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Nowoczesna sieć 5G od Plusa. Plan na 3800 nadajników w rok

Michał Mielnik
29.10.2026|3 min
Podczas prezentacji Grupy Polsat Plus padły konkretne obietnice dotyczące rozwoju segmentu telekomunikacyjnego. Ścisła współpraca Plusa z Cellnex ma przełożyć się na szybko zwiększającą się liczbę nadajników, a nakłady mają być skoncentrowane na kluczowej działalności. Wśród nich rozwój szybkiej sieci 5G oraz pokrycie dużego obszaru kraju jak najszybszą siecią.
Polsat Plus 5G
Polsat Plus 5G
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Grupa Polsat Plus zapowiada ofensywę w rozwoju sieci 5G. Obecnie wygląda to tak, że 77% populacji Polski może korzystać z zasięgu sieci 5G o przepustowości do 600 Mb/s. Gdy chodzi o 5G Ultra o prędkości do 1000 Mb/s, ta dociera do 45% populacji w Polsce. To jednak tylko początek drogi, jaką obiera operator docierający do 8,8 miliona klientów głosowych i 2,2 miliona klientów z usługami internetowymi.

Współpraca z Cellnex pomoże w dostarczeniu sieci 5G wysokiej jakości 

Cellnex jest jednym z wiodących w Europie niezależnych operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej i bezprzewodowej. Hiszpańska firma weszła we współpracę z Grupą Polsat Plus, czego efektem ma być postawienie w 2027 roku 3800 stacji 5G. Lokalizacji stacji do 2041 roku ma być ponad 5000 dzięki współdzieleniu pasywnej infrastruktury.

Partnerstwo z Cellnex ma pomóc w szybkim dostarczeniu lepszego 5G

Zadaniem na najbliższe miesiące dla Plusa będzie reframing, agregacja pasm i stopniowe wyłączanie 3G. Następnym krokiem jest kompleksowa modernizacja warstwy radiowej do 2030 roku. Ta będzie opierała się o rozwiązania Nokii oraz Ericssona. W krótszym horyzoncie, do 2028 roku, operator chce osiągnąć średnią prędkość internetu na poziomie 100 Mbit/s na 90% terytorium Polski.

Rozwój oferty Polsat i Plusa to perspektywa multiplay

Podczas prezentacji nowej strategii, Grupa Polsat Plus zaprezentowała kluczowe punkty działalności. W ramach strategii REFOCUSED powstały cztery główne założenia:

  1. Skupienie się na mediach i telekomunikacji; przegląd opcji dla OZE i nieruchomości;
  2. Partnerstwa strategiczne – szybszy wzrost podstawowego biznesu;
  3. Niższe zadłużenie, silniejszy bilans, większa elastyczność;
  4. Nowy model zarządzania oparty o innowację, ludzi i wyniki.
Polsat Plus Piotr Żak
Strategia Grupy Polsat Plus – REFOCUSED, prezentowana przez prezesa Piotra Żaka.

Skupiamy się na tym, w czym jesteśmy najmocniejsi: mediach, telekomunikacji i technologiach. Mamy miliony klientów, wartościowe treści i aktywa, a dzięki partnerstwom strategicznym, prostszej i lepszej organizacji, wykorzystaniu AI, możemy lepiej wykorzystać ten potencjał i rozwijać się szybciej” – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu Grupy Polsat Plus.

Dla firmy najważniejsze jest teraz skupienie się na obszarze TMT (Technology, Media and Telecommunications). To tu ma między 20-40% rynku i to dzięki 48 kanałom oraz milionom odwiedzin w serwisach grupy Interia firma jest na pierwszym miejscu jako broker reklamy. Ten potencjał firma chce przełożyć na proponowanie swoich usług większej liczbie klientów.

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Polsat Plus - sektor TMT
Uzasadnienie dla rozwoju TMT w Grupie Polsat Plus

W ramach strategii multiplay grupa Polsat Plus zamierza mocniej skupić się na dostarczaniu jeszcze większej liczby usług. Usługi mają być niczym prąd — łatwo i szeroko dostępne, a do tego na swój sposób niezauważalne, bo po prostu działają. Obecnie wskaźnik proponowania usług wynosi 2,4 usługi na klienta. Celem jest częstsze oferowanie ofert z 3 i 4 usługami, zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Będą to nie tylko usługi internetu czy telewizji, ale także rozwiązania cyberbezpieczeństwa i chmury we współpracy z Google Cloud.

Michał MielnikM
Napisane przez

Michał Mielnik

Redaktor
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