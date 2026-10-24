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Tajemniczy obiekt w Drodze Mlecznej emituje fale radiowe od ponad 20 lat. Zagadka wprost z naszej galaktyki

Aleksander Kowal
24.10.2026|3 min
Położony dziesiątki tysięcy lat świetlnych od Ziemi obiekt VT J1906+0849 od dwóch dekad wysyła w przestrzeń kosmiczną zmienne sygnały radiowe. Najpierw gwałtownie pojaśniał, później osłabł, a następnie ponownie zwiększył swoją jasność. Co zaskakujące, nie wykazuje przy tym oznak ekspansji, których astronomowie spodziewaliby się w przypadku wielu podobnych zjawisk. Czym jest więc to zagadkowe źródło?
Tajemniczy obiekt w Drodze Mlecznej emituje fale radiowe od ponad 20 lat. Zagadka wprost z naszej galaktyki
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Zwróciło ono uwagę astronomów w 2017 roku podczas przeglądu nieba prowadzonego za pomocą radioteleskopów Very Large Array. Późniejsza analiza archiwalnych danych wykazała jednak, że jego aktywność rozpoczęła się znacznie wcześniej. Obiekt było widać już w obserwacjach z 2005 roku, natomiast w danych z 1996 roku nie pozostawił wykrywalnego śladu.

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W kolejnych latach jego jasność systematycznie rosła, osiągając maksimum około 2014 roku. Następnie sygnał zaczął słabnąć, co mogło sugerować stopniowe wygasanie zjawiska. Obserwacje z końca 2025 roku przyniosły jednak niespodziewany zwrot: obiekt ponownie pojaśniał. VT J1906+0849 znajduje się co najmniej około 49 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, poza jednym z zewnętrznych ramion spiralnych Drogi Mlecznej. Mimo ogromnej odległości należy do wyjątkowo jasnych przejściowych źródeł radiowych wykrytych w ramach przeglądu VLASS.

Największą zagadką nie jest jednak sama zmienność jasności. Naukowcy zauważyli, że zmienia się również częstotliwość, przy której emisja radiowa osiąga maksimum. W 2019 roku szczyt przypadał na około 1,9 gigaherca, w 2024 roku przesunął się do około 0,8 gigaherca, a w ostatnich miesiącach wzrósł do około 2,2 gigaherca. Takie zachowanie trudno powiązać z prostym scenariuszem, w którym rozszerzająca się chmura materii stopniowo stygnie i rozprasza się w przestrzeni.

Dodatkowo obserwacje nie wykazały wyraźnego powiększania się obszaru emitującego fale radiowe. To istotna wskazówka, ponieważ wiele znanych zjawisk związanych z emisją synchrotronową – powstającą, gdy wysokoenergetyczne elektrony poruszają się w polu magnetycznym – wiąże się z rozszerzaniem wyrzuconej materii.

Jedno z potencjalnych wyjaśnień tej zagadki odnosi się do eksplozji gwiazdy, na przykład nowej. Problem w tym, że wyrzucona podczas takiego zdarzenia materia powinna z czasem się rozszerzać. Inna hipoteza zakłada istnienie mgławicy zasilanej przez pulsar, jednak również ona nie tłumaczy w pełni obserwowanych zmian. Badacze podejrzewają, że źródłem emisji może być zwarty obiekt, taki jak czarna dziura bądź gwiazda neutronowa, który przyciąga materię od towarzyszącej mu gwiazdy. Proces ten, nazywany akrecją, może prowadzić do powstawania silnych wiatrów i strumieni wysokoenergetycznych cząstek.

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Zagadką pozostaje brak wykrywalnego promieniowania rentgenowskiego, którego można by oczekiwać w takim układzie. Możliwe jednak, iż gęsty wiatr materii przesłania promieniowanie pochodzące z jego centralnego obszaru. Naukowcy zwracają uwagę na podobieństwa do układu SS 433, w którym zwarty obiekt wyrzuca materię w postaci potężnych strumieni i gęstego wiatru. Być może kluczem do uzyskania odpowiedzi będą dalsze obserwacje w zakresie fal radiowych, podczerwieni i promieniowania rentgenowskiego.

Źródło: The Astrophysical Journal

Aleksander KowalA
Napisane przez

Aleksander Kowal

Redaktor
Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
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