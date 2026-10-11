Zielony wodór i cenne związki w jednym. Przełomowa technologia z Izraela 

Wspomniana wydajność kształtuje się na poziomie 98 procent, natomiast dodatkową korzyść stanowi fakt, iż rzeczona technologia nie wymaga membrany oddzielającej elektrody. W efekcie możliwe powinno być obniżenie kosztów produkcji czystego paliwa i przyspieszenie jego przemysłowego wykorzystania.

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Zacznijmy jednak od początku. Autorami ostatniego przełomu był zespół badawczy z Technion Israel Institute of Technology, którego członkowie opracowali nowatorski sposób wytwarzania zielonego wodoru. W jego przypadku zamiast ubocznej produkcji tlenu możliwe stało się uzyskanie wartościowego produktu chemicznego. Wyniki badań w tej sprawie ukazały się na łamach Nature Communications.

Zielony wodór powstaje w procesie rozkładu wody przy wykorzystaniu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jest uznawany za jeden z ważnych elementów transformacji energetycznej, szczególnie w sektorach, w których bezpośrednie zastąpienie paliw kopalnych energią elektryczną jest trudne. Chodzi między innymi o produkcję stali i nawozów, rafinację ropy naftowej czy wytwarzanie paliw alternatywnych.

Wodór może również służyć do długoterminowego magazynowania energii pochodzącej ze słońca i wiatru. Jego szersze zastosowanie przemysłowe ograniczają jednak wysokie koszty produkcji, zwłaszcza w porównaniu z wodorem wytwarzanym z gazu ziemnego lub węgla. Tradycyjne metody produkcji tego surowca odpowiadają za około 2 procent globalnych emisji dwutlenku węgla.

Naukowcy z Technion postanowili zmienić jeden z podstawowych elementów procesu elektrolizy. Zamiast wytwarzać tlen jako produkt towarzyszący produkcji wodoru, opracowali układ pozwalający uzyskać epoksyd. Związki z tej grupy stanowią ważne surowce do produkcji polimerów, powłok, klejów oraz leków. Takie podejście z jednej strony pozwala na produkcję niskoemisyjnego paliwa, a z drugiej – dostarczanie przemysłowi substancji o określonej wartości rynkowej.

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Według badaczy osiągnięta gęstość prądu jest zgodna z wymaganiami stawianymi wielkoskalowej elektrolizie przemysłowej. Nie oznacza to jeszcze, że technologia została wdrożona na szeroką skalę, ale ujawnia jej potencjał do dalszego rozwoju. Elektroliza bezmembranowa już od lat znajduje się w centrum zainteresowania inżynierów, a jeśli dalsze prace potwierdzą opłacalność procesu w warunkach przemysłowych, połączenie produkcji zielonego wodoru z syntezą wartościowych związków chemicznych może stać się sposobem na poprawę ekonomiki technologii niskoemisyjnych. Na razie kluczowe pozostają jednak kolejne etapy rozwoju i ocena możliwości praktycznego zastosowania rozwiązania.

Źródło: Nature Communications