Motorola w końcu przyspiesza z aktualizacjami. Android 17 trafia na pierwsze smartfony. Twój też jest na liście?

Mamy dopiero początek października, a Motorola właśnie rozpoczęła udostępnianie nakładki Hello UI, opartej na Androidzie 17. Pierwsze flagowce już dostały aktualizację, a kolejne modele są już w kolejce.

Motorola depcze po piętach Samsungowi

Patrząc na kalendarz aktualizacji, premiera nowego Androida 17 na urządzeniach Motoroli następuje nieco ponad trzy miesiące po tym, jak Google udostępnił go dla swoich Pixelów, oraz około miesiąca po wrześniowym debiucie na flagowych Samsungach z serii Galaxy S26. To bardzo zaskakujący ruch, którego raczej nikt by się nie spodziewał, biorąc pod uwagę, jak to wyglądało w poprzednich latach.

Pierwsze urządzenia – na czele z najnowszym składakiem Razr Ultra (2026) oraz Edge 60 Pro – zdążyły już otrzymać stosowne paczki z danymi. W przypadku czołowych modeli z linii Edge cały proces ruszył aż o dwa miesiące szybciej w porównaniu do ubiegłorocznego wdrożenia Androida 16. To jasny sygnał, że inżynierowie mocno przyspieszyli swoje prace deweloperskie.

Równie ciekawie wygląda kwestia samego wsparcia. Dotychczas Motorola oferowała zazwyczaj skromne trzy lata aktualizacji dla większości swoich smartfonów, co przy siedmioletnich obietnicach ze strony Google czy Samsunga wyglądało po prostu jak żart, zwłaszcza w najwyższej półce. Producent zaczyna jednak zmieniać swoją taktykę, dostrzegając, że użytkownicy trzymają swoje telefony znacznie dłużej niż kiedyś. Przykładowo, flagowy model Motorola Signature otrzyma pełne, 7-letnie wsparcie systemowe, choć w przypadku wielu składaków z serii Razr nadal pozostano przy trzyletnim cyklu.

Cała masa nowości w Hello UI

Nowa wersja systemu to nie tylko wyższy numer w ustawieniach, ale przede wszystkim spory pakiet funkcjonalności, które mają realnie ułatwić nam codzienne korzystanie z telefonu. Najważniejszym elementem aktualizacji dla droższych urządzeń staje się debiut Motorola Qira – spersonalizowanego asystenta sztucznej inteligencji, który ma pomóc w zarządzaniu treściami, pisaniu wiadomości czy automatyzacji codziennych zadań.

Poza sztuczną inteligencją, odświeżony interfejs Hello UI przynosi całą masę wizualnych i użytkowych poprawek. Na ekranie głównym pojawia się wreszcie możliwość tworzenia stosów widżetów, co pozwala zaoszczędzić sporo cennej przestrzeni na pulpicie. Dostajemy też bardziej dopracowane ikony motywowe oraz całkowicie przebudowany wygląd panelu szybkich ustawień.

Świetną nowością są tak zwane aktualności na żywo, dzięki którym na bieżąco możemy podglądać status interesujących nas wydarzeń, takich jak dokładny stan dostawy jedzenia czy aktualne wyniki meczu na żywo. Do tego dochodzi inteligentne grupowanie oraz podsumowania powiadomień, precyzyjniejsza kontrola nad jasnością materiałów HDR, a także tradycyjny pakiet poprawek błędów i optymalizacji wydajności.

Które smartfony Motorola dostaną Androida 17?

Producent obiecuje, że nowa wersja systemu docelowo trafi na około 50 różnych urządzeń z rodziny Signature, Edge oraz składanej serii Razr, które zyskają przy okazji dostęp do asystenta Qira. W kolejce ustawiono również bardzo popularną i niedrogą serię Moto G, choć w jej przypadku użytkownicy będą musieli obejść się bez zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji.

Na oficjalnej, obszernej liście modeli przewidzianych do aktualizacji znalazły się niemal wszystkie kluczowe smartfony z ostatnich generacji.

Wśród elitarnej serii Signature zaktualizowany zostanie podstawowy model Motorola Signature.

Rodzina składaków Razr obejmuje całą plejadę modeli: Razr 70 Ultra, Razr 70 Plus, Razr 70, Razr Ultra 2026, Razr+ 2026, Razr 2026, a także składane tabliczki Razr Fold 2026 i Razr Fold 2025. Nie zapomniano też o starszych generacjach – nowość trafi na Razr 60 Ultra, Razr 60s, Razr 60d, Razr 60, Razr Ultra 2025, Razr+ 2025, Razr 2025, Razr 50 Ultra oraz Razr+ 2024.

Podobnie prezentuje się reprezentacja serii Edge. Przełomowy system otrzymają: Edge 2026, Edge 70 Pro+, Edge 70 Pro, Edge 70 Max, Edge 70 Fusion+, Edge 70 Fusion, Edge 70, Edge 2025, Edge 60 Stylus, Edge 60 Pro, Edge 60 Fusion, Edge 60, Edge 50 Ultra oraz klasyczna Edge 60.

Z kolei wśród najpopularniejszej, budżetowej linii Moto G na aktualizację mogą liczyć posiadacze modeli: G Stylus 2026, G Power 2026, G Play 2026, G 2026, G 2025, G Power 2025, G Stylus 2025, G Max, a także nowszych G87, G86, G86 Power, G77, G77 Power, G67, G57, G57 Power, G47, G37 oraz G37 Power.

Jeśli więc wasz smartfon znajduje się na powyższym zestawieniu, pozostaje wypatrywać powiadomienia o dostępności nowej paczki systemowej. Te powinni sukcesywnie trafiać do użytkowników w kolejnych tygodniach, choć ciężko powiedzieć, ile czasu to dokładnie zajmie.

Źródło: 9to5google