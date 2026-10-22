Pokaz mocy i precyzji w Poznaniu. Hama i uRage szykują mocne uderzenie na 20. edycję PGA

Na wspólnym stoisku w hali 8A producenci pokażą dwie spójne wizje nowoczesnego grania – potężną mobilność nakierowaną na przenośne konsole oraz drapieżne peryferia dla bezkompromisowych graczy PC.

Mobilne zasilanie od marki Hama

Rosnąca popularność konsol przenośnych, takich jak Steam Deck czy Nintendo Switch, zmieniła podejście do akcesoriów ładowania. Choć powerbank zawsze miał być w miarę mały, teraz te potrzeby jedynie się zwiększyły. Hama odpowiada na ten trend serią ultraszybkich, kompaktowych ładowarek i magazynów energii. Największą gwiazdą sekcji zasilania ma być Supermini GaN o mocy 100 W – ładowarka sieciowa wykorzystująca azotek galu, której rozmiar jest mniejszy od standardowego pudełka zapałek. Dla osób potrzebujących większej liczby portów przygotowano jej niewiele większą wersję Mini GaN, oferującą dwa wyjścia USB-C oraz jedno USB-A z obsługą Power Delivery i Qualcomm Quick Charge.

Równie ciekawie prezentuje się Hama Roll Up – powerbank w kształcie niewielkiej kostki o pojemności 10 000 mAh i mocy 20 W. Urządzenie wyposażono w czytelny, kolorowy ekran LED, gniazda USB-C i USB-A oraz wbudowany, rozwijany kabel USB-C. Dzięki temu zestawowi użytkownik może ładować do trzech urządzeń jednocześnie bez konieczności zabierania ze sobą dodatkowego okablowania.

Oferty mobilnej dopełniają dwa nowe smartwatche z jasnymi ekranami AMOLED oraz wbudowanym modułem GPS. Męski model Hama 7010 stawia na zaawansowane analizy treningowe (VO2max, czas regeneracji, zmienność tętna HRV) z obsługą 110 dyscyplin sportowych. Przeznaczony kobietom model Hama 7020 wyróżnia się z kolei elegancką, złotą kopertą, wbudowanym głośnikiem i mikrofonem do rozmów oraz baterią zapewniającą co najmniej 8 dni pracy na jednym ładowaniu.

Powrót uRage, czyli słuchawki z dźwiękiem przestrzennym i myszka z odświeżaniem 8000 Hz

Po kilku latach nieobecności na polskim rynku z przytupem wraca gamingowa marka uRage, stawiając na bezkompromisowe parametry techniczne. Graczom szukającym przestrzennego pozycjonowania dźwięku dedykowane są przewodowe słuchawki SoundZ 300 V2 z 50-milimetrowymi przetwornikami oraz licencjonowaną technologią DTS Headphone:X 2.0. Mamy tu odchylany mikrofon i materiałowe nauszniki, a jego kompatybilność obejmuje komputery PC oraz konsole PS5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch (wraz z kolejną generacją). Z kolei osoby preferujące wolność od słuchawek na głowie będą mogły przetestować głośniki w systemie 2.1 – model BLAST-R 621 z efektownym podświetleniem LED i osobnym subwooferem.

Chyba nikt nie myślał, że uRage ograniczy się tylko do tego. Na stoisku nie zabraknie też sprzętu typowo pod gaming:

uRage Reaper 410 – bezprzewodowa myszka z ergonomicznym wyprofilowaniem dla praworęcznych. Oferuje przełączniki optyczne o żywotności 80 mln kliknięć, sensor o rozdzielczości do 12 000 DPI, odłączany kabel uFlex i próbkowanie 1000 Hz z czasem reakcji 1 ms.

uRage Reaper 820 – topowa mysz bezprzewodowa (Bluetooth 5.3 / 2.4 GHz / USB-C) z kosmicznym raportowaniem pozycji na poziomie 8000 Hz oraz czasem reakcji rzędu zaledwie 0,125 ms. Precyzję gwarantują przełączniki TTC, sensor o czułości sięgającej 26 000 DPI oraz bateria pozwalająca na 72 godziny ciągłej rozgrywki.

Fani małych biurek i minimalistycznych stanowisk ucieszą się z mechanicznej klawiatury Exodus 760 Mechanical Mini. Konstrukcja typu 60% mieści 64 liniowe przełączniki Outemu Red o żywotności 50 mln kliknięć, pełne, indywidualnie programowane podświetlenie RGB (16,8 mln kolorów) oraz nakładki na klawisze odporne na ścieranie dzięki powłoce UV. Zestaw uzupełnia odpinana podkładka pod nadgarstki.

Wypróbuj na miejscu i wygraj nagrody

Wszystkie zaprezentowane nowości nie będą jedynie ozdobą gablot. Na stoisku w hali 8A przygotowano pięć gotowych stanowisk komputerowych, na których gracze będą mogli osobiście przetestować sprzęt w boju. Dodatkowo w weekend (24–25 października) organizatorzy zaplanowali liczne konkursy zręcznościowe z nagrodami rzeczowymi oraz pokazy na żywo, więc naprawdę warto uwzględnić to stoisko w swoich planach.

Źródło: Hama