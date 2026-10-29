Mała drukarka nie musi być kompromisem, jeśli dobrze dobierzemy ją do swoich potrzeb. W niewielkim mieszkaniu, pokoju ucznia, akademiku czy domowym biurze liczy się każdy fragment wolnej powierzchni, dlatego duże urządzenie wielofunkcyjne może być po prostu niepotrzebnym obciążeniem dla stanowiska pracy. Znacznie ważniejsze jest znalezienie modelu, który zmieści się w wyznaczonym miejscu, a jednocześnie zapewni funkcje potrzebne podczas codziennego drukowania.

W tym rankingu zebraliśmy zarówno niewielkie drukarki laserowe do dokumentów, jak i kolorowe modele atramentowe ze skanerem, kopiarką czy systemem dolewania tuszu. Poszczególne urządzenia różnią się nie tylko wymiarami, ale również sposobem drukowania, wyposażeniem i kosztami eksploatacji. Dzięki temu wśród TOP 10 można znaleźć zarówno małą drukarkę do sporadycznego drukowania kilku stron, jak i bardziej uniwersalny model do domu czy Home Office.

Ranking małych drukarek 2026 – TOP 10 najlepszych modeli

Poniżej znajdziesz małe drukarki laserowe i atramentowe, które różnią się funkcjonalnością, technologią druku oraz przeznaczeniem.

Miejsce 1 Canon PIXMA TS4150i

Miejsce 2 Canon PIXMA TS6550i

Miejsce 3 Canon PIXMA TS7550i

Miejsce 4 Canon PIXMA G3470

Miejsce 5 HP LaserJet M140w

Miejsce 6 Epson EcoTank L3271

Miejsce 7 HP LaserJet M110w

Miejsce 8 Brother DCP-T435W

Miejsce 9 Brother HL-L1232W

Miejsce 10 HP Smart Tank 580

Canon PIXMA TS4150i

Canon PIXMA TS4150i jest kompaktowym urządzeniem atramentowym 3-w-1, które łączy drukowanie, skanowanie i kopiowanie, a obudowa o wymiarach 374 x 355 x 168 mm pozwala ustawić sprzęt na stosunkowo niewielkim biurku, komodzie czy półce. Model został skierowany przede wszystkim do użytkowników domowych, którzy drukują dokumenty, formularze, materiały szkolne oraz od czasu do czasu fotografie, a jednocześnie nie chcą przeznaczać na urządzenie dużej powierzchni.

Za przygotowywanie wydruków odpowiada technologia FINE, pozwalająca uzyskać czytelny tekst i odpowiednią jakość kolorowych grafik oraz zdjęć. W przypadku częstszego drukowania pomocne mogą być także wkłady o zwiększonej wydajności XL, bo dzięki nim nie trzeba tak często wymieniać kartridży.

Do dyspozycji jest również Wi-Fi oraz aplikacja Canon PRINT. Dokumenty można więc przesyłać bezpośrednio z komputera, smartfona lub tabletu, bez konieczności podłączania przewodu USB przy każdym zadaniu. TS4150i jest tym samym skierowany do osób, które chcą mieć tanią i małą drukarkę do podstawowych zastosowań, ale nie chcą rezygnować ze skanera i kopiarki.

Canon PIXMA TS6550i

Canon PIXMA TS6550i to kolejna mała drukarka, niemal bliźniacza do TS4150i, która łączy drukowanie, skanowanie i kopiowanie z możliwością przygotowywania kolorowych materiałów. Konstrukcja jest tu identyczna, a jej wymiary wynoszą 374 x 355 x 168 mm. To również model, który bez problemu przyjmuje powiększone kartridże XL na 300 arkuszy.

TS6550i oferuje Wi-Fi, współpracę z aplikacją Canon PRINT, ekran OLED oraz możliwość parowania za pomocą kodu QR i to z tych dwóch ostatnich powodów znalazła się na drugim miejscu w rankingu. Pozwala to bowiem korzystać z drukarki nie tylko za pośrednictwem komputera, ale również smartfona czy tabletu z łatwiejszą obsługą ze względu na parowanie kodem. W efekcie też otrzymujemy niewielkie urządzenie, które zachowuje funkcjonalność typową dla domowego modelu wielofunkcyjnego, ale powiększony o przydatny ekran.

Canon PIXMA TS7550i

Canon PIXMA TS7550i jest bardziej rozbudowaną propozycją dla domu oraz niewielkiego Home Office z segmentu PIXMA. Urządzenie obsługuje drukowanie, skanowanie i kopiowanie zarówno w czerni, jak i w kolorze, a jego wymiary wynoszą 374 x 355 x 208 mm. Pomimo kompaktowej obudowy producent zastosował tutaj automatyczny podajnik dokumentów ADF, umieszczony w górnej części urządzenia.

ADF jest szczególnie przydatny podczas pracy z wielostronicowymi materiałami. Zamiast umieszczać każdą kartkę osobno na szybie skanera, można włożyć cały zestaw dokumentów do podajnika. Do tego dochodzi automatyczny druk dwustronny.

Na wyposażeniu znalazło się Wi-Fi z obsługą pasma 5 GHz oraz mobilna appka Canon. Dokumenty można przesyłać bezprzewodowo zarówno z komputerów, jak i urządzeń mobilnych. TS7550i będzie więc odpowiedni dla użytkowników, którzy potrzebują małej drukarki, ale jednocześnie regularnie pracują z większą liczbą dokumentów.

Canon PIXMA G3470

Canon PIXMA G3470 to mała, wielofunkcyjna drukarka z systemem MegaTank, której obudowa ma wymiary 416 x 337 x 177 mm. Model oferuje drukowanie, skanowanie i kopiowanie, dzięki czemu może pełnić funkcję głównego urządzenia dokumentowego w domu, podczas nauki czy pracy zdalnej. Konstrukcja jest przy tym stosunkowo płytka, co może mieć znaczenie na biurkach, gdzie wysokość dostępnego miejsca jest ograniczona.

Najważniejszą cechą tego modelu jest system zbiorników z atramentem. Zamiast wymieniać klasyczne kartridże, użytkownik uzupełnia poziom tuszu za pomocą butelek. Rozwiązanie tego typu zostało przygotowane z myślą o większych nakładach wydruków i może ograniczyć koszty eksploatacji przy regularnym korzystaniu z urządzenia. G3470 dobrze pasuje więc do domu, w którym drukuje się dużo dokumentów, materiałów szkolnych oraz kolorowych grafik.

Canon zastosował tutaj także moduł Wi-Fi oraz ekran LCD. Za pomocą aplikacji Canon PRINT można przesyłać dokumenty i fotografie bezpośrednio ze smartfona lub tabletu. Jest to propozycja dla użytkowników, którzy potrzebują kompaktowej drukarki, ale jednocześnie drukują na tyle często, że klasyczne wkłady atramentowe mogą być mniej wygodnym i droższym rozwiązaniem.

HP LaserJet M140w

HP LaserJet M140w to z kolei mała monochromatyczna drukarka laserowa 3-w-1. Oprócz drukowania oferuje skaner oraz kopiarkę, dzięki czemu nie trzeba organizować miejsca dla trzech osobnych urządzeń (w dalszej części artykułu znajdzie się jej mniejsza siostra, dla użytkowników, którzy nie chcą 3w1). Jej wymiary wynoszą 360 x 264 x 197 mm i jest to interesująca propozycja dla osób, które mają ograniczoną przestrzeń, ale potrzebują czegoś więcej niż samej drukarki.

Urządzenie zostało przygotowane przede wszystkim do dokumentów czarno-białych. Prędkość drukowania sięga 20 stron na minutę, więc przygotowanie większego zestawu materiałów nie powinno trwać długo. Zastosowanie tonera w proszku jest natomiast korzystne dla osób drukujących nieregularnie, ponieważ toner nie wysycha podczas dłuższych przerw w pracy tak jak atrament. Warto jednak pamiętać, że M140w nie służy do kolorowego druku.

Drukarka obsługuje Wi-Fi oraz aplikację HP Smart. Pozwala ona sterować urządzeniem z telefonu, a także korzystać z funkcji skanowania i przesyłania dokumentów do urządzeń mobilnych lub wybranych usług. M140w może więc być dobrym rozwiązaniem dla użytkownika, który potrzebuje małego urządzenia wielofunkcyjnego, ale drukuje głównie tekst.

Epson EcoTank L3271

Epson EcoTank L3271 to niewielkie urządzenie wielofunkcyjne dla osób, które oczekują kolorowych wydruków i jednocześnie chcą ograniczyć wydatki związane z atramentem. Model oferuje drukowanie, skanowanie i kopiowanie, dlatego może obsługiwać zarówno zwykłe dokumenty, jak i materiały szkolne, prezentacje czy kolorowe grafiki. Wymiary urządzenia wynoszą 375 x 347 x 179 mm.

Podstawą konstrukcji jest system EcoTank ze zintegrowanymi zbiornikami i atrament uzupełnia się za pomocą butelek, zamiast regularnie wymieniać tradycyjne kartridże. Dla użytkownika, który drukuje często, koszty materiałów eksploatacyjnych mogą dzięki temu być łatwiejsze do kontrolowania. Jak w przypadku innych atramentowych modeli tego typu, warto jednak korzystać z urządzenia regularnie, bo jeśli nie, lepszym wyborem będzie laser.

Epson wyposażył L3271 w Wi-Fi oraz aplikację Epson Smart Panel. Ułatwia ona konfigurację drukarki i przesyłanie materiałów ze smartfona lub tabletu. Model może zainteresować rodziny, uczniów, studentów oraz osoby pracujące z domu, które chcą mieć niewielkie urządzenie z możliwością drukowania w kolorze przy zachowaniu rozsądnych kosztów eksploatacji.

HP LaserJet M110w

HP LaserJet M110w należy do najmniejszych modeli w tym zestawieniu, a jego wymiary to 346 x 189 x 159 mm. Jest to prosta, monochromatyczna drukarka laserowa bez skanera i kopiarki, przygotowana przede wszystkim do szybkiego drukowania dokumentów. Ograniczenie wyposażenia pozwoliło zachować niewielką obudowę, którą można ustawić na małym biurku, półce czy regale.

M110w drukuje z prędkością do 20 stron na minutę, a laserowa technologia dobrze pasuje do użytkowników, którzy nie drukują każdego dnia, lecz chcą mieć urządzenie gotowe wtedy, gdy pojawi się potrzeba wydrukowania umowy, formularza czy materiałów do szkoły. Brak atramentu eliminuje również problem jego wysychania podczas dłuższych przerw.

Model obsługuje Wi-Fi i aplikację HP Smart. Dokument można przesłać bezpośrednio z komputera, smartfona albo tabletu, bez konieczności prowadzenia przewodu pomiędzy urządzeniami. M110w będzie odpowiedni dla osób, które nie potrzebują koloru ani skanowania i szukają przede wszystkim małej drukarki do dokumentów.

Brother DCP-T435W

Brother DCP-T435W to kolorowe urządzenie wielofunkcyjne o wymiarach 390 x 343 x 149 mm. Użytkownik otrzymuje drukowanie, skanowanie i kopiowanie, co jest istotne przy tak niewielkiej wysokości, która nie przekracza 15 cm. Dzięki temu można ustawić je na biurku, regale czy szerszej półce bez zajmowania dużej przestrzeni w pionie. Model drukuje z prędkością do 16 stron na minutę w czerni oraz do 9 stron na minutę w kolorze.

Co ważne, drukarka ta korzysta z systemu dolewania atramentu InkBenefit Plus. Zamiast klasycznych kartridży użytkownik uzupełnia zbiorniki i jest to korzystne przy regularnym drukowaniu większej liczby dokumentów czy materiałów kolorowych. DCP-T435W nie ogranicza się przy tym do samego druku, ponieważ płaski skaner i funkcja kopiowania zwiększają zakres zastosowań w domu lub niewielkim biurze.

Na wyposażeniu znalazło się również Wi-Fi oraz funkcje mobilne, w tym obsługa aplikacji Brother Mobile Connect. Dokumenty można przesyłać bezprzewodowo z komputera, smartfona czy tabletu. Dzięki temu drukarka może zostać ustawiona w miejscu, które nie znajduje się bezpośrednio przy komputerze i nie dominować całej przestrzeni.

Brother HL-L1232W

Brother HL-L1232W jest małą monochromatyczną drukarką laserową o wymiarach 340 x 238 x 189 mm. To model przeznaczony wyłącznie do drukowania, bez skanera i kopiarki, ale coś za coś, bo ograniczony zakres funkcji pozwolił producentowi zastosować prostą konstrukcję, którą można łatwo ustawić nawet na niewielkim biurku, gdzie znajduje się już monitor, komputer i pozostałe wyposażenie.

Laserowa technologia dobrze pasuje do sporadycznego drukowania czarno-białych dokumentów, szczególnie gdy użytkownik nie potrzebuje dodatkowych funkcji, choć prędkość druku do 20 str./min. spokojnie wystarczy do bardziej wymagających scenariuszy. HL-L1232W może więc znaleźć zastosowanie w domu, akademiku czy niewielkim stanowisku pracy, gdzie najważniejsza jest możliwość szybkiego przygotowania tekstu.

Urządzenie obsługuje dwupasmowe Wi-Fi i współpracuje z rozwiązaniami mobilnymi, takimi jak Brother Mobile Connect, Apple AirPrint oraz Mopria. Pozwala to drukować bezpośrednio z kompatybilnego telefonu lub tabletu, bez konieczności podłączania drukarki przewodem do komputera.

HP Smart Tank 580

HP Smart Tank 580 to kolorowe urządzenie wielofunkcyjne o wymiarach 435 x 362 x 157 mm, wyposażone w system zbiorników uzupełnianych atramentem z butelek. Model oferuje drukowanie, skanowanie i kopiowanie, dlatego może obsługiwać potrzeby całej rodziny, a także zadania związane z pracą zdalną. Szerokość obudowy jest większa niż w przypadku najmniejszych drukarek laserowych, ale niska konstrukcja ułatwia ustawienie sprzętu pod półką lub w miejscu z ograniczoną przestrzenią w pionie.

Zastosowany system zbiorników został przygotowany z myślą o większych nakładach wydruków. Zamiast regularnie wymieniać kartridże użytkownik dolewa atrament z butelek, co przekłada się na niższy koszt drukowania przy dużej liczbie stron, a tym samym wyższy próg wejścia w cenie, może być dość szybko zniwelowany. Smart Tank 580 będzie tym samym interesującą opcją dla gospodarstw domowych, w których drukuje się regularnie dokumenty, materiały edukacyjne oraz kolorowe grafiki.

Drukarka oferuje również Wi-Fi oraz obsługę aplikacji HP Smart. Za jej pomocą można sterować urządzeniem ze smartfona, drukować, skanować oraz przesyłać dokumenty. Jest to propozycja dla osób, które potrzebują większej funkcjonalności niż zapewnia prosta drukarka laserowa, ale nadal chcą korzystać z urządzenia o stosunkowo kompaktowej konstrukcji.

Ranking małych drukarek 2026 – podsumowanie

Wybierając małą drukarkę, warto zacząć od określenia sposobu jej użytkowania oraz miejsca, w którym ma stanąć. Kompaktowe wymiary mogą być najważniejszym argumentem przy małym biurku, ale nie powinny przesłaniać innych parametrów. Niewielka konstrukcja może należeć zarówno do prostej drukarki laserowej przeznaczonej do czarno-białych dokumentów, jak i wielofunkcyjnego modelu atramentowego ze skanerem, kopiarką, drukiem dwustronnym czy automatycznym podajnikiem dokumentów.

Jeśli potrzebujesz prostej i niedrogiej drukarki do domu, warto zwrócić uwagę na modele Canon PIXMA TS4150i, TS6550i oraz TS7550i. Każdy z nich oferuje niewielką obudowę i podstawowy zestaw funkcji potrzebnych podczas codziennego korzystania z drukarki. TS7550i jest przy tym najbardziej rozbudowanym modelem z tej trójki, ponieważ wyposażono go dodatkowo w automatyczny podajnik dokumentów.

Kupując drukarkę Canon, możesz otrzymać dodatkowo cashback. W promocji biorą udział m.in. opisane tu modele Canon PIXMA TS4150i, na który przysługuje 40 zł zwrotu, TS6550i z cashbackiem w wysokości 50 zł oraz TS7550i, za który otrzymasz 100 zł. Dodatkowo w przypadku każdego z tych modeli możesz zgarnąć kolejne 20 zł za napisanie opinii o zakupionym produkcie. Promocja trwa do 15 listopada 2026 roku, a zakup należy zarejestrować w ciągu 30 dni od jego dokonania.

Osoby drukujące dużo materiałów, również kolorowych, powinny natomiast zainteresować się modelami z dolewanym atramentem. Canon PIXMA G3470, Epson EcoTank L3271, Brother DCP-T435W oraz HP Smart Tank 580 wykorzystują zbiorniki uzupełniane za pomocą butelek. Tego typu konstrukcje są przeznaczone przede wszystkim dla użytkowników regularnie drukujących większą liczbę stron.

Jeżeli najważniejsze są czarno-białe dokumenty i prostota obsługi, dobrym kierunkiem będzie mała drukarka laserowa, na przykład HP LaserJet M110w albo Brother HL-L1232W. Użytkownicy, którzy oprócz drukowania potrzebują również kopiowania i skanowania, mogą sięgnąć po wielofunkcyjny HP LaserJet M140w.

Sekcja FAQ – Na co zwracać uwagę przy wyborze małej drukarki do domu?

Rozmiar jest jednym z podstawowych parametrów, jeśli drukarka ma trafić do małego mieszkania, akademika, domowego biura czy na biurko z ograniczoną ilością wolnego miejsca. Nie warto jednak wybierać urządzenia wyłącznie na podstawie szerokości, wysokości i głębokości obudowy. Przed zakupem trzeba sprawdzić również zastosowaną technologię druku, ponieważ ma ona bezpośredni wpływ na rodzaj przygotowywanych materiałów, częstotliwość korzystania z urządzenia oraz późniejsze koszty.

Modele atramentowe są zazwyczaj bardziej uniwersalne i pozwalają drukować dokumenty i grafiki w kolorze. Drukarki laserowe najlepiej odnajdują się natomiast przy tekstach i materiałach monochromatycznych. Jeżeli urządzenie ma służyć przede wszystkim do umów, faktur czy materiałów szkolnych drukowanych w czerni, laser może być odpowiednim wyborem.

Warto także zastanowić się, czy potrzebujemy samej drukarki, czy może urządzenia wielofunkcyjnego. Skaner i kopiarka mogą przydać się wtedy, gdy trzeba szybko zeskanować podpisaną umowę, wykonać kopię dokumentu albo powielić materiały szkolne. Przy większej liczbie dokumentów znaczenie może mieć automatyczny druk dwustronny, bo dupleks pozwala zadrukować obie strony arkusza bez ręcznego odwracania papieru. Jeszcze większą wygodę może zapewnić ADF, czyli automatyczny podajnik dokumentów, szczególnie podczas skanowania lub kopiowania wielu stron. Trzeba jednak pamiętać, że dodatkowe mechanizmy zajmują miejsce, dlatego najmniejsze drukarki zazwyczaj mają bardziej podstawowe wyposażenie.

Istotna jest również komunikacja. Wi-Fi pozwala ustawić drukarkę w dogodnym miejscu bez konieczności prowadzenia przewodu USB od komputera. W niewielkim mieszkaniu czy pokoju może to mieć duże znaczenie, ponieważ ogranicza liczbę przewodów przy stanowisku pracy. Warto sprawdzić także obsługę Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Mopria oraz aplikacji producenta. Dzięki takim rozwiązaniom można wysłać dokument bezpośrednio ze smartfona lub tabletu, bez przenoszenia pliku na komputer.

Przed zakupem trzeba również przeanalizować koszty eksploatacji. Tania i bardzo mała drukarka nie zawsze będzie tania w użytkowaniu, szczególnie jeśli korzysta z niewielkich i drogich kartridży. Przy sporadycznym drukowaniu nie będzie to istotnym problemem, ponieważ zużycie materiałów pozostanie niewielkie. Jeżeli jednak drukarka ma pracować regularnie, warto rozważyć droższe w zakupie urządzenie ze zbiornikami na atrament, takie jak Canon PIXMA G3470. W przypadku większych nakładów początkowo droższy model może się po prostu szybko zwrócić w niższej cenie eksploatacji.

Mała drukarka atramentowa czy laserowa do domu? Którą wybrać?

Nie ma jednej technologii, która będzie odpowiednia dla każdego użytkownika. Przy wyborze pomiędzy małą drukarką atramentową a laserową należy przede wszystkim uwzględnić rodzaj materiałów, które będą drukowane, częstotliwość korzystania ze sprzętu oraz potrzebne funkcje. Obie technologie są dostępne w kompaktowych obudowach, dlatego gabaryty nie powinny być jedynym argumentem podczas zakupu.

Drukarka laserowa będzie odpowiednia przede wszystkim dla osób, które drukują tekst i nie potrzebują koloru. Technologia laserowa dobrze radzi sobie z dokumentami, a toner w proszku nie wysycha podczas dłuższego postoju. Jeśli urządzenie zostanie odłożone na kilka tygodni, użytkownik nie musi martwić się o zaschnięty atrament w głowicy. Z tego powodu niewielkie modele laserowe mogą dobrze pasować do osób, które korzystają z drukarki tylko wtedy, gdy pojawia się konkretna potrzeba.

Atramentówka będzie bardziej wszechstronna, jeśli na wydrukach ma pojawiać się kolor. Tego typu urządzenia mogą obsługiwać fotografie, prezentacje, grafiki, materiały dla dzieci, zaproszenia oraz dokumenty zawierające kolorowe elementy. W domu, gdzie z drukarki korzystają różni użytkownicy, taka uniwersalność może być ważniejsza od maksymalnej szybkości drukowania czarno-białego tekstu.

Ostateczny wybór powinien więc wynikać z rzeczywistych potrzeb. Mała drukarka laserowa będzie pasować do użytkownika skupionego na czarno-białych dokumentach i nieregularnym drukowaniu. Model atramentowy będzie bardziej odpowiedni dla osób, które potrzebują koloru i wszechstronności. A w zależności od potrzeb, mogą wybrać albo drukarkę na klasyczne kartridże, albo w system na dolewane tusze.