powrót

Zapomniany materiał sprzed lat skrywa strukturę mogącą odmienić przyszłość technologii

Aleksander Kowal
22.10.2026|3 min
Związek uranu, który naukowcy znają od dekad, ujawnił właściwości, jakich wcześniej nie znaliśmy. Badacze odkryli w nim nietypowy układ atomów oraz rzadkie połączenie dwóch rodzajów magnetyzmu, a najistotniejszy jest w tym przypadku fakt, że mówimy o czymś więcej niż tylko ciekawostce.
Zapomniany materiał sprzed lat skrywa strukturę mogącą odmienić przyszłość technologii
Dodaj CHIP.pl jako preferowane źródło

Jak widać, czasami wystarczy ponownie przyjrzeć się materiałowi, który od dawna znajduje się w zasięgu badaczy, by ujawnić właściwości, o jakich świat nauki nie miał pojęcia. Tak stało się w przypadku oksytellurku uranu (UOTe), czyli związku znanego już w latach 60. XX wieku. Dzięki nowoczesnym technikom obrazowania naukowcy dostrzegli w nim strukturę atomową, która może mieć istotne znaczenie dla fizyki materiałów i rozwoju elektroniki.

Czytaj też: Materiał z piekła rodem powstał w zaskakujących warunkach. Jak Japończycy oszukali temperaturę?

Przełom nastąpił podczas badań prowadzonych przez Mengke Liu z Uniwersytetu Teksańskiego w Dallas. Tamtejszy zespół badawczy analizował kryształy z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz skaningowej mikroskopii tunelowej. Metody te pozwalają badać strukturę materiałów z niezwykle wysoką rozdzielczością.

W ten sposób uczonym udało się zidentyfikować tzw. chiralną nadstrukturę, czyli większy, powtarzalny układ atomów charakteryzujący się skręceniem w określonym kierunku. Chiralność oznacza, że struktura może mieć wariant lewoskrętny lub prawoskrętny. W przypadku oksytellurku uranu taki układ nie jest jedynie ciekawostką geometryczną. Zebrane dane sugerują, że wpływa on na zachowanie elektronów przemieszczających się w krysztale.

Wyjątkowo interesujące są właściwości magnetyczne badanego związku. Oksytellurek uranu wykazuje cechy zarówno ferromagnetyzmu, jak i antyferromagnetyzmu. W ferromagnetykach momenty magnetyczne atomów mogą ustawiać się zgodnie, wytwarzając magnetyzację całego materiału. W antyferromagnetykach sąsiednie momenty układają się przeciwnie, przez co ich efekty w dużej mierze się znoszą. Połączenie cech obu zjawisk w jednym materiale otwiera nowe pytania o zależność między strukturą atomową a magnetyzmem.

Naukowcy z kilku ośrodków porównali wyniki niezależnych badań i przeprowadzili dodatkowe pomiary. Zebrane dane pozwalają sądzić, iż odkryta nadstruktura odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu transportu elektronów. W ogólnym rozrachunku powyższe odkrycie powinno być przełomowe dla twórców nowoczesnych układów elektronicznych. Materiały antyferromagnetyczne stanowią obiekt badań pod kątem zastosowania w pamięciach, ponieważ zazwyczaj słabiej reagują na zewnętrzne pola magnetyczne i mogą umożliwiać szybsze działanie niż tradycyjne rozwiązania oparte na ferromagnetykach.

Czytaj też: Naukowcy złamali materiałową zasadę. Ten izolator przeczy intuicji

Połączenie odmiennych właściwości magnetycznych w oksytellurku uranu może więc dostarczyć nowych wskazówek dotyczących projektowania materiałów do przechowywania informacji. Pamiętajmy jednak, że to nie jest jeszcze przełomowa pamięć komputerowa, a kluczowe jest przede wszystkim odkrycie fizycznych mechanizmów, które w przyszłości mogą znaleźć praktyczne zastosowanie. Analizy obliczeniowe sugerują ponadto, że podobne struktury mogą występować w setkach innych związków. To znacznie poszerza pole poszukiwań.

Źródło: Nature

Aleksander KowalA
Napisane przez

Aleksander Kowal

Redaktor
Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
Dodaj CHIP.pl jako preferowane źródło
UdostępnijTwitter