Mac mini, Mac Studio i MacBook Pro w erze lokalnych LLM – pamięć ważniejsza niż procesor

Kiedy ktoś pyta, jakiego Maca kupić do sztucznej inteligencji, zwykle słyszy, że „tego z najnowszym chipem”. I jest to niekoniecznie dobra odpowiedź. Do uruchamiania modeli językowych na własnym komputerze liczy się coś mniej efektownego, mianowicie – ile masz pamięci i jak szybko komputer z niej czyta. Reszta to dodatki. Koniecznie przeczytaj zanim wybierzesz sprzęt z Cupertino.

Dlaczego pamięć, a nie procesor

Użyjmy analogii biblioteki i bibliotekarza, który przy każdym słowie odpowiedzi musi przejrzeć całą książkę. Nie liczy się, jak szybko myśli, tylko jak szybko biegnie do regału. Tak działa lokalny model – żeby wypisać kolejne słowo, komputer czyta z pamięci praktycznie cały model.

Model 70B w popularnej kwantyzacji Q4 waży około 40 GB. Przy przepustowości 614 GB/s komputer ma więc górny limit rzędu 15 słów (tokenów) na sekundę. To przybliżone obliczenie, ale pasuje do szacunków z rynku, które dla MacBooka Pro M5 Max ze 128 GB podają 12–16 tok/s. Szybszy procesor tego limitu nie podniesie. Pomogłaby szybsza pamięć.

Drugą sprawą jest zasięg. Karta graficzna ma własną, ograniczoną pamięć, a w Macu cała jest wspólna, więc model LLM może zająć prawie wszystko. Dlatego Apple, choć nie wygrywa benchmarków kart graficznych, w uruchamianiu dużych modeli ma się czym pochwalić.

Mac mini kontra AI

Nowy Mac mini jest dostępny w dwóch wersjach. Tańsza, z układem M6, kosztuje w Lantre od 4 199 zł i ma maksymalnie 32 GB RAM. Droższa, z M5 Pro, zaczyna się od 8 499 zł, dochodzi do 64 GB i ma 307 GB/s przepustowości.

Apple reklamuje go jako komputer do pracy agentów AI, czyli programów, które działają same, w tle. I to ma sens – mini jest cichy, oszczędny i zajmuje tyle miejsca co książka. Rynek zgadza się, że to najlepszy stosunek ceny do możliwości. Wersja z M5 Pro, 48 lub 64 GB, radzi sobie z modelami klasy 30B w użytecznym tempie.

Trzeba tylko pamiętać o dwóch rzeczach. M6, mimo że jest nowszy, to układ podstawowy, bez wersji Pro ani Max, więc 32 GB to jego limit. A pamięć na dysk jest w nowych modelach przylutowana do płyty, więc nie wymienisz jej później.

Mac Studio dla tych, którzy chcą większych modeli

Gdy 64 GB to za mało, wchodzi Mac Studio. Wersja z M5 Max zaczyna się od 12 499 zł (Lantre) i ma do 128GB pamięci oraz do 460 GB/s. To wystarcza na model 70B w dobrej jakości, a nawet na kilka modeli naraz.

Na samym szczycie jest M5 Ultra. Wersja z 256 GB kosztuje w Lantre 47 999 zł i ma przepustowość pamięci 1,2 TB/s, według Apple o 50 procent większą niż w poprzednim Ultra. To jedyny komputer w tej ofercie, który uruchomi lokalnie modele klasy 100–300 mld parametrów, takie jak Qwen3 235B czy DeepSeek V4 Flash. Komputery Mac Studio można też łączyć w klaster. Według Apple cztery komputery połączone przez Thunderbolt 5 dają do 3 razy szybsze działanie modeli niż jeden.

MacBook Pro – mobilne rozwiązanie

Układy M5 Pro i M5 Max trafiły do 14- i 16-calowych MacBooków Pro w marcu 2026. Wersja 16″ z M5 Max, 128 GB i 2 TB SSD kosztuje 32 899 zł. To jedyny sposób, żeby model 70B w wysokiej jakości zmieścić w plecaku. Mobilne rozwiązanie ma jednak cenę, nie tylko finansową. M5 Max przy długim obciążeniu może dostać zadyszki. Do pracy w ruchu świetny, do stałej pracy 24/7 gorszy.

A jeśli prowadzisz małą firmę

Biuro rachunkowe z kilkoma pracownikami, kancelaria, agencja marketingowa – wszędzie tam leżą na dyskach faktury, umowy i korespondencja z klientami, której nikt nie chce wklejać do chatbota w przeglądarce. Dla takiej firmy sensownym punktem startu nie jest Mac Studio za kilkadziesiąt tysięcy złotych, tylko Mac mini z M5 Pro i 48–64 GB pamięci. Postawiony w szafie albo pod biurkiem może po cichu pracować całą dobę i streszczać dokumenty, sortować maile czy szukać w archiwum, a dane nie opuszczają biura. Są jednak trzy rzeczy do przemyślenia przed zakupem. Lokalny model nie dorównuje największym modelom w chmurze w każdym zadaniu, więc warto najpierw sprawdzić go na własnych dokumentach. Kolejna kwestia do zweryfikowania – to, że dokument zostaje na miejscu, to jeszcze nie odpowiedź na pytania o zgodność z RODO, więc przy danych klientów warto zapytać prawnika albo inspektora ochrony danych.

Który Mac wybrać dla swojego modelu?

Zasada pierwsza – zacznij od modelu, nie od komputera. Jeśli chcesz tylko sprawdzić, jak to działa, albo uruchomić mały model, wystarczy Mac mini M6. Jeśli potrzebujesz modelu około 30B i komputera, który pracuje po cichu całą dobę, wybierz Maca mini z M5 Pro i 48–64 GB. Jeśli chcesz 70B w dobrej jakości, weź Maca Studio z M5 Max i 128 GB, albo MacBooka Pro z M5 Max, jeśli ruszasz w podróż.

Nie ma tu uniwersalnej odpowiedzi. Są pytania, które warto zadać przed zakupem: ile waży mój model, ile kontekstu potrzebuję i czy komputer ma stać pod biurkiem, czy jeździć ze mną. Ekspert z Lantre, Piotr Stawiarz, podkreśla też najważniejszą zasadę przy doborze sprzętu do lokalnych modeli językowych: „Pamięć RAM w komputerach Mac jest zintegrowana z układem i nie można jej później rozbudować. Wybierając Maca do obsługi lokalnego LLM, lepiej od razu zainwestować w większą pojemność niż w niedługim czasie wymieniać całe urządzenie. Nasz sklep wychodzi naprzeciw wszystkim zainteresowanym i oferuje unikalny program Mac Buy&Try, umożliwiający testowanie wybranego komputera przez 30 lub 60 dni z możliwością zwrotu, jeśli urządzenie nie spełni oczekiwań.”

Dlaczego warto kupić Maca do AI właśnie w Lantre?

Gdy wybierzesz już model komputera odpowiedni do swoich potrzeb, kluczowy staje się wybór właściwej konfiguracji oraz sprawdzonego dostawcy. Tutaj z pomocą przychodzą eksperci z Lantre, autoryzowanego sprzedawcy Apple, oferujący pełną gamę urządzeń w super cenach. Lantre oferuje niestandardowe konfiguracje na indywidualne zamówienie (CTO), co ma zasadnicze znaczenie przy doborze odpowiedniej ilości zunifikowanej pamięci RAM.

Posumowanie

Wybór komputera Mac do pracy z lokalnymi modelami językowymi (LLM) zależy przede wszystkim od pojemności i przepustowości zunifikowanej pamięci RAM, która odpowiada za szybkie ładowanie i przetwarzanie całego modelu w architekturze Apple Silicon. Ponieważ pamięć operacyjna jest zintegrowana z układem i nie można jej później rozbudować, zakup należy zacząć od określenia wielkości docelowego modelu AI. Tutaj w wyborze mogą pomóc eksperci z Lantre, autoryzowanego sprzedawcy Apple.

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