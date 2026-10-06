Przekieruj paczkę na Paczkomat w aplikacji InPost Mobile – zobacz, jak to zrobić

Dlaczego warto przekierować paczkę na Paczkomat?

Dostawa pod drzwi bywa wygodna, ale może wymagać dopasowania własnego planu dnia do czasu doręczenia. Gdy wiesz, że miniesz się z kurierem, możesz zmienić miejsce doręczenia.

Jedną z możliwości jest przekierowanie przesyłki na Paczkomat. Jest ona dostępna przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, dlatego nie musisz prosić znajomych o pomoc ani odkładać wyjścia na trening czy zakupy. Paczkę możesz odebrać wtedy, kiedy masz wolną chwilę – rano przed pracą albo podczas wieczornego spaceru z psem.

Takie rozwiązanie pozwala również uniknąć oczekiwania na kolejną próbę doręczenia. Co ważne, przesyłka kurierska nie musi trafić wyłącznie do maszyny Paczkomat. Możesz przekierować ją również do PaczkoPunktu, np. w osiedlowym sklepie, albo pod adres sąsiada, który akurat jest w domu. W ten sposób wybierasz miejsce dogodniejsze dla siebie, a przesyłka nie wraca do nadawcy po nieudanej próbie doręczenia.

Jak krok po kroku działa przekierowanie paczki w aplikacji InPost Mobile?

Nie musisz wypełniać dodatkowych formularzy ani podawać skomplikowanych danych. Otwórz aplikację InPost Mobile i przejdź do paczki, której miejsce doręczenia chcesz zmienić. Przesyłki powiązane z Twoim numerem telefonu znajdziesz na liście w aplikacji.

Opcja przekierowania może być dostępna już od momentu pojawienia się paczki w aplikacji, dlatego warto skorzystać z niej wcześniej, jeśli wiesz, że odbiór pod pierwotnie wskazanym adresem może być problemem.

Dokładne informacje oraz warunki realizacji tej usługi znajdziesz pod adresem https://inpost.pl/przekierowanie-paczki-kurierskiej-w-aplikacji-inpost-mobile.

Jeśli przekierowanie jest dostępne dla Twojej paczki:

otwórz jej szczegóły w aplikacji,

wybierz opcję przekierowania,

sprawdź dostępne miejsca i wskaż Paczkomat, PaczkoPunkt lub adres sąsiada,

zatwierdź wybraną opcję.

Pamiętaj, że ta opcja dotyczy przesyłek nadanych pierwotnie na adres domowy lub firmowy. Paczka zostanie skierowana do wybranego miejsca, a informacje o jej dalszym doręczeniu sprawdzisz w aplikacji.

Gdy przesyłka będzie już czekała na odbiór, w aplikacji znajdziesz potrzebne informacje, a także kod odbioru i kod QR. Pamiętaj, że paczkę przez Paczkomat możesz otworzyć zdalnie.

Co jeszcze możesz zrobić w aplikacji InPost Mobile?

Zmiana miejsca doręczenia to tylko jedna z funkcji, które pomagają zarządzać paczkami z poziomu apki. Jeśli nie możesz odebrać przesyłki osobiście, możesz skorzystać z udostępnienia paczki z apki do apki i przekazać możliwość odbioru innej osobie.

Gdy potrzebujesz więcej czasu, możesz również przedłużyć czas odbioru, co daje dodatkowe godziny na spokojne wyjęcie przesyłki ze skrytki.

Przy odbiorze przez Paczkomat przydaje się także zdalne otwarcie skrytki. Po podejściu do maszyny możesz otworzyć skrytkę bezpośrednio z poziomu aplikacji, bez korzystania z ekranu urządzenia.

W aplikacji możesz również zbierać InCoiny. Za korzystanie z wybranych usług i realizację drobnych wyzwań na Twoje konto wpadają InCoiny. Zebrane InCoiny wymieniasz w dowolnym momencie na zniżki u partnerów handlowych, kody rabatowe lub nagrody. W aplikacji możesz sprawdzić swoje saldo oraz zobaczyć, jakie nagrody są aktualnie dostępne.