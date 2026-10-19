MSI stworzyło kartę graficzną dla fanów Call of Duty. Ghost wygląda świetnie

MSI doskonale zdaje sobie z tego sprawę i postanowiło wykorzystać premierę jednej z największych tegorocznych gier. We współpracy z Activision powstała limitowana karta GeForce RTX 5080 16G COD MW4 EDITION OC, inspirowana Call of Duty: Modern Warfare 4. Ma militarną stylistykę, charakterystyczne żółte akcenty i wizerunek Ghosta, którego fani serii doskonale znają. Projektanci poszli jednak o krok dalej. Żółty kolor trafił również na sam radiator, czyli element, który w większości kart graficznych pozostaje niemal niewidoczny.

Ghost na obudowie i żółty radiator

Nowa GeForce RTX 5080 została oparta na konstrukcji z rodziny Gaming Trio, ale jej wygląd znacząco odbiega od standardowych wersji. Producent zastąpił typową kolorystykę zestawieniem ciemnych, metalicznych powierzchni i intensywnej żółci, nawiązującej do identyfikacji wizualnej Modern Warfare 4.

Na froncie znalazły się trzy wentylatory otoczone żółtymi pierścieniami. Podobne akcenty pojawiają się na bocznych elementach obudowy, gdzie umieszczono także podświetlane logo Call of Duty. Całość ma surowy, militarny charakter, chociaż trudno mówić o szczególnie dyskretnym wzornictwie.

Najbardziej interesującym detalem jest jednak radiator. MSI zdecydowało się pomalować jego elementy na żółto, dzięki czemu kolor widoczny jest również pomiędzy wentylatorami i przez boczną część konstrukcji. Producent przedstawia to jako pierwsze takie rozwiązanie w branży.

To zabieg przede wszystkim stylistyczny, ale muszę przyznać, że całkiem efektowny. Większość limitowanych kart graficznych otrzymuje zmienioną osłonę wentylatorów albo specjalny nadruk. Tutaj projektanci zadbali również o części, których zwykle nikt nie traktuje jako elementu dekoracyjnego.

Jeszcze ciekawiej wygląda tylna osłona, czyli backplate. Umieszczono na niej wizerunek Ghosta, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci Call of Duty. Portret wykorzystuje warstwową strukturę dającą wrażenie głębi, a przezroczysty fragment pozwala zobaczyć znajdującą się pod spodem płytkę drukowaną.

Takie rozwiązanie może wyglądać szczególnie atrakcyjnie w obudowach, w których karta graficzna jest dobrze wyeksponowana. Szkoda byłoby przecież zamknąć ją w nieprzezroczystej obudowie i nigdy więcej nie zobaczyć połowy przygotowanych dekoracji.

GeForce RTX 5080 pozostaje jedną z najmocniejszych kart dla wymagających graczy

Pod efektowną obudową kryje się układ NVIDIA GeForce RTX 5080, bazujący na architekturze Blackwell. Karta dysponuje 10 752 rdzeniami CUDA oraz 16 GB pamięci GDDR7, wykorzystującej 256-bitową magistralę. Przepustowość pamięci w referencyjnej specyfikacji wynosi 960 GB/s.

To sprzęt przeznaczony przede wszystkim do wymagających gier, również w rozdzielczości 4K. RTX 5080 obsługuje zaawansowany ray tracing oraz technologię DLSS, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy jakości obrazu i zwiększania płynności animacji.

W przypadku Modern Warfare 4 może to mieć szczególne znaczenie. Dynamiczna rozgrywka wieloosobowa wymaga wysokiej i stabilnej liczby klatek na sekundę, a duże rozdzielczości dodatkowo obciążają układ graficzny.

Oczywiście sama obecność RTX 5080 nie gwarantuje określonej wydajności. Znaczenie mają także procesor, pamięć operacyjna, konfiguracja gry i zastosowane ustawienia. Bez niezależnych testów konkretnej wersji MSI trudno też ocenić, jak duże korzyści przyniesie fabryczne podkręcenie sygnalizowane dopiskiem OC.

Chłodzenie TRIO FROZR 4 ma utrzymać temperatury pod kontrolą

MSI wykorzystało w specjalnej edycji system chłodzenia TRIO FROZR 4, znany z innych zaawansowanych kart producenta. Konstrukcja obejmuje trzy wentylatory STORMFORCE ze specjalnie profilowanymi łopatkami, które mają zwiększać efektywność przepływu powietrza.

Ciepło z procesora graficznego odbiera niklowana miedziana podstawa, a następnie przekazywane jest ono do rozbudowanego radiatora. Producent zastosował również rozwiązania Wave Curved 4.0 oraz Air Antegrade Fin 2.0, czyli odpowiednio ukształtowane elementy wspomagające przepływ powietrza i ograniczające niepożądane turbulencje.

W teorii powinno to umożliwiać utrzymywanie odpowiednich temperatur przy rozsądnym poziomie hałasu. Sam żółty radiator jest oczywiście interesującym elementem wizualnym, ale nie mamy podstaw, żeby przypisywać mu przewagę wydajnościową. O skuteczności układu decydują przede wszystkim konstrukcja, powierzchnia odprowadzania ciepła i parametry pracy wentylatorów.

Do zestawu dołączono również dopasowany stylistycznie wspornik podtrzymujący kartę. To praktyczny dodatek w przypadku dużych konstrukcji z rozbudowanym chłodzeniem, ponieważ pomaga ograniczyć obciążenie złącza PCI Express i zapobiegać opadaniu ciężkiego podzespołu.

Modern Warfare 4 zabierze graczy na Półwysep Koreański

Wybór Call of Duty: Modern Warfare 4 jako motywu przewodniego nie jest przypadkowy. Nowa odsłona popularnej serii zadebiutuje 23 października 2026 roku, a jej fabuła przeniesie graczy między innymi na Półwysep Koreański.

Kampania przedstawi fikcyjny konflikt rozpoczęty pełnoskalową inwazją Korei Północnej. Gracze będą śledzić losy młodego południowokoreańskiego żołnierza, a równolegle uczestniczyć w operacjach prowadzonych przez kapitana Price’a. Akcja obejmie również Nowy Jork, Paryż i Mumbaj.

Oprócz kampanii fabularnej powróci oczywiście rozgrywka wieloosobowa. Ważną częścią produkcji będzie także DMZ, czyli tryb ekstrakcyjny oparty na wykonywaniu zadań i ewakuowaniu się z pola walki.

Limitowana GeForce RTX 5080 trafi do sprzedaży 23 października. Ceny jeszcze nie ujawniono

MSI zapowiedziało rozpoczęcie sprzedaży modelu GeForce RTX 5080 16G COD MW4 EDITION OC na 23 października 2026 roku. Karta będzie dostępna w wybranych krajach poprzez oficjalny sklep MSI oraz wskazanych partnerów handlowych.

Na razie producent nie podał oficjalnej ceny ani dokładnej liczby egzemplarzy. Nie potwierdzono również pełnej listy rynków, na których specjalna edycja będzie oferowana, dlatego jej dostępność w polskich sklepach wymaga jeszcze wyjaśnienia.

Trudno spodziewać się jednak, że model zostanie wyceniony szczególnie atrakcyjnie na tle standardowych RTX 5080. Limitowane wzornictwo, współpraca z Activision i kolekcjonerski charakter mogą oznaczać dodatkową dopłatę.