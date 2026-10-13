Smartfony doszły do ściany? W 2026 roku wyścig przenosi się z aparatów i procesorów na baterię i sztuczną inteligencję

W 2026 roku ten mechanizm zaczyna się wyczerpywać. Nie dlatego, że smartfony przestały się rozwijać. Najnowsze konstrukcje są szybsze i robią lepsze zdjęcia niż poprzednicy. Problem w tym, że dla przeciętnego użytkownika telefon sprzed dwóch lub trzech lat nadal otwiera aplikacje natychmiast, nagrywa bardzo dobre wideo i bez problemu radzi sobie z codziennymi zadaniami.

Rynek doszedł więc nie tyle do technologicznej ściany, ile do punktu malejących korzyści. Kolejne kilkanaście procent wydajności procesora coraz rzadziej zmienia sposób korzystania z urządzenia. Dodatkowe godziny pracy bez ładowarki albo funkcja AI, która rzeczywiście oszczędza czas, mogą być za to odczuwalne każdego dnia.

Użytkownicy coraz rzadziej widzą powód, żeby zmieniać telefon

Najlepszym dowodem nie są benchmarki, lecz zachowanie kupujących. Counterpoint Research wskazuje, że globalny cykl wymiany smartfonów zbliża się do czterech lat. Producent nie konkuruje więc już wyłącznie z tegorocznym modelem rywala. Konkuruje również z trzyletnim telefonem, który nadal działa wystarczająco dobrze.

GSMA pokazuje jeszcze ciekawszą rzecz. W badaniu konsumenckim żywotność baterii była ważna przy kolejnym zakupie dla 96 proc. respondentów, trwałość dla 94 proc., a bezpieczeństwo danych dla 93 proc. Funkcje AI wskazało 67 proc. badanych. Hierarchia potrzeb użytkownika nie zawsze wygląda zatem tak samo jak prezentacja podczas premiery nowego flagowca.

Aparaty nadal się rozwijają, ale same megapiksele już nie wystarczą

Twierdzenie, że producenci odpuścili rozwój aparatów, byłoby nieprawdziwe. Apple w iPhonie 18 Pro zastosował główny aparat 48 MP ze zmienną przysłoną. Google w Pixelu 11 zwiększył sensor główny, a w modelach Pro przebudował również teleobiektyw. Samsung w Galaxy S26 Ultra nadal wykorzystuje matrycę 200 MP, ale zwiększył otwór przysłony i rozwija fotografię nocną.

Zmienia się jednak charakter tego wyścigu. Jeszcze kilka lat temu prostym argumentem sprzedażowym była liczba megapikseli albo obiektywów. Dziś jakość zdjęcia coraz mocniej zależy od całego łańcucha: sensora, optyki, procesora sygnału obrazu i algorytmów analizujących scenę.

Google jest tu dobrym przykładem. Tensor G6 w Pixelu 11 odpowiada nie tylko za wydajność, lecz także za przetwarzanie obrazu, szybszy tryb nocny i obliczenia modeli Gemini wykonywane na urządzeniu. Apple podobnie łączy A20 Pro z fotografią obliczeniową i lokalnymi modelami AI. Granica między „aparatem” a „sztuczną inteligencją” zaczyna się więc zacierać.

Procesor przestał być gwiazdą specyfikacji

Wydajność nadal rośnie. A20 Pro w iPhonie 18 Pro powstaje w procesie 2 nm i ma znacznie mocniej rozbudowaną część odpowiedzialną za obliczenia neuronowe. Samsung w Galaxy S26 Ultra podkreśla wzrost wydajności NPU, natomiast Qualcomm projektuje najnowsze platformy Snapdragon z myślą o agentach AI działających bezpośrednio na urządzeniu.

To charakterystyczna zmiana języka branży. Kiedyś nowy układ reklamowano przede wszystkim tym, o ile szybciej uruchamia grę lub renderuje grafikę. Dziś równie ważne są NPU, lokalne modele, przetwarzanie obrazu i efektywność energetyczna.

Google podaje, że Tensor G6 wykonuje zadania AI na urządzeniu do 3,5 raza szybciej, zużywając przy tym do 3,5 raza mniej energii. Niezależnie od laboratoryjnych wartości kierunek jest czytelny: liczy się już nie tylko moc obliczeniowa, lecz również to, ile użytecznej pracy telefon wykona z jednego wata energii.

Najbardziej praktyczna rewolucja dzieje się w bateriach

Przez lata pojemność akumulatorów w dużych smartfonach obracała się w okolicach 4500–5000 mAh. Rosły ekrany, moc procesorów i możliwości aparatów, a bateria często pozostawała niemal w tym samym miejscu. Producenci nadrabiali szybszym ładowaniem i optymalizacją oprogramowania.

Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać. OnePlus 15 korzysta z baterii Silicon NanoStack o pojemności 7300 mAh. OPPO Find X9 Pro ma 7500 mAh, a HONOR Magic8 Pro 7100 mAh. Co ważne, nie są to urządzenia przypominające grubością powerbank. Wzrost pojemności umożliwiają między innymi anody z większym udziałem krzemu.

Krzem może magazynować znacznie więcej litu niż tradycyjny grafit, ale ma również istotną wadę: podczas pracy mocno zmienia objętość. Utrudnia to zachowanie trwałości ogniwa. Dlatego współczesne rozwiązania opierają się na strukturach krzemowo-węglowych, które mają łączyć większą gęstość energii z odpowiednią stabilnością. To nie tylko hasło marketingowe producentów telefonów — rozwój kompozytowych anod krzemowo-węglowych jest obecnie jednym z aktywnie badanych kierunków technologii akumulatorów litowo-jonowych.

To może być jedna z najbardziej odczuwalnych zmian najbliższych lat. Użytkownik nie musi zauważyć różnicy pomiędzy dwoma procesorami dzielonymi kilkunastoma procentami w benchmarku. Zauważy natomiast, że wieczorem telefon nadal ma kilkadziesiąt procent baterii.

Trend nie jest jeszcze jednolity. Galaxy S26 Ultra nadal ma baterię 5000 mAh, a Apple mocno stawia również na efektywność układu i całego systemu. Rynek idzie kilkoma drogami jednocześnie, ale presja na dłuższy realny czas pracy jest wyraźna.

AI ma być nowym powodem do wymiany telefonu

Drugim polem rywalizacji jest sztuczna inteligencja. Według Counterpoint Research smartfony zdolne do obsługi generatywnej AI mają w 2026 roku odpowiadać za około 45 proc. globalnych dostaw. Jednocześnie firma zwraca uwagę na paradoks: GenAI stała się już standardem w droższych urządzeniach, ale nadal nie daje większości konsumentów wystarczająco mocnego powodu do wymiany telefonu.

Producenci próbują to zmienić. Google rozwija Gemini jako system coraz głębiej osadzony w Pixelu. Kierunek ten był widoczny już w modelu Samsung Galaxy S25 Ultra (https://www.morele.net/kategoria/smartfony-280/,,,,,,,,0,,,,60101O2229827/1/) , w którym funkcje Galaxy AI stały się jednym z istotnych elementów codziennej obsługi urządzenia. Apple w iOS 27 stawia na Siri wykorzystującą osobisty kontekst i zawartość ekranu.

Apple w iOS 27 stawia na Siri wykorzystującą osobisty kontekst i zawartość ekranu. Qualcomm opisuje natomiast nową generację platform mobilnych jako fundament dla „agentic AI” – systemów, które nie tylko odpowiadają na pytanie, ale potrafią wykonywać wieloetapowe zadania.

Jeżeli ta wizja zadziała, AI przestanie być osobną funkcją i stanie się warstwą całego systemu. Zamiast ręcznie znaleźć wiadomość z adresem, skopiować go i otworzyć mapy, asystent będzie mógł rozpoznać kontekst i wykonać kolejne czynności. Zamiast przeszukiwać galerię, znajdzie dokument po jego treści. To znacznie bardziej przekonująca perspektywa niż kolejny filtr do zdjęć.

Problem polega na tym, że między demonstracją na scenie a niezawodnym działaniem na milionach urządzeń nadal istnieje duża różnica. Dostępność funkcji zależy od języka i regionu, część usług korzysta z chmury, a modele AI potrafią się mylić. W 2026 roku sztuczna inteligencja jest więc jednocześnie najważniejszym kierunkiem rozwoju smartfonów i technologią, która wciąż musi udowodnić swoją codzienną wartość.

Co z tego wynika dla kupującego?

Coraz mniej sensu ma kupowanie telefonu według jednej liczby w specyfikacji. Aparat 200 MP nie musi robić lepszych zdjęć od aparatu 50 MP. Najwyższy wynik w benchmarku nie gwarantuje najlepszego czasu pracy. Sama etykieta „AI Phone” również niewiele znaczy, jeśli najciekawsze funkcje nie działają w języku, którego używamy.

Przeglądając telefony w Morele.net, warto więc patrzeć szerzej: na czas pracy, długość wsparcia aktualizacjami, jakość aparatów w niezależnych testach, szybkość ładowania, dostępność funkcji AI w Polsce oraz to, czy urządzenie rzeczywiście rozwiązuje problem, którego poprzedni telefon nie potrafił rozwiązać.

Dobrym przykładem jest segment flagowych smartfonów Samsung (dostępnych pod tym linkiem: https://www.morele.net/kategoria/smartfony-280/,,,,,191,,,0,,,,/1/) . Kolejne generacje nadal rozwijają aparaty, ekrany i wydajność, ale coraz większą część komunikacji zajmują dziś funkcje Galaxy AI, energooszczędność oraz rozwiązania łączące sprzęt z oprogramowaniem. To dobrze pokazuje zmianę zachodzącą na całym rynku.

Różnica cenowa pomiędzy dobrym modelem ze średniej półki a urządzeniem premium potrafi być ogromna, podczas gdy różnica w szybkości komunikatora, przeglądarki czy aplikacji bankowej – praktycznie niezauważalna. Dopłata powinna więc wynikać z konkretnych potrzeb: lepszego aparatu, mocniejszego układu do gier, długiego wsparcia, większej baterii czy funkcji, z których rzeczywiście będziemy korzystać.

Smartfon nie umarł. Po prostu przestał imponować samymi cyframi

Rynek smartfonów nie zatrzymał się w miejscu. W 2026 roku nadal dostajemy szybsze układy, większe sensory, lepsze teleobiektywy i jaśniejsze ekrany. Zmieniło się coś innego: dojrzałość urządzeń sprawiła, że tradycyjne ulepszenia coraz trudniej odczuć bez bezpośredniego porównania.

Dlatego kolejna faza wyścigu może być mniej efektowna w tabelce ze specyfikacją, ale ważniejsza w codziennym użytkowaniu. Telefon ma działać dłużej, zużywać mniej energii, lepiej rozumieć kontekst i wykonywać więcej zadań bez angażowania użytkownika.

Być może największą innowacją nie będzie więc kolejny rekord megapikseli ani benchmarku. Może nią być moment, w którym po całym dniu nie szukamy ładowarki – albo kiedy telefon sam wykona kilka czynności, które wcześniej wymagały kilku aplikacji.

Jeżeli producenci rzeczywiście to osiągną, okaże się, że smartfony wcale nie doszły do ściany. Po prostu skończył się etap, w którym postęp dało się zmierzyć jedną prostą liczbą.

Artykuł sponsorowany