjęcia estetycznymi. Można je także traktować jako punkt odniesienia dla własnych poszukiwań.

HUAWEI Pura 90s Pro Max — smartfon fotograficzny

Aplikacja aparatu w smartfonie HUAWEI Pura 90s Pro Max ma sporo trybów, także tych poświęconych konkretnym zagadnieniom fotografii i wideografii. Z jej pomocą możemy malować światłem, tworzyć gotowe montaże, a także nagrywać jednocześnie tylnym i przednim aparatem. Wszystko z przystępnym interfejsem, w którym najważniejsze ustawienia zawsze znajdują się pod kciukiem.

To wszystko przy cenie, która, jak na te czasy, nie odstrasza, przynajmniej w kategorii fotosmartfonów. W ofercie premierowej do 23 października smartfon kupicie 1500 złotych taniej. To czyni HUAWEI Pura 90s Pro Max jednym z tańszych fotograficznych smartfonów w momencie premiery. Cenę można dodatkowo obniżyć, decydując się na zwrot starego smartfonu. Oprócz wyceny za wymianę sprzętu otrzymamy 600 złotych bonusu. Akcja trwa tylko do 23 października.