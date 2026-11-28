Jak wynika z pracy opublikowanej na łamach prestiżowego czasopisma Nature Communications, zespół biofizyków i bioinformatyków z University of Miami, wspierany przez U.S. National Science Foundation oraz Gordon and Betty Moore Foundation, przeszukał gigantyczne zasoby baz metagenomicznych, w tym platformę IMG/M prowadzoną przez Joint Genome Institute (JGI) Departamentu Energii USA oraz UC Berkeley.

Integrując biliony sekwencji DNA zebranych z próbek gleby, wody morskiej, ścieków komunalnych oraz ludzkiego mikrobiomu jelitowego z modelami językowymi białek i algorytmem predykcji strukturalnej AlphaFold, badacze zidentyfikowali zupełnie nową grupę wirusów, której istnienie rzuca nowe światło na powstawanie najwcześniejszych struktur komórkowych na Ziemi.

Odkrycie to bezpośrednio podważa dotychczasowy dogmat dotyczący pochodzenia enkapsulin – mikroskopijnych,wewnątrzkomórkowych nanoreaktorów białkowych powszechnie występujących u bakterii i archeonów. Przez lata paradygmat ewolucyjny zakładał jednostronny wektor transferu: uważano, że komórki zaadaptowały te struktury z dawnych kapsydów wirusowych, przejmując je na drodze kooptacji molekularnej.

Jednak zidentyfikowana przez zespół pod kierunkiem prof. Antoniego Luque Santolarii (afiliowanego przy wydziałach biologii, fizyki oraz inżynierii chemicznej, środowiskowej i materiałowej na University of Miami) grupa nieznanych dotąd wirusów wykazuje mniejsze, znacznie prostsze genomy oraz zestaw cech pośrednich między cząstkami infekcyjnymi a przedziałami komórkowymi. Wskazuje to na znacznie bardziej skomplikowany, dwukierunkowy proces, w którym wirusy i enkapsuliny wielokrotnie ewoluowały z siebie nawzajem na przestrzeni setek milionów lat.

Wspólnym mianownikiem obu tych struktur są białka wykazujące charakterystyczną domenę fałdowania HK97 (HK97-fold), zdolne do spontanicznego samoorganizowania się w sferyczne, ochronne powłoki. Jak zauważa pierwszy autor pracy, doktorant Abelardo Aguilar, istota fenomenu życia sprowadza się fundamentalnie do dwóch procesów: zamykania wrażliwych reakcji biochemicznych w wydzielonych przestrzeniach oraz zabezpieczania informacji genetycznej niezbędnej do ich powtórzenia w przyszłości.

O ile w biologii komórkowej powłoki oparte na fałdzie HK97 służą do odizolowania enzymów i katalizowania niebezpiecznych reakcji metabolicznych, o tyle w wirusologii ich rolą jest mechaniczna ochrona genomu. Nowy model molekularny wskazuje, że mostem ewolucyjnym łączącym te dwa światy mogą być prokapsydy – niedojrzałe formy wirusowych powłok białkowych, zdolne do łączenia funkcji metabolicznych z upakowywaniem kwasów nukleinowych.

Wnioski z tych badań zmuszają biologów do fundamentalnego przedefiniowania roli wirusów w ekosystemach i wyjścia poza schemat postrzegania ich wyłącznie jako zakaźnych niszczycieli komórek. Wirusowe kapsydy oraz cząstki wiropodobne, dotąd pomijane w fazach nieinfekcyjnych, mogły pierwotnie pełnić funkcje autonomicznych kompartmentów ułatwiających przebieg pierwotnych reakcji biochemicznych w środowisku prebiotycznym.

Zdaniem Luque i Aguilara zaawansowane instrumenty predykcji strukturalnej oparte na sztucznej inteligencji otwierają zupełnie nowy rozdział nie tylko w badaniu prebiotycznych początków machiny molekularnej komórki, lecz także w precyzyjnym monitorowaniu pojawiających się współcześnie nowych patogenów oraz w projektowaniu nowoczesnych nanokontenerów dla biotechnologii.