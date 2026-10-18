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Kwantowa siła poruszyła diamentem. Fizycy polują na kota Schrödingera

Aleksander Kowal
18.10.2026|3 min
Naukowcy z Okinawy przeprowadzili eksperyment, który może pomóc w zbadaniu granicy między światem kwantowym a klasyczną fizyką. Wykorzystując właściwości elektronów, wprawili w ruch lewitujący diament, co stanowi ważny krok w kierunku sprawdzenia, czy obiekty znacznie większe od atomów mogą wykazywać zjawiska kwantowe.
Kwantowa siła poruszyła diamentem. Fizycy polują na kota Schrödingera
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Mechanika kwantowa od ponad stu lat pozostaje jednym z fundamentów współczesnej fizyki. Pozwala opisywać zachowanie atomów i cząstek elementarnych, ale jej zastosowanie do obiektów widocznych gołym okiem wciąż stanowi poważne wyzwanie. Naukowcy z Okinawa Institute of Science and Technology postanowili przyjrzeć się temu problemowi z nietypowej perspektywy. Zamiast stopniowo zwiększać rozmiary badanych obiektów, wykorzystali stosunkowo duży diament i sprawdzili, czy można poruszyć go za pomocą siły wynikającej ze zjawisk kwantowych.

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W centrum eksperymentu znalazł się diament o szerokości około jednego centymetra, ważący 128 miligramów. Jego struktura zawiera miliardy tzw. centrów azotowo-wakansowych. Są to defekty sieci krystalicznej, w których atom azotu zastępuje atom węgla, a w sąsiednim miejscu brakuje kolejnego atomu węgla. Takie niedoskonałości mogą pełnić funkcję niezwykle małych, kontrolowalnych układów magnetycznych. Ich właściwości zależą między innymi od spinu elektronów, czyli jednej z fundamentalnych cech kwantowych cząstek.

Członkowie zespołu badawczego wykorzystali impulsy zielonego lasera o mocy 50 miliwatów, aby przygotować wspomniane centra w określonym stanie spinowym. Zmiana ich właściwości wpływała na siłę magnetyczną działającą na diament, powodując jego ruch w kierunku pobliskiego magnesu. Samo wykrycie tak niewielkiego przemieszczenia wymagało wyjątkowo precyzyjnych pomiarów. Diament połączyli włóknem węglowym z lewitującą płytką grafitową wyposażoną w lustro. Interferometr analizował odbite światło i pozwalał śledzić zmiany położenia z precyzją pikometrową, czyli na poziomie jednej bilionowej części metra.

Wyniki pokazały, że zmiana stanu spinowego może wywołać przemieszczenie rzędu ponad 100 nanometrów. To bardzo niewielka odległość w codziennej skali, lecz istotny rezultat w eksperymentach badających wpływ zjawisk kwantowych na obiekty o tak dużej masie. A przecież cały eksperyment przywołuje słynny paradoks kota Schrödingera z 1935 roku. W tym myślowym eksperymencie los kota zostaje powiązany ze zdarzeniem kwantowym. Dopóki układ nie będzie zmierzony, jego opis obejmuje superpozycję różnych możliwości.  Stąd obraz kota będącego jednocześnie żywym i martwym.

Badacze z OIST nie stworzyli jednak takiego stanu. Diament poruszał się w sposób zgodny z fizyką klasyczną, ale przyczyną zaobserwowanego ruchu była siła związana z kwantowymi właściwościami elektronów. To istotne rozróżnienie: wystąpił makroskopowy skutek działania siły kwantowej, jednak to wciąż nie superpozycja całego obiektu. Dlaczego to ważne? Jednym z największych wyzwań współczesnej fizyki jest zrozumienie, jak mechanika kwantowa łączy się z grawitacją opisywaną przez ogólną teorię względności. Duże obiekty trudno odizolować od ciepła, drgań i innych zakłóceń, które mogą niszczyć delikatne stany kwantowe.

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Jak podkreślają sami zainteresowani, opracowana przez nich metoda może w przyszłości pomóc w przygotowywaniu większych obiektów do eksperymentów z superpozycją kwantową. Potencjalne zastosowania obejmują również rozwój niezwykle dokładnych czujników, które mogłyby wspierać poszukiwania ciemnej materii czy badania fal grawitacyjnych.

Źródło: Science Advances

Aleksander KowalA
Napisane przez

Aleksander Kowal

Redaktor
Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
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