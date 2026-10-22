Zrobisz zakupy w Żabce i jeszcze na tym zyskasz. Plus rozdaje vouchery

Oferta jest dostępna we wszystkich placówkach sieci Żabka na terenie całego kraju, co oznacza, że z promocji można skorzystać praktycznie na każdym rogu, przy okazji porannej kawy czy wieczornych zakupów. Zasady są przejrzyste, choć warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych dat i warunków formalnych, by maksymalnie wykorzystać potencjał tej okazji.

Kupujesz za 5 zł, dostajesz 10 zł. Jak działa promocja Plusa i Żabki?

Cały mechanizm promocyjny został zaprojektowany tak, by procedura przy kasie zajmowała dosłownie chwilę. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy udać się do dowolnego sklepu Żabka i poprosić o dowolny starter Plus na Kartę. Standardowy koszt takiego starteru wynosi zaledwie 5 zł. W momencie zakupu kasjer wyda nam specjalny voucher o wartości 10 zł, który będziemy mogli zrealizować podczas kolejnych odwiedzin w sklepie.

Innymi słowy – operator nie tylko zwraca nam pełny koszt zakupu karty SIM, ale dopłaca drugie tyle do naszych kolejnych zakupów. Aby jednak uniknąć niespodzianek przy kasie, należy pamiętać o ramowych terminach obowiązujących w tej akcji, bo ta trwa tylko do 3 listopada 2026 roku, natomiast na realizację vouchera mamy czas do 8 listopada. Same zakupy muszą z kolei osiągnąć wartość minimum 30 złotych, więc nie da się kupić rzeczy za 10 złotych i zapłacić jedynie bonem.

Mimo wszystko, to i tak przyjemna promocja. Skoro ktoś i tak kupuje w Żabce i akurat potrzebuje startera, otrzymanie 10 złotych praktycznie za nic jest miłym dodatkiem.

Przelicznik jest prosty: 1 zł = 1 dzień = 10 GB internetu

Promocyjny bon na zakupy to jednak dopiero początek korzyści. Głównym celem akcji jest zachęcenie klientów do wypróbowania odświeżonego portfolio usług świadczonych przez Plusa w modelu prepaid. Operator postanowił zrezygnować ze skomplikowanych taryf na rzecz niezwykle przejrzystej i intuicyjnej zasady: 1 zł = 1 dzień = 10 GB internetu.

W ramach tej stawki użytkownik otrzymuje nie tylko pokaźną paczkę danych, ale również pełen pakiet bezlimitowy, obejmujący nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych, a także nielimitowane wiadomości SMS oraz MMS. Taki model rozliczeń daje użytkownikowi całkowitą kontrolę nad wydatkami, bo nie ma tu sztywnych opłat miesięcznych ani automatycznych odnowień, które pobierają środki z konta bez naszej wiedzy. To sam klient decyduje, kiedy potrzebuje dostępu do sieci, jaką kwotą doładuje swoje konto i przez ile dni chce korzystać z pełnego pakietu usług.

Taka elastyczność sprawdza się doskonale w wielu scenariuszach życiowych – od szukania zapasowego numeru do nawigacji w aucie, przez kartę SIM do drugiego slotu w telefonie na wyjazdy, aż po rozwiązanie dla dzieci czy seniorów, gdzie kontrolowanie budżetu odgrywa kluczową rolę.

Szczegółowy regulamin promocji, informacje dotyczące rejestracji karty SIM (która jest wymagana prawnie przed rozpoczęciem korzystania z usług) oraz pełen cennik taryf dostępne są na oficjalnej stronie internetowej dedykowanej usługom na kartę pod adresem www.plus.pl/telefon-na-karte.

Źródło: Plus