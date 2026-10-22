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Streaming stanie się luksusem. Netflix znów podrożeje

Joanna Marteklas
22.10.2026|3 min
Jeśli wydawało wam się, że ostatnie zmiany cenników platform streamingowych wyczerpały limit cierpliwości widzów, to się myliliście i to srogo. Choć Netflix stosunkowo niedawno podniósł ceny subskrypcji, to nie była ostatnia taka zmiana i wkrótce czekają nas kolejne, zapewne równie dotkliwe.
Streaming stanie się luksusem. Netflix znów podrożeje
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Przy okazji prezentacji wyników finansowych za trzeci kwartał 2026 roku władze Netflixa wprost zapowiedziały, że zamierzają regularnie i konsekwentnie zmieniać swoje cenniki na globalnych rynkach. Oznacza to, że kolejna fala podwyżek w Polsce jest jedynie kwestią czasu.

Analizując strategię rynkową oraz rosnące koszty produkcji treści, trudno więc oczekiwać jakiejkolwiek stabilizacji cenowej. Platformy, po latach agresywnej walki o liczbę subskrybentów, przeszły do fazy bezwzględnej optymalizacji zysków, co bezpośrednio uderza w portfele użytkowników. Najsmutniejsze jest jednak to, że historia pokazała, iż to zapewne zadziała.

Netflix nie ukrywa planów – „poprawa monetyzacji” to po prostu droższe abonamenty

Dla przypomnienia, aktualny cennik Netflixa w Polsce obowiązuje od maja. Koszt planu Podstawowego wzrósł wówczas z 33 do 37 złotych miesięcznie, wariant Standard podskoczył z 49 do 55 złotych, natomiast za topowy pakiet Premium przyszło nam zapłacić 75 złotych zamiast dotychczasowych 67 złotych. Wyższa stawka dotknęła także osoby współdzielące konto poza gospodarstwem domowym – dopłata za dodatkowego użytkownika wzrosła z 13 do 16 złotych miesięcznie. W tym roku zaliczyliśmy więc naprawdę solidne zmiany w cenniku.

Niestety, na tym nie koniec, co Netflix sam zapowiedział w oficjalnym liście skierowanym do akcjonariuszy, stanowiącym podsumowanie wyników za trzeci kwartał 2026 roku. Tam zarząd firmy sformułował swoje cele bez zbędnego owijania w bawełnę. Głównym założeniem biznesowym pozostaje dalszy rozwój platformy połączony z intensywną „poprawą monetyzacji”. W języku korporacyjnym oznacza to bezpośrednio okazjonalne, lecz systematyczne podnoszenie opłat abonamentowych na globalnym rynku. Będzie więc drożej, czy tego chcemy, czy nie.

Pocieszeniem ma być natomiast reorganizacja oferty i nadchodzący do Polski tańszy plan z reklamami. Na innych rynkach platforma skorzystała z okazji i pozbyła się najtańszego planu Podstawowego, stawiając klientów niejako pod ścianą – albo reklamy albo dopłać do wersji Standard.

Oczywiście, tak samo, jak wielokrotnie wcześniej, plan reklamowy też wywołał ogromne kontrowersje już na etapie plotek. Potem został wprowadzony, a Netflix zaliczył znacznie skok przychodów. Podobnie było wcześniej ze współdzieleniem kont. Smutna prawda jest bowiem taka, że stali użytkownicy ponarzekają, ale i tak zapłacą, nowi to samo. Pokazują to zresztą dane.

Przychody Netflixa w Q3 2026 sięgnęły astronomicznej kwoty 12,874 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 11,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, kiedy to raportowano 11,51 miliarda dolarów. Zysk operacyjny przedsiębiorstwa wzrósł do poziomu 4,459 miliarda dolarów, a imponująca marża operacyjna osiągnęła poziom 34,6%. Ostateczny dochód netto zamknięto kwotą 3,664 miliarda dolarów. Te doskonałe wskaźniki finansowe dają kierownictwu platformy wyraźny sygnał: widzowie narzekają na podwyżki, ale ostatecznie z serwisu nie rezygnują. Skoro polityka cenowa przynosi oczekiwane rezultaty biznesowe, to trzeba z tego korzystać.

A jeśli tak, to inne serwisy też to zrobią, bo już od dawna kopiują rozwiązania Netflixa. Widzimy to na przykładzie planu z reklamami, bo Disney+ ubiegnie konkurenta i wprowadzi go u nas już w listopadzie. Na razie nie znamy szczegółów oferty, ani tego, czy pociągnie to jakieś większe zmiany w obecnych planach. Wiemy natomiast, że na tym inspiracja rywalem na pewno się nie skończy. Netflixowi opłaciło się walczyć ze współdzieleniem kont i dodawać reklamy do subskrypcji, więc inni też to zrobili. Netflix planuje cykliczne podwyżki? Inni zapewne też wkrótce zrewidują swoje cenniki.

Nam, użytkownikom, zostanie jedynie wybór – porzucić ulubioną platformę lub zostać, ale płacić coraz więcej.

Źródło: Netflix

Joanna MarteklasJ
Napisane przez

Joanna Marteklas

Redaktor
Zajmuję się tematyką nowych technologii i ich wpływu na codzienne życie. Piszę o cyfrowej kulturze, innowacjach oraz trendach zmieniających sposób, w jaki pracujemy i komunikujemy się ze sobą. Szczególnie interesuje mnie relacja między rozwojem technologii a współczesną popkulturą. W wolnych chwilach zakopuję się w książkach i komiksach — najczęściej w fantastyce i wuxia.
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