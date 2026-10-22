Upadki, kurz, woda i ekstremalne warunki. HAMMER pokazuje, jak powinien wyglądać wytrzymały telefon

Przyzwyczailiśmy się do tego, że telefon należy chronić. Kupujemy etui, szkła ochronne i dodatkowe ubezpieczenia, a później i tak nerwowo sprawdzamy, czy ekran przetrwał spotkanie z podłogą. Tymczasem są osoby, dla których takie sytuacje stanowią część zwykłego dnia. Pracownicy budowlani, instalatorzy, mechanicy, leśnicy czy miłośnicy aktywności outdoorowych potrzebują sprzętu, który poradzi sobie w mniej przewidywalnym otoczeniu niż biurko w spokojnym biurze.

Polska marka HAMMER od lat rozwija urządzenia właśnie z myślą o takich użytkownikach. Teraz rozpoczęła kampanię telewizyjną pod hasłem „HAMMER przekracza normy pancerności”, w której pokazuje, że wytrzymałość współczesnego smartfona może oznaczać więcej niż grubą obudowę i odporność na zachlapanie.

Dlaczego warto mieć pancerny telefon?

Łatwo zachwycać się wytrzymałością telefonu, kiedy oglądamy go na sklepowej półce. Znacznie trudniej ocenić ją po kilku miesiącach użytkowania w trudnych warunkach.

Wyobraźmy sobie instalatora, który podczas remontu musi sprawdzić dokumentację techniczną, odebrać połączenie i wykonać zdjęcie instalacji. Telefon ląduje na zakurzonej powierzchni, a chwilę później trafia do kieszeni spodni razem z drobnymi zanieczyszczeniami. Na budowie dochodzą wibracje elektronarzędzi, przypadkowe uderzenia i ryzyko upadku na beton. W terenie problemem bywają z kolei deszcz, błoto, niskie temperatury oraz brak możliwości szybkiego schowania urządzenia.

Właśnie z takimi wyzwaniami mają radzić sobie urządzenia HAMMER. Marka projektuje je z myślą o zwiększonej odporności na upadki, wstrząsy, drgania, nacisk, wodę, pył i skrajne temperatury.

Wszystkie aktualnie oferowane smartfony HAMMER mają klasę ochrony IP69, natomiast klasyczne telefony marki – IP68. Smartfony i telefony klasyczne, a także zdecydowana większość smartwatchy HAMMER, spełniają również wymagania standardu MIL-STD-810H. Oznaczenia IP określają stopień zabezpieczenia obudowy przed wnikaniem pyłu i wody, w tym odporność na działanie strumieni wody pod wysokim ciśnieniem w przypadku IP69. Z kolei MIL-STD-810H odnosi się do wojskowych metod badawczych wykorzystywanych do sprawdzania wytrzymałości sprzętu w wymagających warunkach środowiskowych.

Warto przy tym pamiętać, że oznaczenia te nie czynią elektroniki niezniszczalną. Znaczenie mają konkretne procedury i warunki przeprowadzonych prób.

HEXCore, czyli pomysł na wytrzymałość ukrytą wewnątrz telefonu

Jednym z najważniejszych elementów nowej kampanii HAMMER jest technologia HEXCore, opracowana przez markę z myślą o skuteczniejszym rozpraszaniu energii uderzeń i tłumieniu drgań.

Inspiracją dla rozwiązania była heksagonalna geometria plastra miodu. Sześciokątne struktury od dawna wykorzystuje się w inżynierii, ponieważ pozwalają uzyskać korzystne właściwości mechaniczne przy odpowiednio zaprojektowanym rozkładzie materiału.

HAMMER zastosował tę koncepcję w konstrukcji swoich urządzeń. Zadaniem HEXCore jest ograniczanie sił oddziałujących na wrażliwe podzespoły podczas uderzeń i wstrząsów. Zamiast polegać wyłącznie na zewnętrznych zabezpieczeniach, producent rozwija więc rozwiązania działające również wewnątrz obudowy.

Technologię wykorzystano między innymi w smartfonach HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G oraz HAMMER BLADE 6 PRO 5G. Charakterystyczny heksagonalny motyw pojawia się również w ich wzornictwie.

HEXCore nie ogranicza się jednak do pojedynczego rozwiązania konstrukcyjnego, takiego jak dodatkowe wzmocnienie płyty głównej. To szersza filozofia projektowania urządzeń, zakładająca poszukiwanie kolejnych sposobów zwiększania ich wytrzymałości. HAMMER planuje rozwijać tę technologię w następnych generacjach smartfonów, wprowadzając nowe rozwiązania wszędzie tam, gdzie pozwolą na to możliwości technologiczne. Marka chce w ten sposób nie tylko spełniać rygorystyczne normy odporności, ale również wyznaczać własne standardy pancerności.

To ciekawy kierunek, ponieważ w przypadku elektroniki mobilnej coraz większym wyzwaniem staje się pogodzenie wytrzymałości z ergonomią i funkcjonalnością. Odpowiednio zaprojektowana struktura ochronna może mieć znaczenie dla trwałości urządzenia bez konieczności nieustannego powiększania jego obudowy.

Marka podkreśla także znaczenie weryfikacji laboratoryjnej. Wytrzymałość smartfona HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G została zweryfikowana w testach przeprowadzonych przez TÜV Rheinland. To uzupełnienie testów prowadzonych na etapie projektowania i rozwijania urządzeń.

Standard testowy HAMMERA obejmuje 50 procedur podzielonych na siedem obszarów, w tym testy mechaniczne, środowiskowe i sprawdzające żywotność poszczególnych elementów. Urządzenia przechodzą między innymi próby upadków, wibracji, oddziaływania skrajnych temperatur i wilgoci, a także wielokrotnego używania przycisków oraz złączy. Zakres i parametry badań są każdorazowo dostosowywane do konstrukcji i przeznaczenia konkretnego modelu.

Telefon może dziś zastąpić kilka narzędzi

Wzmocniona konstrukcja to jeden z powodów, dla których użytkownicy wybierają pancerne smartfony. Drugim, coraz ważniejszym, są funkcje pozwalające wykonywać zadania wymagające wcześniej dodatkowego sprzętu.

Dobrym przykładem jest HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G. Model otrzymał kamerę termowizyjną, która pozwala obserwować rozkład temperatury na wybranych powierzchniach. W praktyce może to pomóc podczas wstępnego sprawdzania izolacji cieplnej, instalacji grzewczych czy elementów maszyn, które nadmiernie się nagrzewają.

W urządzeniu znalazł się również dalmierz laserowy, przydatny przy wykonywaniu pomiarów odległości, oraz detektor przewodów pod napięciem. Ten ostatni współpracuje z aplikacją Cable Catch, sygnalizując możliwe położenie przewodów znajdujących się pod powierzchnią ściany.

Do tego dochodzi kamera noktowizyjna 24 Mpx, umożliwiająca rejestrowanie obrazu w bardzo słabym oświetleniu, a także akumulator o pojemności 6500 mAh.

HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G jest dostępny również w wersji Military Edition, wyróżniającej się militarną stylistyką. Dzięki temu użytkownicy mogą wybierać spośród odmian dopasowanych do swoich preferencji.

Nie każdy potrzebuje termowizji

Portfolio marki jest znacznie szersze niż urządzenia przeznaczone dla specjalistów pracujących w wymagających warunkach.

HAMMER BLADE 6 PRO 5G łączy wzmocnioną konstrukcję z rozwiązaniami charakterystycznymi dla współczesnych smartfonów. Oferuje ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala, aparat główny 50 Mpx z optyczną stabilizacją obrazu oraz kamerę noktowizyjną 64 Mpx. Korzysta również z technologii HEXCore i obsługuje ładowanie bezprzewodowe.

Z kolei HAMMER VENTUS 5G pokazuje nieco inne podejście do projektowania wytrzymałych smartfonów. Ma smuklejszą konstrukcję, ekran AMOLED o przekątnej 6,77 cala i odświeżaniu 120 Hz, aparat 108 Mpx oraz akumulator 5000 mAh z obsługą ładowania 45 W. Zachowuje przy tym deklarowany poziom odporności IP69 i zgodność z wymaganiami MIL-STD-810H.

VENTUS 5G może więc zainteresować użytkowników, którzy chcą korzystać z odpornego telefonu także w bardziej tradycyjnych okolicznościach, podczas pracy biurowej, podróży i codziennych aktywności.

Pancerna elektronika coraz częściej trafia również na nadgarstek

HAMMER rozwija także ofertę smartwatchy, czego przykładem są HAMMER WATCH 3 oraz HAMMER WATCH VENTUS PRO.

Pierwszy z nich został wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 1,48 cala, funkcje lokalizacyjne GPS, obsługę map offline oraz akumulator o pojemności 590 mAh. HAMMER WATCH 3 obsługuje również płatności zbliżeniowe NFC, dzięki czemu może zastąpić kartę płatniczą podczas codziennych zakupów. Zegarek oferuje ponadto wodoszczelność na poziomie 5 ATM, a jego konstrukcję opracowano z uwzględnieniem wymagań MIL-STD-810H. Model ma wkrótce pojawić się w ofercie HAMMERA.

HAMMER WATCH VENTUS PRO stawia natomiast na połączenie odpornej konstrukcji z możliwościami przydatnymi podczas aktywności outdoorowych. Ma ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala, dwuzakresowy GPS oraz mapy offline. Użytkownik może wcześniej wgrać trasę GPX i korzystać z nawigacji bez stałego dostępu do internetu.

Użytkownik może wcześniej wgrać trasę GPX i korzystać z nawigacji bez stałego dostępu do internetu.

To ważne rozszerzenie całego ekosystemu. Podczas pracy, treningu czy wycieczki szybkie sprawdzenie powiadomienia, czasu lub trasy na nadgarstku bywa wygodniejsze niż wyciąganie telefonu z kieszeni.

HAMMER oferuje również klasyczne telefony komórkowe o wzmocnionej konstrukcji oraz akcesoria. Wybór nie ogranicza się więc do najbardziej rozbudowanych smartfonów.

Architekci pancerności HAMMERA sprawdzają sprzęt w trudnych warunkach

W nowej kampanii pojawia się również społeczność Architektów pancerności HAMMERA. Tworzą ją zaangażowani użytkownicy, którzy dzielą się doświadczeniami z codziennego wykorzystywania sprzętu, przekazują rekomendacje i pomagają marce rozwijać kolejne rozwiązania.

Takie podejście wydaje mi się szczególnie istotne w przypadku urządzeń przeznaczonych do intensywnej pracy. Laboratorium pozwala sprawdzić odporność na określone czynniki w kontrolowanych warunkach. Tymczasem rzeczywiste użytkowanie pokazuje również problemy trudniejsze do odtworzenia podczas standardowych prób.

Przykładem może być obsługa telefonu w rękawicach, korzystanie z ekranu w deszczu, zabrudzenia gniazd czy wielokrotne wyjmowanie urządzenia z kieszeni odzieży roboczej. Są to drobiazgi, które potrafią zadecydować o codziennej wygodzie.

Opinie użytkowników mogą więc pomóc producentowi ustalić, które rozwiązania sprawdzają się w praktyce, a które wymagają dalszego dopracowania. W przypadku pancernych urządzeń doświadczenie zdobywane poza laboratorium jest równie cennym źródłem informacji jak wyniki badań technicznych.

Gwarancja do 30 miesięcy i lokalny serwis

Wraz z kampanią telewizyjną HAMMER przygotował promocję umożliwiającą przedłużenie standardowej gwarancji producenta z 24 do 30 miesięcy.

Oferta obejmuje smartfony z rodziny HAMMER CONSTRUCTION 3, a także HAMMER BLADE 6 PRO 5G i HAMMER VENTUS 5G. Aby skorzystać z dodatkowych sześciu miesięcy ochrony, należy zgłosić zakup zgodnie z zasadami i terminami określonymi w regulaminie promocji HAMMER Care. Sam zakup nie oznacza automatycznego przedłużenia gwarancji.

HAMMER jest polską marką i podkreśla znaczenie lokalnego zaplecza serwisowego oraz dostępności części zamiennych. Oferuje również program skupu używanych telefonów, umożliwiający przekazanie starszych urządzeń do ponownego wykorzystania lub odpowiedniego zagospodarowania.

Takie działania są istotne z perspektywy całego cyklu życia elektroniki. Nawet wytrzymały telefon może przecież wymagać wymiany elementu lub naprawy, a możliwość przywrócenia go do użytku ma znaczenie zarówno dla właściciela, jak i dla ograniczenia ilości elektroodpadów.

Czy pancerny telefon może być rozsądniejszym wyborem od klasycznego smartfona?

W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do oceniania smartfonów przede wszystkim przez pryzmat aparatów, wydajności procesorów i jakości ekranów. Tymczasem sposób korzystania z telefonu ma równie duże znaczenie jak jego specyfikacja.

Dla osoby spędzającej większość dnia w biurze smukła konstrukcja i wyjątkowo dobry aparat mogą być najważniejszymi zaletami urządzenia. Ktoś, kto pracuje na budowie, regularnie podróżuje lub większość wolnego czasu spędza na świeżym powietrzu, może mieć zupełnie inne priorytety.

HAMMER pokazuje, że nie trzeba rezygnować z nowoczesnych funkcji, żeby otrzymać sprzęt zaprojektowany z myślą o większej odporności. Autorskie rozwiązania konstrukcyjne, specjalistyczne narzędzia i rozbudowane portfolio urządzeń pozwalają dostosować wybór do rzeczywistych potrzeb.

Uważam, że większa trwałość elektroniki zasługuje na znacznie więcej uwagi. Zwłaszcza w czasach, gdy wymiana urządzenia po dwóch latach coraz częściej wydaje się niepotrzebnym wydatkiem.

Nowa kampania HAMMER przypomina o czymś, o czym łatwo zapomnieć podczas oglądania premier smartfonów. Dobry telefon powinien sprawdzać się przede wszystkim w życiu swojego właściciela. A to życie rzadko odbywa się w idealnych, laboratoryjnych warunkach.