Impulsy lasera otworzyły drzwi do nieosiągalnych stanów elektronów. Wielki sukces fizyków

Zacznijmy jednak od tego, co przesądziło o ostatecznym sukcesie. Było to skrzyżowanie dwóch niezwykle krótkich impulsów laserowych i stworzenie w ten sposób trójwymiarowego pola świetlnego. Takie podejście okazało się przełomowe, wszak dotychczas eksperymenty z wykorzystaniem światła pozwalały kontrolować elektrony przede wszystkim za pomocą pól, których oscylacje zachodziły w określonych kierunkach.

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Niemieccy badacze znaleźli natomiast sposób na stworzenie pola, które zmienia się we wszystkich trzech wymiarach przestrzeni. Wykorzystali do tego dwa wspomniane, specjalnie ukształtowane impulsy femtosekundowe o różnych kolorach. Skierowali je na jeden punkt z różnych kierunków, a w miejscu ich przecięcia pola elektryczne obu wiązek połączyły się, tworząc strukturę przestrzenną, której właściwości można było kontrolować.

Wyniki przeprowadzonych eksperymentów powinny w przyszłości pomóc między innymi w badaniu cząsteczek chiralnych oraz dokładniejszym kontrolowaniu oddziaływań światła z materią. Miejmy przy tym na uwadze fakt, iż Impulsy femtosekundowe trwają zaledwie kilka milionowych części jednej miliardowej sekundy. Tak krótki czas pozwala obserwować procesy zachodzące w materii na skalach, na których zwykłe metody pomiarowe są bezradne. Dzięki zastosowanej technice fizycy byli w stanie selektywnie wzbudzać elektrony w atomach potasu do wyższych stanów energetycznych, a następnie uwalniać je z atomów. Co istotne, część uzyskanych stanów kwantowych wyłaniała się z teoretycznych przewidywań, lecz brakowało twardych dowodów na ich istnienie.

Badacze byli również w stanie śledzić zmiany stanów elektronowych w bardzo krótkich odstępach czasu. Ich strategia działa więc podobnie do ultraszybkiej kamery: zamiast pojedynczego obrazu otrzymują kolejne migawki, z których można odtworzyć ewolucję układu kwantowego. Dzięki temu możliwe staje się nie tylko uzyskiwanie określonych stanów elektronów, ale także obserwowanie ich zmian w czasie.

Naukowcy przyznają, iż jednym z najbardziej interesujących zastosowań ich metody może być badanie chiralności molekuł. Cząsteczki chiralne występują w dwóch formach będących swoimi lustrzanymi odbiciami, których nie można nałożyć na siebie – podobnie jak lewej i prawej dłoni. Takie różnice mają ogromne znaczenie w biologii i medycynie, ponieważ dwie lustrzane formy tej samej substancji mogą wykazywać zupełnie inne właściwości. Chiralne są między innymi aminokwasy, węglowodany oraz niektóre substancje czynne leków.

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Być może najbardziej obiecujący jest fakt, że również trójwymiarowe pola świetlne mogą posiadać właściwości chiralne. Oznacza to możliwość wykorzystania ich do precyzyjnego rozróżniania i badania lustrzanych form molekuł. Sami zainteresowani podkreślają jednak, iż na tym etapie jest to przede wszystkim perspektywa dalszych badań, a nie gotowa metoda diagnostyczna czy przemysłowa. Szczegółowe ustalenia w tej sprawie są dostępne w Physical Review Research.

Źródło: Physical Review Research