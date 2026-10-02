Jak technologia zmienia jazdę na rowerze? E-bike’i, inteligentne trenażery i nowoczesne akcesoria

Rowery elektryczne na każdy teren

Mit, że rower elektryczny to opcja dla leniwych, dawno upadł. Wystarczy przejechać się rowerem e-MTB z silnikiem o momencie 85 Nm na stromych, leśnych ściankach. Wszystko sprowadza się do baterii zintegrowanej w ramie i odpowiednio dobranej mocy wspomagania.

Rowery elektryczne, oprócz klasycznego napędu, są wyposażone w silnik wspierający pedałowanie podczas jazdy. Poszczególne jednostki napędowe różnią się między sobą przede wszystkim momentem obrotowym. Proste rowery miejskie (commutery) posiadają silniki generujące 30–40 Nm. Z kolei w zaawansowanych rowerach e-MTB, przeznaczonych do pokonywania ekstremalnych tras, może być to 80 Nm i więcej. Zasilanie silnika elektrycznego zapewnia pojemna bateria – im większą ma pojemność, tym dłużej możesz liczyć na wspomaganie na trasie.

Trek Fuel EX LX in Ainsa, Spain, 2025

Naturalnie przesiadka na e-bike’a nie oznacza, że nie możesz się zmęczyć. Elektryki po prostu redefiniują turystykę na nowo, pozwalając jechać dalej niż kiedykolwiek. Zamiast pchać rower na podjeździe, cieszysz się widokami!

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Inteligentne napędy

Zamiast e-bike’a preferujesz klasyczny jednoślad? Wypróbuj rowery wyposażone w elektroniczne grupy osprzętu, takie jak napęd Shimano Di2 albo w pełni bezprzewodowe systemy SRAM eTap AXS. Zmiana biegu odbywa się sygnałem radiowym lub impulsowym. Efekt? Wyraźne kliknięcie manetki, brak konieczności ciągłej regulacji i zmiana przełożenia w ułamku sekundy, nawet pod dużym obciążeniem. Przy pomocy smartfona, możesz ustawić napęd po siebie.

Trenażery interaktywne

Jesień i zima to nie czas na odpuszczanie formy. Wystarczy kupić interaktywny trenażer rowerowy, z którym przeniesiesz się w świat Zwifta lub innej podobnej aplikacji.

Zapomnij o zwykłych rolkach. Postaw na proste w obsłudze trenażery na tylne koło z rolką dociskową albo nowoczesne urządzenia typu Direct Drive, które zapewniają maksymalną precyzję pomiaru. Wybierając trenażer, zwróć uwagę na:

moc podawaną w Watach – określa, ile oporu możesz wygenerować na trenażerze,

precyzję pomiaru – zwykle około 2%, najlepsze modele oferują 1% błędu pomiaru,

symulacja nachylenia – od kilku do ponad 20 procent,

łączność – standardem jest Bluetooth i ANT+ FE-C, coraz częściej również Wi-Fi.

Korzystając z takich trenażerów jak Wahoo Kickr Core 2 możesz w kilka minut połączyć się z platformą Zwift, aby ścigać się z kolarzami z całego świata na cyfrowych trasach. Kolarze chętnie sięgają też po MyWhoosh, Rouvy, TrainingPeaks czy TrainerRoad.

Interaktywny trenażer to nie tylko kolorowe animacje i brak nudy. To także ustrukturyzowane plany treningowe, wbudowane czujniki mocy i prędkości, a w przypadku topowych modeli – nawet symulacja nawierzchni.

Kompleksowe systemy do treningu indoor

Jeśli nie chcesz ciągle montować swojego roweru do trenażera, możesz wybrać stacjonarny rower treningowy, taki jak Wahoo Kickr Bike Pro albo dostępny w przystępniejszej cenie zestaw Zwift Ride z Kickr Core 2. Taki sprzęt można niezwykle precyzyjnie wyregulować z myślą o swoich indywidualnych potrzebach.

W przypadku zaawansowanego modelu Wahoo Kickr Bike Pro maksymalna generowana moc wynosi aż 2500 W – to znacznie więcej, niż jest w stanie wygenerować przeciętny kolarz-amator. Symulacja nachylenia mieści się w zakresie od +20% do -15%. Dodatkowo sprzęt samodzielnie mierzy prędkość, moc, dystans oraz kadencję.

Dużą zaletą inteligentnych rowerów treningowych – poza wysoką jakością wykonania i ogromnymi możliwościami – jest wyjątkowa prostota użytkowania. Po prostu wsiadasz na siodełko i zaczynasz pedałować tak samo, jak na klasycznym ergometrze.

Nie ma tutaj potrzeby demontażu tylnego koła, jak ma to miejsce w trenażerach Direct Drive, ani konieczności dokupywania specjalnej opony treningowej, jak w trenażerach z rolką. Otrzymujesz kompletne, samowystarczalne stanowisko do budowania formy, podczas gdy Twój rower odpoczywa po sezonie.

Nawigacja rowerowa

Każdy kolarz wie, że wybierając się w nieznany teren, warto mieć przy sobie mapę obszaru, żeby nie pomylić drogi. Korzystanie z tradycyjnej papierowej mapy podczas jazdy jest jednak zwyczajnie niewygodne – wymusza ciągłe postoje, a w przypadku braku laminacji byle deszcz może pozostawić Cię bez nawigacji.

Właśnie dlatego rowerzyści, którzy kochają długie wycieczki, decydują się na zakup dedykowanego komputera rowerowego z GPS. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to zwykły licznik z większym ekranem, ale wystarczy przyjrzeć się nawigacjom z serii Garmin Edge albo Wahoo Elemnt, aby zrozumieć, jak potężne jest to narzędzie.

Nowoczesne nawigacje rowerowe to nie tylko interaktywne mapy z możliwością przybliżania i oddalania widoku. To przede wszystkim precyzyjny GPS, który prowadzi Cię zakręt po zakręcie po wgranym śladzie. Najnowsze modele potrafią go również na bieżąco modyfikować (podobnie jak nawigacja samochodowa lub Google Maps), jeśli zjedziesz z zaplanowanego szlaku.

Mapy to jednak nie wszystko. Komputery rowerowe pozwalają na śledzenie wielu parametrów naraz (prędkość, dystans, średnie tempo, suma przewyższeń, a po sparowaniu z zewnętrznymi czujnikami również moc, kadencję czy tętno). Krok po kroku przeprowadzą Cię przez zaprogramowany trening, a nawet wygenerują własne sugestie jednostek treningowych.

W teorii brzmi to świetnie, a co z czasem działania baterii? W przypadku flagowych nawigacji, takich jak Garmin Edge 1040 lub Edge 1050, spokojnie uzyskujesz 30–40 godzin pracy na jednym ładowaniu. Dostępne są też wersje z doładowaniem solarnym (Solar), które podczas jazdy w słoneczne dni same doładowują akumulator.

Jeżeli szukasz tańszych rozwiązań warto sprawdzić ofertę marki Navihood.

Radary dla kolarzy

Dla miłośników szosy bezpieczeństwo staje się szczególnie ważne. Nawet lekka kolizja z samochodem może skończyć się tragicznie. Aby zredukować ryzyko wypadku do minimum, warto wyposażyć się w radar rowerowy, który pełni jednocześnie funkcję tylnej lampki. Urządzenia w stylu Garmin Varia RTL czy Trek CarBack montuje się pod siodełkiem. Wykrywają auta nadjeżdżające z tyłu (nawet z 140 metrów) i dają sygnał dźwiękowy oraz wizualny na ekranie nawigacji.

Urządzenie emituje sygnał, który wykrywa nadjeżdżające pojazdy z odległości kilkuset metrów, a Ty otrzymujesz w czasie rzeczywistym informację na ekran komputera i sygnał dźwiękowy. Sprawdź Trek CarBack, Garmin Varia RTL, WAHOO Trackr Radar, Giant Recon+ lub Kross Echo Pro.

Co można poprawić w pompce rowerowej?

Zastanów się, ile razy męczyłeś się, żeby napompować koło podczas jazdy, a ciśnienie i tak było za niskie? W odpowiedzi na takie potrzeby kolarzy powstał Trek Air Rush. Elektryczna pompka, która w kilka sekund dopompuje koła od 2 do 120 PSI. Na jednym ładowaniu zastępuje 4 naboje CO2. Wystarczy ustawić pożądaną wartość na wyświetlaczu, reszta dzieje się sama.

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