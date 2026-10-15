Polski program spektakularnie podbija rynek. IC Project to alternatywa dla Asany, Microsoft Project, czy ClickUp

IC Project – polska technologia, która zdobywa miejsce obok globalnych platform

Asana, Microsoft Project, ClickUp czy Monday.com to marki dobrze znane osobom odpowiedzialnym za planowanie i koordynowanie pracy. Każda z tych platform odpowiada na określone potrzeby biznesowe. Jednak w miarę rozwoju firmy samo planowanie to za mało, pojawia się konieczność zarządzania projektami wraz w połączeniu z kontrolowaniem harmonogramów, dostępności pracowników, czasu pracy, komunikacji, kosztów i rentowności realizowanych przedsięwzięć.

Firmy doceniają nie tylko polskojęzyczne wsparcie i proces wdrożenia dopasowany do ich potrzeb, ale również możliwość wyboru rodzimej technologii, która wspiera rozwój polskiego rynku i pozwala zatrzymać większą część kapitału w kraju. W końcu często zachwycamy się zagranicznymi rozwiązaniami, nie dostrzegając potencjału tych rozwijanych tu, na miejscu. IC Project jest przykładem polskiego produktu, który udowadnia, że nowoczesna technologia i kompleksowe podejście do zarządzania projektami nie muszą pochodzić z globalnych korporacji. ICP to nie tylko narzędzie do tworzenia list zadań, ale rozbudowany system, który łączy zarządzanie projektami z komunikacją, raportowaniem, finansami i organizacją pracy zespołów. Za produktem stoi polski zespół z Kielc, który rozwija rozwiązanie z myślą o realnych potrzebach przedsiębiorstw. Dla firm oznacza to możliwość wyboru technologii rozwijanej lokalnie, bez konieczności ograniczania się do najbardziej rozpoznawalnych zagranicznych marek.

Co istotne, IC Project może być wykorzystywany zarówno w codziennej organizacji pracy, jak i przy bardziej złożonych przedsięwzięciach wymagających koordynacji wielu osób, etapów i zależności. To właśnie połączenie szerokiego zakresu funkcji i praktycznego podejścia do zarządzania stanowi punkt wyjścia do porównania go z innymi platformami.

Asana, Microsoft Project, ClickUp, Monday.com. Co wyróżnia IC Project na tak konkurencyjnym rynku?

Na pierwszy rzut oka wiele systemów do zarządzania projektami oferuje podobne możliwości: tworzenie zadań, przypisywanie odpowiedzialności, ustalanie terminów i monitorowanie postępów. Różnice stają się bardziej widoczne, gdy spojrzymy na codzienną pracę całej organizacji.

W jednej firmie szczególne znaczenie mają harmonogramy i zależności między zadaniami, w innej – rozliczanie czasu pracy i kosztów, a w jeszcze innej komunikacja między wieloma działami. Problem pojawia się wtedy, gdy do każdego z tych obszarów trzeba wykorzystywać osobny program, a informacje nie są ze sobą wystarczająco powiązane.

IC Project łączy te potrzeby w jednym środowisku. Oprócz zarządzania projektami i zadaniami oferuje między innymi wykresy Gantta, tablice Kanban, komunikator, ewidencję czasu pracy, zarządzanie obciążeniem zespołu, raporty, CRM, automatyzacje i funkcje finansowe.

Dzięki temu użytkownicy mogą pracować na wspólnych danych zamiast za każdym razem zestawiać informacje pochodzące z kilku niezależnych narzędzi. Kierownik projektu ma dostęp do harmonogramu i statusów zadań, członkowie zespołu mogą rejestrować czas pracy, a osoby zarządzające firmą mogą analizować informacje dotyczące kosztów i postępów realizacji.

Ważne jest również to, że IC Project nie narzuca jednego sposobu organizacji wszystkich projektów. Można korzystać z różnych widoków, szablonów, automatyzacji i konfiguracji dostosowanych do procesów konkretnej firmy.

Czy oznacza to, że system będzie lepszy dla każdej organizacji niż Asana, Microsoft Project, ClickUp czy Monday.com? Nie ma jednego rozwiązania idealnego dla wszystkich. IC Project wyróżnia się jednak szerokim połączeniem funkcji projektowych, komunikacyjnych i finansowych, co czyni go interesującą alternatywą dla firm poszukujących bardziej zintegrowanego środowiska pracy.

Jeden system zamiast pięciu aplikacji. Projekty, komunikacja, czas, harmonogramy i finanse

W wielu przedsiębiorstwach cyfryzacja pracy przebiega stopniowo. Najpierw pojawia się aplikacja do zadań, później osobny komunikator, następnie narzędzie do ewidencji czasu, a w końcu arkusze kalkulacyjne służące do zestawiania danych i przygotowywania raportów.

Każdy kolejny program rozwiązuje konkretny problem, ale z czasem może powstać środowisko, w którym informacje są rozproszone, a pracownicy muszą samodzielnie łączyć je w całość.

Przykładowo: zadania znajdują się w Asanie, rozmowy na Slacku, czas pracy w Togg­lu, a koszty w Excelu. Aby przygotować raport dotyczący rentowności projektu, trzeba zebrać dane z kilku miejsc, sprawdzić ich aktualność i upewnić się, że wszystkie dotyczą tego samego zakresu prac.

IC Project pozwala podejść do tego procesu inaczej. Projekty, zadania, komunikacja, czas pracy i finanse mogą funkcjonować w ramach jednego systemu. Informacje są powiązane z konkretnymi przedsięwzięciami, dzięki czemu łatwiej przejść od planowania do realizacji, a następnie do analizy wyników.

W praktyce oznacza to kilka istotnych korzyści:

Mniej przełączania się między narzędziami. Zespół może korzystać z jednego środowiska do realizacji wielu codziennych zadań.

Zespół może korzystać z jednego środowiska do realizacji wielu codziennych zadań. Większą sp ójność informacji. Ustalenia, komentarze i dokumenty mogą pozostawać w kontekście projektu, którego dotyczą.

Ustalenia, komentarze i dokumenty mogą pozostawać w kontekście projektu, którego dotyczą. Sprawniejsze raportowanie. Dane o czasie pracy i kosztach można analizować w powiązaniu z realizowanymi projektami.

Dane o czasie pracy i kosztach można analizować w powiązaniu z realizowanymi projektami. Lepszą widoczność sytuacji. Menedżerowie mogą łatwiej sprawdzić postęp prac i zidentyfikować obszary wymagające uwagi.

Oczywiście nie każda firma musi rezygnować ze wszystkich wyspecjalizowanych aplikacji. W wielu przypadkach wystarczy ograniczyć liczbę narzędzi wykorzystywanych do tych samych celów i uporządkować przepływ informacji. IC Project daje możliwość skonsolidowania wielu procesów, które w przeciwnym razie wymagałyby osobnych rozwiązań.

Nie tylko zadania. Większa kontrola nad realizacją projektów

Kiedy harmonogram, obciążenie zespołu, ewidencja czasu i finanse są analizowane w różnych narzędziach, trudno szybko ocenić rzeczywistą sytuację projektu. IC Project łączy te obszary w jednym środowisku, dzięki czemu osoby zarządzające mogą sprawniej identyfikować opóźnienia, lepiej planować pracę i oceniać rentowność realizowanych przedsięwzięć. Zespół zyskuje wspólny punkt odniesienia, a menedżerowie – dostęp do informacji, które pomagają podejmować decyzje na podstawie danych, a nie przypuszczeń.

Nie chodzi więc wyłącznie o sprawniejsze rozdzielanie zadań, ale o większą przewidywalność pracy całej organizacji. To szczególnie ważne, gdy firma prowadzi wiele projektów jednocześnie, a ich powodzenie zależy od współpracy różnych działów, dostępności specjalistów i kontroli kosztów.

Nie każda firma zarządza projektami w ten sam sposób. Innych narzędzi i procedur potrzebuje biuro projektowe, innych firma budowlana, a jeszcze innych organizacja realizująca złożone projekty dla wielu klientów. Dlatego IC Project rozwijany jest z myślą o elastyczności i możliwości dostosowania systemu do specyfiki pracy konkretnego zespołu.

Nie chcemy, żeby firma musiała zmieniać swoje sprawdzone procesy tylko dlatego, że wdraża nowe oprogramowanie. Zależy nam na tym, aby IC Project można było dopasować do sposobu działania organizacji – od wykorzystywanych modułów, przez niestandardowe pola i raporty, po rozwiązania wspierające codzienną pracę. Wiemy, że każda firma ma swoją specyfikę, dlatego system powinien dawać jej możliwość konfiguracji, a nie narzucać jeden model działania. – Norbert Sinkiewicz, Head of Product, IC Project

Modułowa budowa IC Project pozwala dopasować system do potrzeb organizacji – włączać i wyłączać wybrane moduły, tworzyć pola niestandardowe i konfigurować raporty odpowiadające konkretnym procesom. Dodatkowo rozwiązania oparte na AI wspierają analizę informacji i codzienną pracę zespołów. Dzięki temu firmy mogą korzystać z narzędzi, których rzeczywiście potrzebują, i rozwijać konfigurację systemu wraz ze zmianą swoich potrzeb.

Polski produkt, polski zespół i wsparcie na etapie wdrożenia

Funkcjonalność to jeden z elementów wyboru oprogramowania. W przypadku firm, które chcą wdrożyć system w całej organizacji, równie ważne są sposób współpracy z producentem, dostępność wsparcia i możliwość dopasowania narzędzia do istniejących procesów.

IC Project jest rozwijany przez polski zespół. To atut dla przedsiębiorstw, które chcą współpracować z producentem bez bariery językowej i omawiać swoje potrzeby w kontekście polskich realiów biznesowych.

Tam wdrożenie nie kończy się na utworzeniu kont i zaproszeniu pracowników. To proces, w którym pomagają organizacji przełożyć jej sposób działania na konkretne rozwiązania w systemie. Obejmuje on dopasowanie konfiguracji do potrzeb firmy, uporządkowanie struktury projektów, przygotowanie szablonów i uprawnień oraz wsparcie zespołu w rozpoczęciu pracy z nowym narzędziem.

Inaczej wygląda wdrożenie w firmie realizującej inwestycje, inaczej w organizacji obsługującej wielu klientów, a jeszcze inaczej w przedsiębiorstwie, które chce uporządkować procesy między działami. Dlatego istotne jest nie tylko samo oprogramowanie, ale również możliwość dostosowania go do specyfiki organizacji i wsparcie na etapie wdrożenia. Celem jest stworzenie środowiska, które odpowiada na rzeczywiste potrzeby firmy i ułatwia zespołowi sprawne przejście na nowy sposób pracy.

Polski producent oznacza również bezpośredni kontakt z zespołem rozwijającym produkt. Ułatwia to komunikowanie potrzeb i poznawanie dostępnych możliwości, choć zakres wsparcia oraz warunki wdrożenia zależą od wybranego pakietu i ustaleń z dostawcą.

W tym kontekście wybór IC Project nie sprowadza się do zastąpienia jednej aplikacji inną. To możliwość zbudowania wspólnego środowiska pracy przy wsparciu zespołu, który zna rozwijane rozwiązanie.

Ponad 600 firm i wiele branż. Jakie firmy najczęściej stawiają na IC Project?

System do zarządzania projektami powinien sprawdzać się nie tylko w teorii, ale również w organizacjach o różnych strukturach, procesach i potrzebach. IC Project jest wykorzystywany przez ponad 600 firm, a jego zastosowania obejmują między innymi budownictwo, produkcję, handel i usługi.

Wśród rozpoznawalnych organizacji korzystających z systemu znajdują się ATAL, VOX, Wawel, MiniMelts, Polsat, Deante, czy Pasibus i Lech Poznań. Każda z tych firm działa w innym otoczeniu biznesowym, co pokazuje, że potrzeba koordynacji pracy i dostępu do informacji nie jest ograniczona do jednej branży.

W przypadku ATAL, działającego na rynku deweloperskim, szczególne znaczenie ma koordynacja wielu projektów i etapów inwestycji. System wspiera organizację harmonogramów oraz komunikację między zespołami zaangażowanymi w realizację przedsięwzięć.

W przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, takich jak Wawel, istotne mogą być natomiast koordynacja zadań, przepływ informacji i uporządkowanie procesów między różnymi obszarami działalności.

Pasibus stanowi z kolei interesujący przykład z branży gastronomicznej. W organizacji rozwijającej sieć lokali i koordynującej pracę różnych zespołów narzędzie do zarządzania projektami może wspierać realizację inicjatyw, przydzielanie odpowiedzialności i kontrolę terminów.

Nie oznacza to, że każda z tych firm wykorzystuje wszystkie moduły systemu w identyczny sposób. Modułowa budowa IC Project pozwala dopasować narzędzie do rzeczywistych potrzeb organizacji – włączać tylko potrzebne funkcje, tworzyć pola niestandardowe i konfigurować raporty, które pokazują dokładnie te dane, na podstawie których firma podejmuje decyzje. Dzięki temu zespoły nie muszą pracować według narzuconego schematu ani korzystać z rozwiązań, których nie potrzebują. Zyskują system dopasowany do swoich procesów, który pomaga ograniczyć zbędne czynności, uporządkować codzienną pracę i zachować elastyczność w miarę rozwoju firmy.

To organizacja decyduje, jak pracuje z IC Project – nie musi zmieniać swojego sposobu działania, aby dopasować się do oprogramowania.

Dla potencjalnego klienta takie przykłady są ważnym punktem odniesienia. Pokazują, że IC Project nie jest rozwiązaniem przeznaczonym wyłącznie dla małych zespołów czy pojedynczych specjalistów, ale może wspierać również organizacje zarządzające bardziej złożonymi procesami.

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Wybór systemu do zarządzania projektami warto zacząć od analizy własnych potrzeb. Ile aplikacji wykorzystuje dziś Twoja firma? Ile czasu zajmuje przygotowanie raportu o postępach? Czy informacje o zadaniach, czasie pracy i kosztach są dostępne w jednym miejscu? I czy osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji mogą szybko sprawdzić rzeczywistą sytuację realizowanych projektów?

Odpowiedzi na te pytania pomogą określić, czy obecne narzędzia nadal odpowiadają skali działalności, czy warto poszukać bardziej zintegrowanego rozwiązania.

IC Project łączy zarządzanie projektami, zadaniami, harmonogramami, komunikacją, czasem pracy, zasobami i finansami. Jest rozwijany przez polski zespół i wykorzystywany przez firmy z różnych branż. Może stanowić alternatywę dla Asany, Microsoft Project, ClickUp czy Monday.com – szczególnie dla organizacji, które szukają jednego środowiska do koordynacji wielu procesów.

Najlepszym sposobem oceny systemu jest sprawdzenie go na przykładzie własnej firmy. Podczas prezentacji można omówić najważniejsze wyzwania organizacji, poznać funkcje istotne dla konkretnej branży i sprawdzić, jak mogłoby wyglądać wdrożenie.

Chcesz zobaczyć, jak IC Project może usprawnić pracę Twojego zespołu? Umów prezentację systemu i poznaj możliwości polskiej platformy w kontekście własnych projektów.

Zamiast wybierać kolejne narzędzie wyłącznie na podstawie listy funkcji, sprawdź, czy jeden system może pomóc Twojej firmie lepiej połączyć planowanie, realizację i kontrolę wyników.