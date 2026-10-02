Różowa wstążka i ikoniczna pancerność. Zobaczcie wyjątkową edycję kultowego G-Shocka

To już czwarty w historii marki zegarek stworzony z myślą o wsparciu ogólnoświatowej kampanii różowej wstążki. Cały projekt powstał jako wyraz realnego zaangażowania marki Casio w pomoc organizacjom medycznym oraz inicjatywom promującym profilaktykę, wczesne wykrywanie i leczenie raka piersi. Efektem tego połączenia jest sprzęt, który z jednej strony zachwyca delikatniejszą estetyką, a z drugiej – wciąż pozostaje pełnoprawnym, niezniszczalnym narzędziem do zadań specjalnych.

Pastelowy styl i wyjątkowy detal z przesłaniem

Nowy wariant natychmiast przyciąga wzrok swoją delikatną kolorystyką, pozornie całkowicie niepasującą do G-Schocka. Projektanci postawili na jednolitą, pastelowo-różową paletę barwną, która pokrywa całą kopertę, tarczę oraz pasek urządzenia. Wygląda to niezwykle lekko, dzięki czemu ten model sprawdzi się dobrze zarówno w codziennych, miejskich stylizacjach, jak i sportowym outfitcie.

Mimo tak wyrazistego designu, najbardziej poruszający detal skrywa się na samej tarczy. Na małej, pomocniczej tarczy tarczowej zlokalizowanej na godzinie 9 umieszczono subtelną wskaźnikową maseczkę w kształcie różowej wstążki. Ten mały akcent nawiązuje bezpośrednio do symbolu walki z nowotworem piersi i przypomina o tym, jak kluczowa w naszym codziennym życiu jest regularna profilaktyka zdrowotna.

By zachować pełną spójność całego projektu, zegarek dostarczany jest w specjalnie zaprojektowanym opakowaniu, stworzonym z myślą o tegorocznej edycji inicjatywy Różowej Wstążki.

Odchudzona konstrukcja, by pasowało każdemu

Pod względem konstrukcji i gabarytów, model GMAS2100PR-4A bazuje na doskonale znanej i cenionej na rynku serii GMA-S2100. To nieco mniejsza, smuklejsza wersja kultowego „CasiOka” (z charakterystycznym, ośmiokątnym bezelem), stworzona z myślą o osobach poszukujących zwartej i lekkiej formy na drobniejszy nadgarstek. Koperta ma wymiary 46,2 x 42,9 x 11,2 mm, a całe urządzenie waży zaledwie 41 gramów. Zegarek jest więc tak lekki, że po kilku minutach można całkowicie zapomnieć o jego obecności na ręce.

Zalety nowej konstrukcji sięgają jednak znacznie głębiej niż tylko do samych wymiarów. W reakcji na rosnącą świadomość ekologiczną, Casio zastosowało do produkcji kluczowych elementów paska oraz bezela nowoczesne żywice pochodzenia biologicznego. Pozwala to ograniczyć ślad węglowy bez najmniejszego kompromisu w kwestii trwałości.

Wewnątrz obudowy pracuje z kolei zintegrowany moduł chroniony przez opatentowaną strukturę Carbon Core Guard. Wzmocnienie wnętrza włóknem węglowym gwarantuje, że zegarek zachowuje wzorcową dla marki G-Shock odporność na wstrząsy, upadki oraz wibracje. Dopełnieniem całości jest tarcza chroniona wytrzymałym szkłem mineralnym.

Delikatny tylko z zewnątrz

Choć wygląd zegarka sugeruje subtelność, pod pastelową powłoką bije serce prawdziwego, wielozadaniowego czasomierza. Model oferuje hybrydowe, analogowo-cyfrowe wskazanie czasu, połączone z imponującym zestawem funkcji użytkowych. Dostajemy więc obsługę aż 31 stref czasowych oraz 48 głównych miast na całym świecie. Stoper mierzący czas z dokładnością do 1/100 sekundy oraz 24-godzinny timer odliczający czas wspak, a żeby to wszystko wygodnie odczytywać, nie zabrakło diody podświetlającej zarówno analogową tarczę, jak i cyfrowy wyświetlacz. Nie trzeba jednak jej uruchamiać, bo analogowe wskazówki pokryto specjalną masą luminescencyjną, ułatwiającą odczyt godziny przy słabym oświetleniu.

Zegarek napędzany jest przez dwie standardowe baterie SR726W, które według zapewnień producenta gwarantują bezobsługowe działanie przez około trzy lata. Po tym czasie wymiana baterii też nie będzie problemem. Oczywiście nie zabrakło też klasycznej wodoszczelności do 200 metrów, więc w zegarku bez problemu możemy pływać, uprawiać sport na świeżym powietrzu i nurkować. Nic się z nim nie stanie.

Ile kosztuje ten wyjątkowy model?

Połączenie pięknego celu, ekologicznych materiałów, pastelowego stylu i legendarnej trwałości G-Shocka zostało wycenione na bardzo rozsądnym poziomie. Oficjalną cenę katalogową modelu Casio G-Shock GMAS2100PR-4A ustalono na kwotę 110 dolarów (co w przeliczeniu daje około 420-450 złotych bez uwzględnienia dodatkowych podatków). To w zasadzie standardowy poziom jak na G-Shocka, choć tym razem mamy poważniejsze przesłanie i subtelniejszy design, który z pewnością przypadnie do gustu zwłaszcza damskiej części klientów Casio.

Źródło: Casio