Pierwszy składany smartfon vivo już w Polsce. X Fold6 rzuca rękawicę konkurencji

Dla pierwszych kupujących przygotowano na start wyjątkowo atrakcyjną ofertę przedsprzedażową.

Dwa ekrany najwyższej klasy i rekordowa wydajność

Projektanci vivo postawili na dwa potężne wyświetlacze w technologii ZEISS Master Color Display. Wewnętrzny, elastyczny ekran ma przekątną 8,02 cala (bazuje na luminescencyjnym materiale Samsung M14), natomiast panel zewnętrzny ma 6,51 cala (wykorzystujący panele BOE Q11). Oba wyświetlacze korzystają z technologii 8T-LTPO z adaptacyjną częstotliwością odświeżania od 1 do 120 Hz, oferując szczytową jasność na poziomie kosmicznych 5000 nitów oraz minimalne przyciemnienie do 1 nita.

Mimo ogromnej przestrzeni roboczej, konstruktorom udało się zachować niezwykle smukłe gabaryty. Smartfon debiutuje w dwóch wariantach wykończenia, które nieco różnią się od siebie grubością i wagą:

Prism Black – po rozłożeniu mierzy zaledwie 4,4 mm grubości przy wadze 228 gramów.

Horizon Blue – po rozłożeniu oferuje 4,8 mm grubości i waży 235 gramów.

Całość dopełnia estetyczna, płaska metalowa ramka 2.5D, minimalistyczna wysepka aparatów Minimal Ring oraz wzmocniona konstrukcja o uszczelnieniach spełniających normy IPX8 i IPX9 (odporność na wodę) oraz IP5X (odporność na pył).

Jeśli chodzi o zasilanie, to chińscy producenci od dłuższego czasu korzystają z technologii ogniw na bazie krzemu, która jest wręcz idealna do składaków, bo pozwala na upchnięcie większej pojemności w mniejszej konstrukcji. Tutaj vivo umieściło gigantyczną baterię BlueVolt o pojemności aż 6900 mAh. vivo wykorzystało tu anody krzemowe 5. generacji o znacznie wyższej gęstości energii. Do tego mamy ogniwa półprzewodnikowe 3. generacji, dzięki czemu bateria zachowuje pełną wydajność rozładowywania nawet w siarczystym mrozie sięgającym –20°C. Urządzenie wspiera szybkie ładowanie przewodowe 80 W FlashCharge, bezprzewodowe 40 W oraz bezprzewodowe ładowanie zwrotne.

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Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Dimensity 9500 Super Edition, wspierany przez układ pomocniczy 1+4 Communication Chipset dla maksymalnej stabilności połączeń Wi-Fi i 5G. Całość pracuje pod kontrolą najnowszego systemu OriginOS 7 Fold, zoptymalizowanego pod kątem składanych urządzeń. Dzięki temu mamy dostęp do specjalnych funkcji, które najlepiej wykorzystują potęgę dwóch ekranów.

System oferuje m.in. funkcję Origin Workbench, która pozwala na uruchomienie do 4 aplikacji jednocześnie na podzielonym ekranie oraz płynne przeciąganie treści między nimi. Z kolei pakiet vivo Office Kit z trybem Desktop Mode umożliwia podłączenie smartfona do zewnętrznego monitora i pracę na dokumentach w interfejsie przypominającym tradycyjny komputer stacjonarny. O bezpieczeństwo danych dba sprzętowo-programowy pakiet Security Shield, więc o nic nie trzeba się tu martwić.

Potęga fotografii ZEISS

Fotografia to tradycyjnie najmocniejszy punkt flagowców vivo. System optyczny powstał przy ścisłej współpracy z legendarną marką ZEISS i jest napędzany autorskim chipem przetwarzania obrazu vivo V3+. Na pokładzie znalazł się:

Aparat główny 200 Mpix, który wykorzystuje dużą matrycę Samsung HPB z optyczną stabilizacją CIPA 4.5 i kultową powłoką antyrefleksyjną ZEISS T*.

Teleobiektyw peryskopowy ZEISS APO z matrycą Sony LYTIA 602, 3-krotnym zoomem optycznym (ogniskowa 70 mm), trybem telemakro oraz 100-krotnym ZEISS HyperZoom.

Aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix.

Dopełnieniem tego zestawu jest pełna obsługa telekonwertera vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 (ważącego 153 g i mającego 96 mm długości). Pozwala on uzyskać rzeczywistą ogniskową odpowiadającą 200 mm m.in. w trybach portretowym, nocnym, migawce czy wideo.

Dzięki składanej formie smartfon zyskał też unikalne funkcje użytkowe, takie jak podgląd kadrów na lewej połowie ekranu, prompter tekstu na ekranie zewnętrznym oraz interaktywne animacje przyciągające uwagę dzieci czy zwierząt. Z kolei specjalny tryb Scena (z algorytmami Magic 2.0 i NICE 3.0) umożliwia nagrywanie koncertów w jakości 4K 60 fps w standardzie Dolby Vision.

Świetna promocja na start sprzedaży w Polsce

Smartfon vivo X Fold6 trafił na polski rynek w potężnej konfiguracji pamięciowej 12 GB RAM + 512 GB miejsca na dane. Oczywiście, taka specyfikacja ma swoją cenę, w tym przypadku ustalono ją na 9 499 złotych. Urządzenie można już kupić w sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, Neonet oraz x-kom.

Żeby osłodzić tak duży wydatek, vivo ruszyło od razu z promocją na start (obowiązującą do 26 października). W jej ramach klienci decydujący się na zakup X Fold6 otrzymają w prezencie (lub za symboliczną złotówkę) flagowe słuchawki bezprzewodowe vivo Buds Ultra o rynkowej wartości 799 zł. Nie jest to byle jaki sprzęt, bo oferują hybrydowy przetwornik Pure Harmonic, osobny DAC klasy Hi-Fi, redukcję szumów ANC do 60 dB oraz nawet 50 godzin pracy na jednym ładowaniu. Będą więc idealnym dopełnieniem do flagowego składaka.

Źródło: vivo