Rewolucja w myciu podłóg trafia do Polski. Roborock debiutuje z technologią mopa rolkowego i rusza w trasę pop-upów

Oba roboty niektórzy mogli już zobaczyć podczas targów IFA w Berlinie, ale dopiero teraz będą dostępne w Polsce. Wyróżniają się one smukłą obudową o wysokości zaledwie 8,98 cm. Niska konstrukcja jest możliwa dzięki chowanemu modułowi nawigacji RetractSense LiDAR, co czyni je jednymi z najniższych robotów z mopem rolkowym na rynku, zdolnymi do wjechania pod większość domowych mebli.

Saros 20 Flow Complete – potężne ssanie, pokonywanie przeszkód i wysoka higiena

Sztandarowy model Roborock Saros 20 Flow Complete łączy możliwości, które znamy już z flagowej linii Saros z technologią mopa rolkowego SpiraFlow 2.0. Pożegnajmy pady, które tylko rozcierają brud po podłodze. Ten nowy mop obraca się z prędkością do 240 obrotów na minutę przy nacisku 15 N, a 16 dysz ciśnieniowych stale dostarcza na rolkę świeżą wodę w trakcie całego cyklu sprzątania, by faktycznie myć podłogę i pozostawiać ją idealnie czystą.

Jeśli chodzi o specyfikację, Roborock naprawdę się postarał. Robot oferuje nam astronomiczną moc ssania na poziomie 36 000 Pa, co przekłada się na dokładne sprzątanie różnorodnych powierzchni, w tym nawet gęstych dywanów. Z racji, że w domu nikt nie ma perfekcyjnego porządku, a nasze podłogi nie wyglądają tak, jak w katalogach, producent dodał technologię Reactive AI wspieraną przez system RetractSense LiDAR, które rozpoznają ponad 300 rodzajów domowych przeszkód.

Jeśli macie progi i niskie stopnie, tym też nie trzeba się przejmować, o ile nie przekraczają 8,8 cm wysokości. Za pokonywanie ich odpowiada system AdaptiLift Traverse 3.0. Po skończonym sprzątaniu urządzenie wraca do stacji dokującej, gdzie mop rolkowy jest myty wodą o temperaturze aż 100°C, potem suszony i przygotowany na kolejne sprzątanie. Stacja nawet automatycznie dozuje detergent.

Warto dodać, że model ten uzyskał oficjalny certyfikat „Allergy Friendly” przyznawany przez European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF), co stanowi istotny argument dla domowników zmagających się z alergiami.

Qrevo Edge 2 Flow – technologia rodem z topowej serii w przystępnej cenie

Jeśli zaś szukacie innowacyjnego mopowania, ale wasz budżet jest mniejszy, to świetnym rozwiązaniem będzie model Roborock Qrevo Edge 2 Flow. Urządzenie przenosi system ciśnieniowego mopa rolkowego SpiraFlow 2.0 do popularnej linii Qrevo, znacznie przyjaźniejszej dla portfela.

Robot oferuje moc ssania na poziomie 35 000 Pa oraz podwójny system chroniący przed zaplątywaniem włosów Dual Anti-Tangle. Jeśli macie w domu zwierzaki, to rozwiązanie jest nieocenione. By dobrze radzić sobie z kątami i przestrzeniami przy listwach, dodano moduł Edge-Adaptive, który dynamicznie zwiększa zasięg mopa oraz szczotki bocznej przy krawędziach, listwach przypodłogowych i narożnikach. Dołączona wielofunkcyjna stacja dokująca automatycznie uzupełnia wodę i pozwala na zbieranie kurzu do zamkniętego worka nawet przez 65 dni bez konieczności ingerencji użytkownika.

Przetestuj na żywo i wygraj robota. Trasa pop-upów w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie

Premierze serii Flow towarzyszy trasa interaktywnych stref rynkowych, w których będziemy mogli wziąć udział w wyzwaniach czyszczących, zagrać w gry z nagrodami (do zgarnięcia są m.in. roboty sprzątające, odkurzacze pionowe i vouchery) oraz zasięgnąć rady ekspertów, którzy pomogą dobrać sprzęt do naszych potrzeb.

Strefy marki zagoszczą w trzech centrach handlowych:

Warszawa: Westfield Mokotów – od 22 do 24 października.

Wrocław: Westfield Wroclavia – od 29 do 31 października.

Kraków: Galeria Bonarka – od 5 do 7 listopada.

Na odwiedzających czekać będą nie tylko nowe roboty z serii Flow, ale również odkurzacze pionowe z serii F25 (w tym F25 Ultra Steam Gen 2 i F25 Pro Turbo) oraz prawdziwa gratka inżynieryjna, czyli Roborock Saros Rover – zaprezentowany na IFA koncept robota potrafiącego pokonywać i czyścić schody. Podczas każdego z wydarzeń pierwszych pięciu użytkowników będzie mogło zakupić model Saros 20 Complete w promocyjnej cenie 3299 zł za pośrednictwem serwisu Allegro.

Przedsprzedażowa promocja potrwa do końca listopada

Jeśli nie będziecie mieli okazji wybrać się na pop-upy, to nie martwcie się, również w sieci i sklepach stacjonarnych będziecie mogli kupić te modele i to w obniżonych cenach. Czas na skorzystanie z promocji macie do końca listopada: