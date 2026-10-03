Siedmioosiowy manipulator w otchłani Morza Południowochińskiego. Chiński robot roboczy schodzi na 4500 metrów

Jednostka, która 28 września opuściła port Weihai w prowincji Szantung, bierze udział we wspólnej ekspedycji z lokalną filią Harbińskiego Instytutu Technologii, mającej na celu przetestowanie pełnego systemu w warunkach rzeczywistych i przeniesienie technologii ze stadium laboratoryjnego do bezpośrednich zastosowań przemysłowych.

Kluczowym elementem wyposażenia pojazdu jest opracowany w Chinach siedmioosiowy wielofunkcyjny manipulator hydrauliczny. Konstrukcja maszyny wymagała pokonania ponad 30 barier inżynieryjnych związanych z ekstremalnym ciśnieniem hydrostatycznym, w tym stworzenia wysokociśnieniowych uszczelnień, napędu o wysokiej mocy, długodystansowych łączy komunikacji podwodnej oraz multimodalnej nawigacji autonomicznej.

Spektrum przewidzianych zadań obejmuje obsługę podwodnej infrastruktury naftowo-gazowej, inspekcje rurociągów, pobieranie próbek naukowych, operacje ratownicze oraz poszukiwanie surowców mineralnych na dnie morza.

Wdrożenie nowego robota wpisuje się w systematyczną rozbudowę chińskiej floty pojazdów zdalnie sterowanych (ROV) oraz autonomicznych aparatów podwodnych (AUV). W 2025 roku chiński robot Haiqin klasy 6000 m osiągnął na Morzu Południowochińskim głębokość 4140 metrów, realizując skoordynowane misje biologiczno-osadowe wraz z głębinowym pojazdem Haidou-1.

W bieżącym roku statek wiertniczy Mengxiang pozyskał próbki bazaltu z głębokości 5000 metrów, podczas gdy asystujące mu dwa aparaty ROV przepracowały łącznie ponad 358 godzin na głębokości około 4000 metrów. Równolegle Chińska Służba Geologiczna opublikowała w kwietniu bazę danych geochemicznych z ponad 10 000 stacji pomiarowych na wodach wschodnich, mapując złoża żelaza, manganu, miedzi oraz pierwiastków ziem rzadkich, w tym konkrecji polimetalicznych.

Rozwój technologii głębinowych niesie również bezpośrednie implikacje militarne w sferze bezpieczeństwa morskiego, rozpoznania dna, detekcji celów i zwalczania min. Postępy te idą w parze z badaniami nad rojami podwodnymi: 29 sierpnia zespół z Północno-Zachodniego Uniwersytetu Politechnicznego oraz firmy Xian Tianhe Maritime Technologies przeprowadził w basenie o wymiarach 50 na 20 metrów test formacji złożonej ze 116 niewielkich autonomicznych pojazdów AUV.

Rój poruszał się bez ingerencji człowieka przez 34 minuty na dystansie 500 metrów, ustanawiając rekord Guinnessa pod względem liczby jednocześnie operujących jednostek autonomicznych. Połączenie koordynacji rojów z ciężkimi manipulatorami głębinowymi ilustruje konsekwentną strategię zyskiwania pełnej autonomii operacyjnej na najtrudniej dostępnych akwenach planety.