Plus świętuje jubileusz z wielką pompą. To już 30 lat na rynku

Trzy dekady w liczbach, czyli seans na setki tysięcy lat

Żeby uświadomić sobie, jak gigantyczną rolę w codziennym życiu Polaków odegrała sieć, wystarczy spojrzeć na jubileuszowe podsumowanie przygotowane przez operatora. W końcu nic tak na nas nie działa, jak liczby:

500 miliardów minut połączeń – tyle czasu przeganiali przez telefony klienci Plusa od momentu startu sieci. Gdyby połączyć te wszystkie rozmowy w jeden ciągły dialog, trwałby on blisko 951 tysięcy lat !

tyle czasu przeganiali przez telefony klienci Plusa od momentu startu sieci. Gdyby połączyć te wszystkie rozmowy w jeden ciągły dialog, trwałby on blisko ! 270,6 miliarda SMS-ów – przeczytanie całej tej cyfrowej korespondencji bez sekundy przerwy zajęłoby ponad 8,5 tysiąca lat .

przeczytanie całej tej cyfrowej korespondencji bez sekundy przerwy zajęłoby ponad . 16,8 eksabajta przesłanych danych – to z kolei wielkość, która przełożyłaby się na około 2,4 miliarda godzin ciągłego oglądania wideo w jakości 4K. Taki maraton filmowy trwałby ponad 270 tysięcy lat.

Jak podkreśla Maciej Stec, Prezes Zarządu Polkomtelu, największą wartością marki od zawsze byli ludzie, dlatego jubileuszowe świętowanie ma opierać się przede wszystkim na konkretnych korzyściach dla użytkowników, bo to przecież oni sprawiają, że operator nadal działa i może się rozwijać.

Pakiety filmowe za pół darmo

Skoro mówiliśmy tutaj o bardzo długim seansie, to zacznijmy od tego punktu urodzinowej oferty, który z pewnością spodoba się wszystkim fanom filmów i seriali. Obecnie na rynku mamy masę różnych platform, a subskrypcja nawet połowy z nich to ogromny wydatek. Na szczęście nie Plusie. Od 1 października do 3 listopada 2026 roku klienci Plusa oraz Polsat Box, którzy zdecydują się na podpisanie nowej umowy lub przedłużenie dotychczasowej, mogą zgarnąć pakiet trzech topowych platform streamingowych w gwarantowanej cenie 30 zł miesięcznie.

Do wyboru przygotowano dwa zestawy:

Amazon Prime + Apple TV + Disney+, Amazon Prime + Apple TV + SkyShowtime.

Biorąc pod uwagę rynkowe ceny pojedynczych subskrypcji, dostajemy tu de facto trzy serwisy w cenie jednego. Najważniejszy jest tu jednak fakt, że promocyjna stawka 30 zł/mies. zostaje z nami na stałe przez cały okres obowiązywania kontraktu.

Darmowe prezenty w aplikacji i ukłon w stronę najwierniejszych

Dla obecnych klientów posiadających aktywny abonament przygotowano kilka prezentów do wyboru. Każdy użytkownik może więc aktywować jeden z trzech darmowych pakietów:

Nielimitowany internet w telefonie na pełny miesiąc bez żadnych opłat,

Dostęp do usługi Ochrona Internetu w wariancie Plus na miesiąc gratis,

Bezpłatny dostęp do wybranego filmu z biblioteki Polsat Box Go (z tej opcji mogą skorzystać również użytkownicy oferty na kartę).

Jednak najbardziej podoba mi się tu fakt, że Plus nie zapomniał o najwierniejszych klientach i mówimy tutaj o dziesięciu osobach, które są związane z siecią nieprzerwanie od 1996 roku. Taką wierność naprawdę trzeba nagradzać, dlatego operator przygotował dla nich indywidualne pakiety obejmujące nawet cztery usługi (abonament komórkowy, światłowód/internet mobilny oraz telewizję Polsat Box) za 0 zł przez pełne 24 miesiące, a do tego dołożony zostanie flagowy smartfon. Tak właśnie powinno się traktować tych, którzy przez trzy dekady trwali w jednej sieci.

Flagowce i średniaki z cenami niższymi nawet o 1000 złotych

Urodzinowe świętowanie nie mogło obyć się bez obniżek w cennikach urządzeń. Operator obniżył ceny popularnych smartfonów – w tym nowiutkich składaków i mocnych przedstawicieli średniej półki.

Przykładowo, wybierając opcję na 12 rat, kupimy:

motorola razr fold 5G (16/512GB) – za 7999 zł (staniała aż o 1000 zł z 8999 zł),

XIAOMI 17T Pro 5G (12/512GB) – za 2999 zł (przeceniony o 1000 zł z kwoty 3999 zł),

Samsung Galaxy Z Fold 8 5G (12/512GB) – za 8599 zł (taniej o 1000 zł z wcześniejszych 9599 zł),

XIAOMI REDMI Note 17 Pro 5G (6/256GB) – za 1599 zł (obniżka o 200 zł z 1799 zł),

motorola edge 70 Fusion 5G (8/256GB) – za 1799 zł (taniej o 200 zł z wyjściowych 1999 zł).

Urodzinom Plusa towarzyszy motto „Plus. Od 30 lat dla Was”, w ramach której w spotach reklamowych pojawią się m.in. reprezentanci Polski w siatkówce oraz kultowy duet Ada i Michał znani z salonowych historii. Wszystkie szczegóły oraz możliwość wyboru darmowych bonusów można sprawdzić bezpośrednio na specjalnej stronie plus.pl/30urodziny.